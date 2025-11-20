«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Αναρτώντας το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2» στο Instagram την ημέρα των γενεθλίων της, πρόσφατα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Αν Χάθαγουεϊ έγραψε στη λεζάντα του βίντεο «είναι τα γενέθλια όλων», προκαλώντας πληθώρα σχολίων με emoji φλόγες, καρδιές και – φυσικά – τα κόκκινα παπούτσια που τώρα συνδέονται με την αφίσα της ταινίας.

Ωστόσο, με το τρέιλερ να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παπούτσια έχουν γίνει το επίκεντρο της συζήτησης για τη μόδα – και όχι με θετικό τρόπο.

Το τρέιλερ ξεκινά με τα πόδια της τρομακτικής αρχισυντάκτριας της μόδας της ταινίας, Μιράντα Πρίστλι, που φοράει τα θρυλικά κόκκινα τακούνια Rockstud με καρφιά -σχεδιασμένα από τον Valentino το 2010 -, ένα μοντέλο που έγινε εξωφρενικά δημοφιλές στους συντάκτες μόδας της δεκαετίας.

Αυτό είναι που προκάλεσε την αντίδραση – η ιδέα ότι κάποιος τόσο συνδεδεμένος με τη μόδα θα φορούσε κάτι που θεωρείται ξεπερασμένο. Στον λογαριασμό Who What Wear στο Instagram, στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Χάθαγουεϊ, οι ακόλουθοι εξέφρασαν την αρνητική άποψή τους. «Το να δοθεί τόσος χρόνος στα Rockstuds ήταν μια… επιλογή», έγραψε ο ένας, ενώ ένας άλλος απλά είπε «όχι σε αυτά παπούτσια, πλέον».

Στο TikTok, ο δημιουργός NewsWithLils έγραψε: «Δεν είμαι ειδικός στη μόδα, αλλά ακόμα και εγώ ξέρω ότι η Μιράντα Πρίστλι που φοράει παπούτσια Valentino Rockstud το 2025 είναι μια διαβολική κίνηση και όχι με τη φλογερή έννοια».

Η αντίδραση αυτή είναι σύμφωνη με μια ευρύτερη τάση για διαδικτυακές συζητήσεις μετά την κυκλοφορία τρέιλερ ή εικόνων από τα γυρίσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που έχουν σχέση με τη μόδα.

Τον Ιούνιο, κυκλοφόρησαν εικόνες από την επερχόμενη βιογραφική σειρά για την Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι, με την ηθοποιό Σάρα Πίτζεον να υποδύεται την Κένεντι. Οι εικόνες αυτές κατακρίθηκαν αμέσως από τους θαυμαστές, με έναν από αυτούς να τις περιγράφει ως «μόδα-δολοφονία», καθώς τα πάντα, από την απόχρωση του ξανθού μαλλιού της Πίτζεον μέχρι τη «λάθος» τσάντα, έγιναν πηγή οργής.

Οι έντονες αντιδράσεις γύρω από τα κοστούμια καταδεικνύουν την αγάπη για τη μόδα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κάτι που οι δημιουργοί των εκπομπών έχουν σίγουρα συνειδητοποιήσει – σε τέτοιο βαθμό που η προεπισκόπηση της «ακαταλληλότητας» των κοστουμιών θα μπορούσε να είναι σκόπιμη και σχεδιασμένη για να προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο και να δημιουργήσει περισσότερο ενδιαφέρον πριν από την κυκλοφορία.

«Όταν ξεκίνησα στη Vogue το 2011, θυμάμαι ότι τα Rockstuds ήταν ένα οικείο θέαμα», λέει η Τζούλια Χομπς, ανώτερη συντάκτρια μόδας στη Vogue. «Στη δική μου αντίληψη, έχουν κάτι βαθιά νοσταλγικό»

Με τα τακούνια Rockstud, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να αλλάξει η κατάσταση και τα υποδήματα του Valentino να θεωρηθούν έξυπνη επιλογή – επειδή κάτι που φαίνεται τόσο ξεπερασμένο είναι, στην πραγματικότητα, ώριμο για αναβίωση.

«Όταν ξεκίνησα στη Vogue το 2011, θυμάμαι ότι τα Rockstuds ήταν ένα οικείο θέαμα», λέει η Τζούλια Χομπς, ανώτερη συντάκτρια μόδας στη Vogue. «Στη δική μου αντίληψη, έχουν κάτι βαθιά νοσταλγικό».

Υπονοεί ότι η ταινία θα φέρει και άλλες εξελίξεις. «Αν έπρεπε να παίξω τον ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου, θα έλεγα ότι πάντα υποστηρίζω την αναβίωση των vintage παπουτσιών – αν μπορούμε να ονομάσουμε vintage τη δεκαετία του 2010, κάτι που είναι θέμα για άλλη συζήτηση», λέει. «Και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ξεκινήσει μια τάση στα παπούτσια, αυτή είναι η Μιράντα Πρίστλι».

