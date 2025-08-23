magazin
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
The Good Life 23 Αυγούστου 2025 | 17:30

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Ο  τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Anemone, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν Ντέι Λιούις.

Μόλις πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας δίνοντας μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο comeback.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread) του Πολ Τόμας Άντερσον.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πως αισθάνθηκε «κατακλυσμένος από μια αίσθηση θλίψης» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση τότε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες και το κοινό του.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός και γιος του ποιητή Σεσίλ Ντέι Λιούις, ο οποίος το 1968 χρίστηκε Ποιητής του Ηνωμένου Βασιλείου
απομακρυνόταν από τον χώρο.

Το 1997, μετά την ταινία Ο Μπόξερ (The Boxer), ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις είχε αποσυρθεί για να ασχοληθεί με την ξυλουργική. Μετά πήγε στη Φλωρεντία να μάθει να φτιάχνει χειροποίητα παπούτσια ως άλλος Τολστόι (ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας πίστευε ακράδαντα στη χειρωνακτική εργασία και συχνά περνούσε χρόνο κατασκευάζοντας παπούτσια για την οικογένειά του και τους φίλους του).

Ο Ντέι Λιούις επέστρεψε τελικά στην υποκριτική τέχνη του το 2002, για τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορσέζε.

YouTube thumbnail

Οικογενειακή υπόθεση

Τώρα ο Ντέι Λιούις φέρνει ξανά το ταλέντο του στη μεγάλη οθόνη για την ταινία Anemone σε μια απροσδόκητη οικογενειακή υπόθεση.

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του 27χρονου γιου του, Ρόναν, ο οποίος μέχρι τώρα εργαζόταν κυρίως ως ζωγράφος.

Πατέρας και γιος συνυπογράφουν το σενάριο, το οποίο, σύμφωνα με τους διανομείς, εξερευνά «τις πολύπλοκες και βαθιές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατέρων και γιων».

Η ταινία διαδραματίζεται στο Γιορκσάιρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και επικεντρώνεται στη μοίρα δύο αδελφών, οι οποίοι υπηρέτησαν ως Βρετανοί παραστρατιωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία 20 χρόνια νωρίτερα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, εκτός από τον Ντέι Λιούις, οι γνωστοί ηθοποιοί Σον Μπιν και Σαμάνθα Μόρτον.

Το φιλμ είναι μια παραγωγή της εταιρείας του Μπραντ Πιτ, Plan B, και πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς

LIVE: Άρσεναλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λιντς για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι

LIVE: Σασουόλο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Νάπολι για την 1η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο