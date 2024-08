Η Κέιτ Μπλάνσετ επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι μετά από έξι χρόνια – Ο τσεχωφικός ρόλος της «Αρκάντινα»

Η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ πρόκειται να επιστρέψει στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, με έναν ρόλο στο έργο του Άντον Τσέχωφ «Ο Γλάρος». Η βραβευμένη με Όσκαρ θα υποδυθεί την Αρκάντινα στη νέα θεατρική διασκευή, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει επίσης ο ηθοποιός του «Strike», Τομ Μπερκ.

Η παράσταση θα παίζεται στο Barbican Theatre του Λονδίνου για έξι εβδομάδες από τον Φεβρουάριο. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Τόμας Οστερμάιερ, περιέγραψε την Μπλάνσετ ως «την ηθοποιό της γενιάς της».

«Πάντα ένα προνόμιο»

Η νέα μεταφορά θα σηματοδοτήσει την επανασύνδεση των Μπλάνσετ και Μπερκ, οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ «Μαύρη τσάντα».

Ο Οστερμάιερ δήλωσε στο BBC News: «Γνωρίζω και θαυμάζω την Κέιτ εδώ και πολλά χρόνια και το να τη βλέπω στη σκηνή είναι πάντα προνόμιο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστούμε καλλιτεχνικά για πρώτη φορά για αυτή την παραγωγή του Γλάρου στο Barbican».

Αρκάντινα είναι μια επιτυχημένη ηθοποιός του θεάτρου και ερωμένη ενός διάσημου συγγραφέα, του Τριγκόριν. Αυτό την κατατάσσει στην άλλη αριστοκρατία της Ρωσίας, αυτή της διανόησης και της καλλιτεχνικής ελίτ

»Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που θα αναπτύξω μια νέα καλλιτεχνική σχέση με τον Τομ Μπερκ, ο οποίος θα υποδυθεί τον ρόλο του Τριγκόριν».

Μια άλλη παραγωγή του Γλάρου, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό του Game of Thrones Εμίλια Κλαρκ, παίχτηκε στο Λονδίνο πριν από δύο χρόνια.

Η παραγωγή του «Γλάρου» θα γίνει από την Wessex Grove, την ίδια ομάδα που βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του Ostermeier An Enemy of the People, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ματ Σμιθ νωρίτερα φέτος.

Η Μπλάνσετ εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη σκηνή του Barbican στο Big and Small (Gross und Klein) του 2012.

O ρόλος της Αρκάντινα

Η Αρκάντινα είναι μία από τις τέσσερις κεντρικές πρωταγωνίστριες του Γλάρου. Είναι μια μεσήλικη γυναίκα, μέλος της αριστοκρατίας της Ρωσίας, αν και ο πρώτος της γάμος ήταν με έναν άνδρα που καταγόταν από το Κίεβο, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλότερη θέση από τη δική της. Αυτός ήταν ο πατέρας του γιου της Τρέπλιεφ. Οι απόψεις της είναι υποκριτικές και εγωκεντρικές. Η Αρκάντινα είναι μια επιτυχημένη ηθοποιός του θεάτρου και ερωμένη ενός διάσημου συγγραφέα, του Τριγκόριν. Αυτό την κατατάσσει στην άλλη αριστοκρατία της Ρωσίας, αυτή της διανόησης και της καλλιτεχνικής ελίτ.

Σε αυτή την ελίτ των καλλιτεχνών και των διανοουμένων, ο γιος της, ο Τρέπλιεφ, πρέπει να αποδείξει την αξία του. Η Αρκάντινα δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του γιου της ή την αίσθηση ότι ανήκει στον κύκλο της. Δεν θέλει ο γιος της να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω της. Η Αρκάντινα περιμένει από τους άλλους να την ακούνε να καυχιέται συνεχώς για τα επιτεύγματά της, αλλά δεν νιώθει ότι οφείλει να ανταποδώσει τις κολακείες.

Η υποκρισία της Αρκάντινα την κάνει έναν συμπαθή, προβληματικό χαρακτήρα, επειδή τα σφάλματά της είναι ακραία και αντιφατικά. Στην τέταρτη πράξη, όταν ο Τρέπλιεφ δημοσιεύει για πρώτη φορά, ως συγγραφέας, η Αρκάντινα παραδέχεται ότι δεν έκανε ποτέ την προσπάθεια να διαβάσει μια από τις ιστορίες του γιου της. Όταν όμως πρόκειται για τον εραστή της, τον Τριγκόριν, η Αρκάντινα είναι στοργική και τρυφερή. Στη σκέψη ότι μπορεί να την αφήσει για τη Νίνα, η Αρκάντινα τον ικετεύει και τον παρακαλεί γονατιστή, σκορπίζοντας κομπλιμέντα και φιλιά. Η Αρκάντινα είναι τόσο «ενδεής» όσο και ο γιος της, αλλά αναζητά την αγάπη της από θαυμαστές και εραστές.

Τον Οκτώβρης του 1896, ο Τσέχωφ είχε γράψει ένα γράμμα στον αδελφό του μετά το πρώτο ανέβασμα του «Γλάρου», στο οποίο ανέφερε, φανετά απογητευμένος: «Το έργο ισοπεδώθηκε και η παράσταση κατέβηκε με πλήρη αποτυχία. Υπάρχει ένα αίσθημα αφόρητης ντροπής και αμηχανίας στο θέατρο. Οι ηθοποιοί έπαιξαν με απεχθή ηλιθιότητα. Το ηθικό δίδαγμα από όλο αυτό είναι πως δεν πρέπει κανείς να γράφει για το θέατρο. Είναι μια κωμωδία με τρεις γυναικείους και έξι αντρικούς ρόλους, με τέσσερις πράξεις, ένα τοπίο με λίμνη, πολλή συζήτηση περί λογοτεχνίας, λίγη δράση και πέντε τόνους έρωτα».

*Με πληροφορίες από: BBC | Spark Notes