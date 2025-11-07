Οι φήμες για το φετίχ του Κουέντιν Ταραντίνο με τα πέλματα επανέρχονται χάρη στην κόρη της Ούμα Θέρμαν

Η Μάγια Χοκ, η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ, που είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ», εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ και ρωτήθηκε αν έλαβε κάποια συμβουλή για τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη από τη μητέρα της, η οποία πρωταγωνίστησε σε τρεις από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του Ταραντίνο.

«Μην βγάλεις τα παπούτσια σου» απάντησε η 27χρονη Μάγια, αναφερόμενη στην υποτιθέμενη εμμονή του Ταραντίνο με τα πόδια. «Μην βγάλεις τα παπούτσια σου», επανέλαβε η 55χρονη .

«Μην τα βγάλεις, μωρό μου. Θα το μετανιώσεις…» πρόσθεσε η Πόλερ, καθώς η ίδια και η σταρ της σειράς «Stranger Things» ξέσπασαν σε γέλια.

«Τέλεια συμβουλή. Τέλεια» αναφώνησε η Πόλερ.

Η Θέρμαν συνεργάστηκε με τον Ταραντίνο στις ταινίες «Pulp Fiction» (1994), «Kill Bill: Volume 1» (2003) και «Kill Bill: Volume 2» (2004).

Είναι γνωστό ότι οι θεατές των κλασικών ταινιών του Ταραντίνο συχνά βλέπουν από κοντά τα δάχτυλα των ποδιών των ηθοποιών, γεγονός που έχει προκαλέσει κατηγορίες για το λεγόμενο φετίχ ποδολαγνείας του διακεκριμένου σκηνοθέτη.

«Σοβαρά, ο Κουέντιν έχει χωρίσει περισσότερες γυναίκες από τα παπούτσια τους από ό,τι η ασφάλεια των αεροδρομίων» πρόσθεσε ο Μπραντ Πιτ

«Κούνησε το δάχτυλο του ποδιού σου»

Για παράδειγμα, η ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ», του 2019, περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, 36 πλάνα με πόδια, ενώ η πρώτη ταινία «Kill Bill» περιλαμβάνει τη διαβόητη σκηνή «wiggle your big toe» (κούνησε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου) με ηρωίδα την Θέρμαν να προσπαθεί με τη δύναμη του μυαλού να κάνει τα πόδια της να «ζωντανέψουν» από την ακινησία του νοσοκομείου, ενώ δραπετεύει από αυτό.

Το είπε κι ο Μπραντ Πιτ

Μερικοί από τους σταρ των ταινιών του Ταραντίνο έχουν ακόμη και αστειευτεί για τη φημολογούμενη εμμονή του με τα πόδια, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο στα SAG Awards του 2002, ο 61χρονος Πιτ είπε «Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπρωταγωνιστές μου, τον Λίο (Ντι Κάπριο), τη Μάργκοτ Ρόμπι, τα πόδια της Μάργκοτ Ρόμπι, τα πόδια της Μάργκαρετ Κουάλεϊ, τα πόδια της Ντακότα Φάνινγκ».

«Σοβαρά, ο Κουέντιν έχει χωρίσει περισσότερες γυναίκες από τα παπούτσια τους από ό,τι η ασφάλεια των αεροδρομίων» πρόσθεσε ο Πιτ, ενώ το κοινό γελούσε.

Πρέπει να γίνει μια κουβέντα

Η 55χρονη Θέρμαν ρωτήθηκε για το φετιχισμό του Ταραντίνο για τα πόδια το 2004 στην εκπομπή «Late Night with Conan O’Brien».

«Νομίζω ότι το αρνείται κατηγορηματικά, αλλά σίγουρα πρέπει να το συζητήσεις μαζί του», είπε στον παρουσιαστή ενώ προωθούσε τη δεύτερη ταινία «Kill Bill» εκείνη την εποχή. «Ισχυρίζεται ότι κάθε πλάνο με πόδια ήταν απαραίτητο για την αφήγηση της ιστορίας».

«Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσετε μαζί του», πρόσθεσε η Θέρμαν. «Πρέπει να αφιερώσετε ολόκληρη τη συνέντευξη μιλώντας του για το πιθανό φετίχ του για τα πόδια».

Το αρνείται

Ο Ταραντίνο, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι έχει μια προτίμηση για τα πόδια σε μια συνέντευξη στο GQ το 2021.

«Δεν το παίρνω στα σοβαρά», είπε ο σκηνοθέτης. «Υπάρχουν πολλά πόδια σε πολλές ταινίες καλών σκηνοθετών. Αυτό είναι απλά καλή σκηνοθεσία. Πριν από μένα, ο άνθρωπος που όρισε το φετίχ για τα πόδια ήταν ο Λουίς Μπουνιουέλ, ένας άλλος σκηνοθέτης. Και ο Χίτσκοκ κατηγορήθηκε για αυτό, όπως και η Σοφία Κόπολα».

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Kill Bill», ο Ταραντίνο ζήτησε από την Θέρμαν να κάνει ένα ακροβατικό που οδήγησε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και η Θέρμαν υπέστη μόνιμη βλάβη στον αυχένα και στο γόνατο. Το περιστατικό έσπασε τη σχέση του ζευγαριού για χρόνια.

Αλλά το 2018, η Θέρμαν δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι συγχώρεσε τον Ταραντίνο και ότι θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του «αν έγραφε έναν σπουδαίο».

Πρόσθεσε: «Τον καταλαβαίνω και αν έγραφε έναν σπουδαίο ρόλο και ήμασταν και οι δύο στη σωστή θέση για αυτό, θα ήταν κάτι άλλο».

