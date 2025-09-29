newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η σημαία του One Piece ταξιδεύει στο Περού: Η Gen Z διαδηλώνει ενάντια στην Πρόεδρο Μπολουάρτε
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:17

Η σημαία του One Piece ταξιδεύει στο Περού: Η Gen Z διαδηλώνει ενάντια στην Πρόεδρο Μπολουάρτε

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο προς τα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της Λίμα στο Περού, υπό την έντονη παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Spotlight

Τουλάχιστον 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης της προέδρου του Περού Ντίνα Μπολουάρτε και του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις αρχές και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ομάδες νέων πέταξαν πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα κατά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDDHH), ανέφερε την Κυριακή ότι 18 άτομα τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος.

«Ένας αστυνομικός υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού από ένα μολότοφ κατά τη διάρκεια της πορείας που οργανώθηκε από διάφορες ομάδες», ανέφερε η Εθνική Αστυνομία το Σάββατο, δημοσιεύοντας εικόνες από τις συγκρούσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο CNDDHH κατηγόρησε την αστυνομία για τη βία.

«Καλούμε την αστυνομία να σεβαστεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων δακρυγόνων, πόσο μάλλον για την επίθεση εναντίον ανθρώπων», δήλωσε ο Mar Perez, δικηγόρος του CNDDHH.

Μια νέα πορεία εκατοντάδων εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και της νεανικής συλλογικότητας Generation Z, που διαμαρτύρονταν για διαφθορά και εκβιασμό, διαλύθηκε από δεκάδες αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν δακρυγόνα την Κυριακή το βράδυ.

Τι πυροδότησε τις εντάσεις

«Διαδηλώνουμε ενάντια στη διαφθορά, για τη ζωή και ενάντια στο έγκλημα που μας σκοτώνει κάθε μέρα», δήλωσε η Adriana Flores, μια 28χρονη μηχανικός, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Κυριακή.

Οι κοινωνικές αναταραχές έχουν αυξηθεί από τότε που η κυβέρνηση Μπολουάρτε ψήφισε νόμο στις 5 Σεπτεμβρίου που υποχρεώνει τους νέους να συνεισφέρουν σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, παρά την εργασιακή ανασφάλεια και το ανεπίσημο ποσοστό ανεργίας που ξεπερνά το 70%.

Τα ποσοστά δημοτικότητας της Μπολουάρτε έχουν πέσει κατακόρυφα στο τελικό στάδιο της θητείας της, η οποία λήγει στις 28 Ιουλίου 2026.

Το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, αντιμετωπίζει μια παρόμοια κατάσταση λόγω των αντιλήψεων για διαφθορά, σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις.

Οι διαμαρτυρίες έχουν επίσης κλιμακωθεί στο Περού τους τελευταίους έξι μήνες, μετά από μια σειρά εκβιασμών και δολοφονιών από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λευκός Οίκος: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές
Δηλώσεις Λίβιτ 29.09.25

Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, λέει ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκανε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Σύνταξη
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Ενόψει Συνόδου 29.09.25

«Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία», λέει η Σουηδία και στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής στους 8 μήνες του 2025
uncategorized 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής στους 8 μήνες του 2025

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζεται ότι, από τις αρχές του έτους 2025 το σχέδιο επεκτάθηκε πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, στον […]

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές
Δηλώσεις Λίβιτ 29.09.25

Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, λέει ο Λευκός Οίκος

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκανε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Σύνταξη
Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
Govwatch 29.09.25

Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση

Συγκάλυψη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, συστηματική αστυνομική βία και αυθαιρεσία, αδιαφάνεια, παραβίαση ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεων. Το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα δεν χωλαίνει απλώς. Νοσεί.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο