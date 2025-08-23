Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Ο τριπλά βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Anemone, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν Ντέι Λιούις.

Μόλις πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας δίνοντας μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο comeback.

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την υποκριτική το 2017, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας Αόρατη Κλωστή (Phantom Thread) του Πολ Τόμας Άντερσον.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πως αισθάνθηκε «κατακλυσμένος από μια αίσθηση θλίψης» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση τότε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες και το κοινό του.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός και γιος του ποιητή Σεσίλ Ντέι Λιούις, ο οποίος το 1968 χρίστηκε Ποιητής του Ηνωμένου Βασιλείου

απομακρυνόταν από τον χώρο.

Το 1997, μετά την ταινία Ο Μπόξερ (The Boxer), ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις είχε αποσυρθεί για να ασχοληθεί με την ξυλουργική. Μετά πήγε στη Φλωρεντία να μάθει να φτιάχνει χειροποίητα παπούτσια ως άλλος Τολστόι (ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας πίστευε ακράδαντα στη χειρωνακτική εργασία και συχνά περνούσε χρόνο κατασκευάζοντας παπούτσια για την οικογένειά του και τους φίλους του).

Ο Ντέι Λιούις επέστρεψε τελικά στην υποκριτική τέχνη του το 2002, για τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορσέζε.

Οικογενειακή υπόθεση

Τώρα ο Ντέι Λιούις φέρνει ξανά το ταλέντο του στη μεγάλη οθόνη για την ταινία Anemone σε μια απροσδόκητη οικογενειακή υπόθεση.

Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του 27χρονου γιου του, Ρόναν, ο οποίος μέχρι τώρα εργαζόταν κυρίως ως ζωγράφος.

Πατέρας και γιος συνυπογράφουν το σενάριο, το οποίο, σύμφωνα με τους διανομείς, εξερευνά «τις πολύπλοκες και βαθιές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατέρων και γιων».

Η ταινία διαδραματίζεται στο Γιορκσάιρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και επικεντρώνεται στη μοίρα δύο αδελφών, οι οποίοι υπηρέτησαν ως Βρετανοί παραστρατιωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία 20 χρόνια νωρίτερα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, εκτός από τον Ντέι Λιούις, οι γνωστοί ηθοποιοί Σον Μπιν και Σαμάνθα Μόρτον.

Το φιλμ είναι μια παραγωγή της εταιρείας του Μπραντ Πιτ, Plan B, και πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο.