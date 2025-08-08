One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Τον Ιούλιο, στην Ινδονησία άρχισαν να εμφανίζονται παντού — στις πόρτες σπιτιών, πάνω σε αυτοκίνητα, ακόμη και ζωγραφισμένα σε τοίχους — μαύρες σημαίες με ένα κρανίο που φοράει ψάθινο καπέλο: το σήμα των πειρατών από το δημοφιλές anime One Piece.

Το φαινόμενο άρχισε ως ανταπάντηση στην έκκληση του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο να υψώσουν οι πολίτες την κόκκινη και λευκή σημαία, ενόψει της εθνικής επετείου της 17ης Αυγούστου . Πολλοί επέλεξαν όμως να χρησιμοποιήσουν τη σημαία των πειρατών — γνωστή ως Jolly Roger — ως έκφραση δυσαρέσκειας και άρνησης της αυξανόμενης συγκέντρωσης εξουσίας στο πρόσωπο του Πραμπόβο, σύμφωνα με άρθρο του BBC.

«Μας δείχνει ότι αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η απλή, ανένδοτη επιθυμία του Luffy για ελευθερία.»

«Αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά διαφωνούμε με τις πολιτικές της»

Η σειρά One Piece, δημιούργημα του Όντα Ιτσίρο από το 1997, έχει πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει τεράστια απήχηση και στην Ινδονησία. Στο anime, ο ηγέτης πειρατών Monkey D. Luffy υψώνει τη σημαία ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι σε καταπιεστικά καθεστώτα. Αντίστοιχα, πολλοί Ινδονήσιοι δήλωσαν ότι η χρήση της σημαίας σημαίνει ότι «αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά διαφωνούμε με τις πολιτικές της».

Κάτοικος της πόλης Τζαγιαπούρα στην επαρχία Πάπουα, ο Αλί Μαουλάνα εξήγησε στο BBC ότι, παρά την επίσημη ανεξαρτησία, πολλοί δεν έχουν βιώσει την ελευθερία στην καθημερινότητά τους. Η κίνηση αυτή συμπίπτει με τις ανησυχίες που προκάλεσε ο Πραμπόβο, από το Φεβρουάριο, σχετικά με περικοπές στον προϋπολογισμό και νομοθετικές αλλαγές που ενίσχυαν τον ρόλο του στρατού στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, η δράση αυτή δεν έγινε δεκτή ομόφωνα. Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Σουφμί Ντασκό Αχμάντ, χαρακτήρισε τη χρήση της σημαίας ως συντονισμένη προσπάθεια διάσπασης της χώρας. Ενώ άλλος βουλευτής πήγε πιο μακριά, μιλώντας ακόμη και για προδοσία. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Διοικητικής Πολιτικής, Πρασέτιο Χάντι, δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν έχει αντίρρηση προς αυτή την δημιουργική έκφραση. Τόνισε όμως ότι δεν πρέπει να μειώνει την αξία της εθνικής σημαίας, ούτε να την βάζει δίπλα σε αυτήν με τρόπο που προκαλεί σύγκριση ή σύγκρουση. Σύμφωνα με τον νόμο της Ινδονησίας, δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για φανταστικές σημαίες. Αλλά, όταν η σημαία αυτή υψώνεται μαζί με την εθνική, η τελευταία πρέπει να είναι ψηλότερα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία της Τζακάρτα ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τη χρήση σημαιών και συμβόλων που δεν αναγνωρίζονται ως εθνικά και θεωρεί πως δεν συμβαδίζουν με το εθνικιστικό αίσθημα της χώρας.

Κατά την άποψη πολιτικών και εμπειρογνωμόνων, αυτή η συμβολική κίνηση αντικατοπτρίζει βαθύτερα μηνύματα: ο Ντεντί Γεβρί Χαντέρου Σιτόρους από το αντιπολιτευόμενο κόμμα τόνισε ότι τέτοιες εκφράσεις είναι προτιμότερες από συγκεντρώσεις στους δρόμους που μπορεί να εκτραχυνθούν. Ο ερευνητής Μομινίκ Νίκι Φαριζάλ επισήμανε πως, χάρη στη δημοτικότητα του One Piece, η σημαία αυτή αποτελεί έναν μοναδικό, εναλλακτικό τρόπο ευαισθητοποίησης πολιτικών ζητημάτων.

Τέλος, ο συγγραφέας Φαρχάν Ριζκουλά σημείωσε στην πλατφόρμα Medium ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται μία καρτουνίστικη σημαία ως απειλή για την εθνική ασφάλεια στην ουσία επικυρώνει το μήνυμα της διαμαρτυρίας. «Μας δείχνει ότι αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η απλή, ανένδοτη επιθυμία του Luffy για ελευθερία.»