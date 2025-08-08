magazin
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
08 Αυγούστου 2025 | 08:55

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Τον Ιούλιο, στην Ινδονησία άρχισαν να εμφανίζονται παντού — στις πόρτες σπιτιών, πάνω σε αυτοκίνητα, ακόμη και ζωγραφισμένα σε τοίχους — μαύρες σημαίες με ένα κρανίο που φοράει ψάθινο καπέλο: το σήμα των πειρατών από το δημοφιλές anime One Piece.

Το φαινόμενο άρχισε ως ανταπάντηση στην έκκληση του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο να υψώσουν οι πολίτες την κόκκινη και λευκή σημαία, ενόψει της εθνικής επετείου της 17ης Αυγούστου . Πολλοί επέλεξαν όμως να χρησιμοποιήσουν τη σημαία των πειρατών — γνωστή ως Jolly Roger — ως έκφραση δυσαρέσκειας και άρνησης της αυξανόμενης συγκέντρωσης εξουσίας στο πρόσωπο του Πραμπόβο, σύμφωνα με άρθρο του BBC.

«Μας δείχνει ότι αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η απλή, ανένδοτη επιθυμία του Luffy για ελευθερία.»

Ο Kemas Muhammad Firdaus, 28 ετών, ζωγραφίζει μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Jolly Roger από τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά anime και manga «One Piece» στο Bekasi, στην επαρχία Δυτικής Ιάβας της Ινδονησίας, στις 7 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

«Αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά διαφωνούμε με τις πολιτικές της»

Η σειρά One Piece, δημιούργημα του Όντα Ιτσίρο από το 1997, έχει πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει τεράστια απήχηση και στην Ινδονησία. Στο anime, ο ηγέτης πειρατών Monkey D. Luffy υψώνει τη σημαία ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι σε καταπιεστικά καθεστώτα. Αντίστοιχα, πολλοί Ινδονήσιοι δήλωσαν ότι η χρήση της σημαίας σημαίνει ότι «αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά διαφωνούμε με τις πολιτικές της».

Κάτοικος της πόλης Τζαγιαπούρα στην επαρχία Πάπουα, ο Αλί Μαουλάνα εξήγησε στο BBC ότι, παρά την επίσημη ανεξαρτησία, πολλοί δεν έχουν βιώσει την ελευθερία στην καθημερινότητά τους. Η κίνηση αυτή συμπίπτει με τις ανησυχίες που προκάλεσε ο Πραμπόβο, από το Φεβρουάριο, σχετικά με περικοπές στον προϋπολογισμό και νομοθετικές αλλαγές που ενίσχυαν τον ρόλο του στρατού στην κυβέρνηση.

Ο Kemas Muhammad Firdaus, 28 ετών, ζωγραφίζει μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Jolly Roger από τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά anime και manga «One Piece» στο Bekasi, στην επαρχία Δυτικής Ιάβας της Ινδονησίας, στις 7 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ωστόσο, η δράση αυτή δεν έγινε δεκτή ομόφωνα. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Σουφμί Ντασκό Αχμάντ, χαρακτήρισε τη χρήση της σημαίας ως συντονισμένη προσπάθεια διάσπασης της χώρας. Ενώ άλλος βουλευτής πήγε πιο μακριά, μιλώντας ακόμη και για προδοσία. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Διοικητικής Πολιτικής, Πρασέτιο Χάντι, δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν έχει αντίρρηση προς αυτή την δημιουργική έκφραση. Τόνισε όμως ότι δεν πρέπει να μειώνει την αξία της εθνικής σημαίας, ούτε να την βάζει δίπλα σε αυτήν με τρόπο που προκαλεί σύγκριση ή σύγκρουση. Σύμφωνα με τον νόμο της Ινδονησίας, δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για φανταστικές σημαίες. Αλλά, όταν η σημαία αυτή υψώνεται μαζί με την εθνική, η τελευταία πρέπει να είναι ψηλότερα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία της Τζακάρτα ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τη χρήση σημαιών και συμβόλων που δεν αναγνωρίζονται ως εθνικά και θεωρεί πως δεν συμβαδίζουν με το εθνικιστικό αίσθημα της χώρας.

Ο Kemas Muhammad Firdaus, 28 ετών, ζωγραφίζει μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Jolly Roger από τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά anime και manga «One Piece» στο Bekasi, στην επαρχία Δυτικής Ιάβας της Ινδονησίας, στις 7 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Κατά την άποψη πολιτικών και εμπειρογνωμόνων, αυτή η συμβολική κίνηση αντικατοπτρίζει βαθύτερα μηνύματα: ο Ντεντί Γεβρί Χαντέρου Σιτόρους από το αντιπολιτευόμενο κόμμα τόνισε ότι τέτοιες εκφράσεις είναι προτιμότερες από συγκεντρώσεις στους δρόμους που μπορεί να εκτραχυνθούν. Ο ερευνητής Μομινίκ Νίκι Φαριζάλ επισήμανε πως, χάρη στη δημοτικότητα του One Piece, η σημαία αυτή αποτελεί έναν μοναδικό, εναλλακτικό τρόπο ευαισθητοποίησης πολιτικών ζητημάτων.

Τέλος, ο συγγραφέας Φαρχάν Ριζκουλά σημείωσε στην πλατφόρμα Medium ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται μία καρτουνίστικη σημαία ως απειλή για την εθνική ασφάλεια στην ουσία επικυρώνει το μήνυμα της διαμαρτυρίας. «Μας δείχνει ότι αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η απλή, ανένδοτη επιθυμία του Luffy για ελευθερία.»

Vita.gr
Stream magazin
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον
«The Resurrection» 06.08.25

«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον

Το «The Resurrection of the Christ» είναι η συνέχεια της βιβλικής επικής ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», η οποία παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών.

Σύνταξη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
