view
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
InShorts 20 Νοεμβρίου 2025 | 12:00
Eνσωμάτωση

«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Spotlight

Αναρτώντας το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2» στο Instagram την ημέρα των γενεθλίων της, πρόσφατα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Αν Χάθαγουεϊ έγραψε στη λεζάντα του βίντεο «είναι τα γενέθλια όλων», προκαλώντας πληθώρα σχολίων με emoji φλόγες, καρδιές και – φυσικά – τα κόκκινα παπούτσια που τώρα συνδέονται με την αφίσα της ταινίας.

Ωστόσο, με το τρέιλερ να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παπούτσια έχουν γίνει το επίκεντρο της συζήτησης για τη μόδα – και όχι με θετικό τρόπο.

Το τρέιλερ ξεκινά με τα πόδια της τρομακτικής αρχισυντάκτριας της μόδας της ταινίας, Μιράντα Πρίστλι, που φοράει τα θρυλικά κόκκινα τακούνια Rockstud με καρφιά -σχεδιασμένα από τον Valentino το 2010 -, ένα μοντέλο που έγινε εξωφρενικά δημοφιλές στους συντάκτες μόδας της δεκαετίας.

Αυτό είναι που προκάλεσε την αντίδραση – η ιδέα ότι κάποιος τόσο συνδεδεμένος με τη μόδα θα φορούσε κάτι που θεωρείται ξεπερασμένο. Στον λογαριασμό Who What Wear στο Instagram, στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Χάθαγουεϊ, οι ακόλουθοι εξέφρασαν την αρνητική άποψή τους. «Το να δοθεί τόσος χρόνος στα Rockstuds ήταν μια… επιλογή», έγραψε ο ένας, ενώ ένας άλλος απλά είπε «όχι σε αυτά παπούτσια, πλέον».

Στο TikTok, ο δημιουργός NewsWithLils έγραψε: «Δεν είμαι ειδικός στη μόδα, αλλά ακόμα και εγώ ξέρω ότι η Μιράντα Πρίστλι που φοράει παπούτσια Valentino Rockstud το 2025 είναι μια διαβολική κίνηση και όχι με τη φλογερή έννοια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IT GIRL (@itgirl)

«Δεν είμαι ειδικός στη μόδα, αλλά ακόμα και εγώ ξέρω ότι η Μιράντα Πρίστλι που φοράει παπούτσια Valentino Rockstud το 2025 είναι μια διαβολική κίνηση και όχι με τη φλογερή έννοια»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BYRDIE (@byrdie)

«Μόδα-δολοφονία»

Η αντίδραση αυτή είναι σύμφωνη με μια ευρύτερη τάση για διαδικτυακές συζητήσεις μετά την κυκλοφορία τρέιλερ ή εικόνων από τα γυρίσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που έχουν σχέση με τη μόδα.

Τον Ιούνιο, κυκλοφόρησαν εικόνες από την επερχόμενη βιογραφική σειρά για την Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι, με την ηθοποιό Σάρα Πίτζεον να υποδύεται την Κένεντι. Οι εικόνες αυτές κατακρίθηκαν αμέσως από τους θαυμαστές, με έναν από αυτούς να τις περιγράφει ως «μόδα-δολοφονία», καθώς τα πάντα, από την απόχρωση του ξανθού μαλλιού της Πίτζεον μέχρι τη «λάθος» τσάντα, έγιναν πηγή οργής.

Οι έντονες αντιδράσεις γύρω από τα κοστούμια καταδεικνύουν την αγάπη για τη μόδα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κάτι που οι δημιουργοί των εκπομπών έχουν σίγουρα συνειδητοποιήσει – σε τέτοιο βαθμό που η προεπισκόπηση της «ακαταλληλότητας» των κοστουμιών θα μπορούσε να είναι σκόπιμη και σχεδιασμένη για να προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο και να δημιουργήσει περισσότερο ενδιαφέρον πριν από την κυκλοφορία.

«Όταν ξεκίνησα στη Vogue το 2011, θυμάμαι ότι τα Rockstuds ήταν ένα οικείο θέαμα», λέει η Τζούλια Χομπς, ανώτερη συντάκτρια μόδας στη Vogue. «Στη δική μου αντίληψη, έχουν κάτι βαθιά νοσταλγικό»

«Κάτι βαθιά νοσταλγικό»

Με τα τακούνια Rockstud, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να αλλάξει η κατάσταση και τα υποδήματα του Valentino να θεωρηθούν έξυπνη επιλογή – επειδή κάτι που φαίνεται τόσο ξεπερασμένο είναι, στην πραγματικότητα, ώριμο για αναβίωση.

«Όταν ξεκίνησα στη Vogue το 2011, θυμάμαι ότι τα Rockstuds ήταν ένα οικείο θέαμα», λέει η Τζούλια Χομπς, ανώτερη συντάκτρια μόδας στη Vogue. «Στη δική μου αντίληψη, έχουν κάτι βαθιά νοσταλγικό».

Υπονοεί ότι η ταινία θα φέρει και άλλες εξελίξεις. «Αν έπρεπε να παίξω τον ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου, θα έλεγα ότι πάντα υποστηρίζω την αναβίωση των vintage παπουτσιών – αν μπορούμε να ονομάσουμε vintage τη δεκαετία του 2010, κάτι που είναι θέμα για άλλη συζήτηση», λέει. «Και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ξεκινήσει μια τάση στα παπούτσια, αυτή είναι η Μιράντα Πρίστλι».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με σαφή μηνύματα ο χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα ως αρχηγός
Μπάσκετ 20.11.25

Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς στην αποστολή της για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε τον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Σύνταξη
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
Art 20.11.25

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
Μπάσκετ 20.11.25

Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις με το κολέγιο του Ιλινόις και για μία ακόμη φορά ρωτήθηκε για το αν τελικά θα ενισχύσει την ελληνική Εθνική ομάδα ή τ Σέρβικη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο