Ο Ταραντίνο είχε στα αζήτητα το χαμένο κεφάλαιο του «Kill Bill» – Μέχρι που ήρθε η Fortnite

Το όνειρο του Κουέντιν Ταραντίνο γίνεται πραγματικότητα: το κεφάλαιο του «Kill Bill» με τίτλο «Yuki’s Revenge» ζωντανεύει στο Fortnite. Και σα να μην έφτανε αυτό, το μικρού μήκους animation θα προβληθεί επίσης στις κινηματογραφικές αίθουσες ως μέρος μιας αποκλειστικής περιορισμένης προβολής του «Kill Bill: The Whole Bloody Affair».

Στο «The Lost Chapter: Yuki’s Revenge» του Ταραντίνο πρωταγωνιστεί η Ούμα Θέρμαν, που επιστρέφει ως The Bride, και έχει διάρκεια οκτώ λεπτά, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Ο Ταραντίνο και η Θέρμαν συνεργάστηκαν με την Epic Games’ Unreal Engine και χρησιμοποίησαν τεχνολογία motion capture για να μεταφέρουν την ερμηνεία της στην πλατφόρμα παιχνιδιών.

«Δεν έφτασε ποτέ στο δεύτερο προσχέδιο»

Όπως αναφέρει το Variety, σε ομιλία του στο Vista Theater του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του παιχνιδιού, ο Ταραντίνο εξήγησε πώς το Fortnite και η Epic Games αποδείχθηκαν η ιδανική επιλογή για το «The Lost Chapter: Yuki’s Revenge».

«Πήγα στη συνάντηση νομίζοντας ότι θα συζητούσαμε μόνο για την άδεια χρήσης των χαρακτήρων [μου], καθώς πίστευα ότι ήθελαν απλώς να ακούσουν τις ιδέες μου για κάτι διασκεδαστικό που θα μπορούσαν να κάνουν».

Όμως, οι υπεύθυνοι της Epic Games δεν ζήτησαν απλώς άδεια χρήσης των χαρακτήρων του: η αμερικανική εταιρεία παιχνιδιών ήθελε «κάτι διάρκειας 8-12 λεπτών μέσα στο οποίο οι εμβληματικοί χαρακτήρες του Ταραντίνο θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αυτό».

«Σκέφτηκα ότι ίσως το πλοίο είχε σαλπάρει»

Όπως αποδείχθηκε, ο Ταραντίνο τους είχε την λύση, δηλαδή, ένα ολόκληρο κεφάλαιο που υπήρχε στο αρχικό πρώτο προσχέδιο του «Kill Bill».

«Δεν έφτασε ποτέ στο δεύτερο προσχέδιο», αποκάλυψε ο Ταραντίνο.

Εξήγησε ότι σε αυτό το κεφάλαιο, η Gogo (Chiaki Kuriyama) είχε μια δίδυμη αδελφή και εκείνη τη νύχτα στο House of Blue Leaves είχε κρυολόγημα και έφυγε νωρίς. Ωστόσο, λόγω ανησυχιών σχετικά με το ρυθμό της ταινίας, το σενάριο παραγκωνίστηκε. «Ήταν πολύ τρελό, πολύ βίαιο και είχε υπερβολική δράση», είπε ο Ταραντίνο.

Έτσι, είκοσι χρόνια αργότερα, έστειλε το σενάριο στην εταιρεία παιχνιδιών.

«Στην πραγματικότητα, σκέφτηκα ότι ίσως το πλοίο είχε σαλπάρει, όσον αφορά τη δημιουργία νέου υλικού. Έκανα λάθος. Όταν έγραψα το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου, υπήρχε ένα χαμένο κεφάλαιο που, ειλικρινά, δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

Η Ούμα Θέρμαν, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση δίπλα στο πλευρό του Ταραντίνο, εξήγησε το πώς η τεχνολογία motion capture την βοήθησε να φέρει τον χαρακτήρα της στο Fortnite.

Η τεχνολογία Unreal Engine αποδίδει τους χαρακτήρες σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των ερμηνειών, μπορεί να δοκιμάσει πόζες και εκφράσεις και να δει ποιες είναι οι καλύτερες. Και όταν ήρθε η ώρα για την ηχογράφηση, η ομάδα είχε στη διάθεσή της δεδομένα για τα πρόσωπα των ηθοποιών, τα οποία τη βοήθησαν στο animation.

«Είναι τόσο πρωτότυπο να φοράς την κάμερα στο κεφάλι σου», είπε η Θέρμαν, χαριτολογώντας.

*Με πληροφορίες από: Variety