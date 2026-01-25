Τι είναι τελικά «φίλος» για το Instagram

Νέες τροποποιήσεις που δίνουν έμφαση στους φίλους δοκιμάζει το Instagram: Άτομα που αμοιβαία ακολουθούν ο ένας τον άλλον. Η δοκιμή της Meta στην πλατφόρμα περιλαμβάνει την αλλαγή του αριθμού των «ακολούθων» ενός χρήστη σε ένα προφίλ σε αριθμό «φίλων». Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ακολουθεί χιλιάδες άτομα, αλλά ίσως μόνο μερικές εκατοντάδες από αυτά τα άτομα ακολουθούν τον ίδιο, αυτό θα εμφανιστεί ως αριθμός των «φίλων» σας.

Για όσους ενδιαφέρονται για αυτές τις πολύτιμες αναλογίες ακολούθων προς χρήστες που ακολουθείτε, έρχεται μια ενδεχομένως ακόμη πιο αποκαλυπτική δημόσια αναλογία: Πόσοι από αυτούς τους ακολούθους του Instagram είναι φίλοι;

Η παγκόσμια δοκιμή του Instagram

Το Instagram το εκτελεί σιωπηλά ως μια «μικρή παγκόσμια δοκιμή», επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της Meta στο Business Insider, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα προσπαθεί να κατανοήσει πώς αντιδρούν οι χρήστες όταν βλέπουν περισσότερο περιεχόμενο από φίλους στην εφαρμογή.

«Οι φίλοι είναι κεντρικής σημασίας για την εμπειρία του Instagram, επομένως διερευνούμε τρόπους για να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις πιο ορατές και ουσιαστικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta. «Εκτελούμε μια μικρή δοκιμή για να επισημάνουμε τους Φίλους σε όλο το Instagram».

Στο πλαίσιο της δοκιμής, το Meta επισημαίνει επίσης κάποιο περιεχόμενο στη ροή ως «φίλοι» αντί για «αναρτήσεις» ή «ακολουθώ».

Είναι πλέον το Instagram για φίλους;

Καθώς οι influencers, τα brands και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη έχουν εισβάλει στη ροή του Instagram, μοιάζει όλο και λιγότερο με χώρο για να μοιράζεστε περιεχόμενο με τους φίλους σας.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το μέσο έχει διπλασιάσει τις λειτουργίες «Στενοί Φίλοι» όλα αυτά τα χρόνια, εστιάζοντας στα άμεσα μηνύματα (όπου φίλοι και συγγενείς συχνά μοιράζονται περιεχόμενο) και προσθέτοντας περισσότερες λειτουργίες που εστιάζουν σε φίλους.

Για παράδειγμα, το Instagram κυκλοφόρησε μια λειτουργία που ονομάζεται “Blend”, η οποία επιτρέπει σε εσάς και έναν φίλο να μοιράζεστε μια κοινή ροή βίντεο. Πέρυσι, η πλατφόρμα εισήγαγε επίσης λειτουργίες όπως μια εμπειρία κοινωνικής χαρτογράφησης παρόμοια με τον χάρτη του Snapchat, καθώς και μια ροή «Φίλοι» στην καρτέλα βίντεο, όπου μπορείτε να δείτε περιεχόμενο με το οποίο ασχολούνται οι φίλοι σας (κατά τον ορισμό του Instagram).

Ο κορυφαίος διευθυντής του Instagram, Άνταμ Μόσερι, δήλωσε σε μια ανάρτηση τον Αύγουστο ότι θέλει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να είναι ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν «πραγματικά να αλληλεπιδρούν και να συνδέονται με τα άτομα που τους ενδιαφέρουν».

Πηγή: ot.gr