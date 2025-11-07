magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Προσδεθείτε γιατί μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» του Ταραντίνο
Culture Live 07 Νοεμβρίου 2025 | 21:40

Προσδεθείτε γιατί μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» του Ταραντίνο

Το «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» ενώνει το «Kill Bill: Vol 1» του 2003 και το «Kill Bill: Vol 2» του 2004 σε μια ενιαία κυκλοφορία για πρώτη φορά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

Η νέα έκδοση του «Kill Bill» σε σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο έχει πλέον trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας – η ταινία της Lionsgate θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες από 5 Δεκεμβρίου.

Το «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» ενώνει το «Kill Bill: Vol 1» του 2003 και το «Kill Bill: Vol 2» του 2004 σε μια ενιαία κυκλοφορία για πρώτη φορά.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης μια φρέσκια anime πινελιά και η διάρκεια της ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, αλλά (ευτυχώς για όσους δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν) περιλαμβάνει ένα διάλειμμα 15 λεπτών.

Στην επική ταινία του Ταραντίνο, η Ούμα Θέρμαν υποδύεται τη Νύφη, «που εγκαταλείπεται νεκρή μετά την ενέδρα του πρώην αφεντικού και εραστή της Μπιλ (Ντέιβιντ Καραντάιν) κατά τη διάρκεια της πρόβας του νυφικού της, ο οποίος την πυροβολεί στο κεφάλι και της κλέβει το αγέννητο παιδί της. Για να εκδικηθεί, πρέπει πρώτα να κυνηγήσει τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη της Ομάδας Δολοφόνων Deadly Viper πριν αντιμετωπίσει τον ίδιο τον Μπιλ».

Vol. 3

Στα χρόνια που ακολούθησαν τις κυκλοφορίες των ταινιών, ο Ταραντίνο έχει αναφερθεί στην ιδέα ενός Vol. 3, το οποίο θα ξεκινάει δύο δεκαετίες μετά το Vol. 2.

«Νομίζω ότι [θα] είναι απλά μια επανεξέταση των χαρακτήρων 20 χρόνια μετά», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης για μια υποθετική ταινία. «Απλά φαντάζομαι τη Νύφη και την κόρη της B.B. να  ζουν 20 χρόνια ειρηνικά, και μετά αυτή η ειρήνη να καταστρέφεται και η Νύφη και η B.B. να είναι στο κυνήγι. Η ιδέα να δώσω τον ρόλο στην Ούμα [Θέρμαν] και στην κόρη της, Μάγια, θα ήταν γαμάτη. Θέλω να πω, η Ελ Ντράιβερ (Ντάριλ Χάνα) είναι ακόμα εκεί έξω, η Σόφι Φατάλ (Τζούλι Ντρέιφους) έχασε τα χέρια της, αλλά είναι επίσης ακόμα εκεί έξω. Όλες πήραν τα χρήματα του Μπιλ. Η Γκόγκο (Τσιάκι Κουριγιάμα) είχε μια δίδυμη αδελφή, η οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί».

Ωστόσο, προς το παρόν δεν αναμένεται sequel, δεδομένου ότι ο Ταραντίνο σχεδιάζει να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα δέκατο έργο που δεν αναμένεται να επιστρέψει στο σύμπαν του Kill Bill – και για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Culture Live 06.11.25

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Ουκρανία 07.11.25

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο