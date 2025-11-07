Προσδεθείτε γιατί μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» του Ταραντίνο

Η νέα έκδοση του «Kill Bill» σε σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο έχει πλέον trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας – η ταινία της Lionsgate θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες από 5 Δεκεμβρίου.

Το «Kill Bill: The Whole Bloody Affair» ενώνει το «Kill Bill: Vol 1» του 2003 και το «Kill Bill: Vol 2» του 2004 σε μια ενιαία κυκλοφορία για πρώτη φορά.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης μια φρέσκια anime πινελιά και η διάρκεια της ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, αλλά (ευτυχώς για όσους δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν) περιλαμβάνει ένα διάλειμμα 15 λεπτών.

Στην επική ταινία του Ταραντίνο, η Ούμα Θέρμαν υποδύεται τη Νύφη, «που εγκαταλείπεται νεκρή μετά την ενέδρα του πρώην αφεντικού και εραστή της Μπιλ (Ντέιβιντ Καραντάιν) κατά τη διάρκεια της πρόβας του νυφικού της, ο οποίος την πυροβολεί στο κεφάλι και της κλέβει το αγέννητο παιδί της. Για να εκδικηθεί, πρέπει πρώτα να κυνηγήσει τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη της Ομάδας Δολοφόνων Deadly Viper πριν αντιμετωπίσει τον ίδιο τον Μπιλ».

Vol. 3

Στα χρόνια που ακολούθησαν τις κυκλοφορίες των ταινιών, ο Ταραντίνο έχει αναφερθεί στην ιδέα ενός Vol. 3, το οποίο θα ξεκινάει δύο δεκαετίες μετά το Vol. 2.

«Νομίζω ότι [θα] είναι απλά μια επανεξέταση των χαρακτήρων 20 χρόνια μετά», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης για μια υποθετική ταινία. «Απλά φαντάζομαι τη Νύφη και την κόρη της B.B. να ζουν 20 χρόνια ειρηνικά, και μετά αυτή η ειρήνη να καταστρέφεται και η Νύφη και η B.B. να είναι στο κυνήγι. Η ιδέα να δώσω τον ρόλο στην Ούμα [Θέρμαν] και στην κόρη της, Μάγια, θα ήταν γαμάτη. Θέλω να πω, η Ελ Ντράιβερ (Ντάριλ Χάνα) είναι ακόμα εκεί έξω, η Σόφι Φατάλ (Τζούλι Ντρέιφους) έχασε τα χέρια της, αλλά είναι επίσης ακόμα εκεί έξω. Όλες πήραν τα χρήματα του Μπιλ. Η Γκόγκο (Τσιάκι Κουριγιάμα) είχε μια δίδυμη αδελφή, η οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί».

Ωστόσο, προς το παρόν δεν αναμένεται sequel, δεδομένου ότι ο Ταραντίνο σχεδιάζει να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα δέκατο έργο που δεν αναμένεται να επιστρέψει στο σύμπαν του Kill Bill – και για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα.