Έκρηξη σε φεστιβάλ στη Βρετανία – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, σε φεστιβάλ θρησκευτικού χαρακτήρα, των Σιχ (είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη θρησκεία στην Ινδία), με τις Αρχές να κάνουν λόγο για έκρηξη η οποία προξένησε αρκετούς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διάρκεια του ετήσιου Vaisakhi, στο Σάουθχολ της Αγγλίας. Ο χώρος του φεστιβάλ ήταν κατάμεστος από ανθρώπους τη στιγμή της έκρηξης. Σε ένα από τα σχετικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί κανείς να δει μέλη της εν λόγω κοινότητας να δίνουν μάχη με τις φλόγες προτού καταφθάσει η Πυροσβεστική.

The Southall Nagar Kirtan was today cancelled after a gas canister being used at a food stall exploded. The West London celebration of Vaisakhi marking the birth of the Khalsa (initiated Sikh order) is one of the largest annual UK street processions. No serious injuries occurred. pic.twitter.com/n5DDg4VFC4

— SikhPressAssociation (@SikhPA) April 6, 2025