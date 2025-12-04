Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Για πάνω από τρεις δεκαετίες θεωρείται ένα από τα «χρυσά παιδιά» του Χόλιγουντ. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να πάρει όλα τα κλισέ των b-movies και να τα μεταμορφώσει σε υπερπαραγωγές, σαρώνοντας στο box office με εισπράξεις εκατομμυρίων δολαρίων. Χωρίς αμφιβολία ο Κουέντιν Ταραντίνο είναι ένας αντιστάρ της μεγάλης οθόνης.

Βέβαια, εδώ και χρόνια, καταφέρνει να μένει στο προσκήνιο, περισσότερο με όσα δεν κάνει στον χώρο του κινηματογράφου. Ο 62χρονος δημιουργός αρνείται πεισματικά να κυκλοφορήσει την 10η ταινία του – που όπως έχει δηλώσει θα σημάνει και το σκηνοθετικό του αντίο. Ενώ την ίδια ώρα οι δηλώσεις και οι συνεντεύξεις του συχνά – πυκνά προκαλούν συζητήσεις.

Όπως μια από τις τελευταίες που έδωσε. Ο Κουέντιν Ταραντίνο βρέθηκε ως καλεσμένο στο The Bret Easton Ellis Podcast, προκειμένου να μιλήσει και να κατατάξει τις αγαπημένες του ταινίες μέσα στον 21ο αιώνα. Ωστόσο, πήγε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας την ίδια ώρα και εκείνον που θεωρεί έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς αυτή τη στιγμή – αν όχι τον χειρότερο.

Ο γνωστός σκηνοθέτης δικαιολόγησε την απόφασή του να βάλει την ταινία There Will Be Blood στο Νο5 της λίστας του – και η εξήγησή του είχε ονοματεπώνυμο: Πολ Ντέινο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris M. 🇨🇦 (@starsofthescreen)

«Το φιλμ θα μπορούσε να βρίσκεται εύκολα στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας μου αν δεν είναι ένα τεράστιο ελάττωμα, τον Πολ Ντέινο» δήλωσε με την κλασική χαρακτηριστική άνεσή του ο Ταραντίνο.

«Είναι ένας αδιάφορος, άχρωμος και αδύναμος τύπος» συνέχισε ο «πατέρας» του Pulp Fiction, που δεν έκρυψε και ποιον ηθοποιό θα ήθελε να δει στη θέση του Ντέινο: «Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν φανταστικός για αυτόν τον ρόλο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SCREEN THRILL (@screenthrill)

Η τοποθέτηση του Ταραντίνο δεν πέρασε απαρατήρητη στον κόσμο των social media και σε πολλούς δεν άρεσε ο τρόπος του. Πολλοί ήταν αυτοί που «καταδίκασαν» τις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες στην καλύτερη άκομψες.

«Τρομερά προσβλητικό αυτό που είπε ο Ταραντίνο», «πρέπει να υπάρχει κάποια κόντρα στο παρασκήνιο για να το δηλώσει αυτό. Άλλωστε ο Ταραντίνο είναι από τους πιο αδύναμους ηθοποιούς που έχω δει ποτέ, όσο κι αν το έχει προσπαθήσει», «αυτό ήταν τρελό χτύπημα» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

// Κεντρική φωτογραφία: EPA / SERGEI ILNITSKY