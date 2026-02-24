magazin
24.02.2026
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
24 Φεβρουαρίου 2026

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Οι πρώτες εικόνες από την πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» του Netflix, με την Έμα Κόριν στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Μπένετ και τον Τζακ Λόουντεν στον ρόλο του κύριου Ντάρσι, είναι εδώ.

Η σειρά έξι επεισοδίων, που έχει διασκευαστεί για την οθόνη από τη συγγραφέα του «Everything I Know About Love» Ντόλι Άλντερτον και θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο, υπόσχεται να «αναβιώσει πιστά την εμβληματική ιστορία της Τζέιν Όστιν για το κοινό που την αγαπά, ενώ θα εμπνεύσει μια νέα γενιά να την αγαπήσει για πρώτη φορά», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Ο σκηνοθέτης της αισθηματικής σειράς «Heartstopper», Όρος Λιν, υπογράφει τη σειρά.

Μαζί με τους Κόριν και Λόουντεν, στο «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Netflix πρωταγωνιστούν η Ολίβια Κόλμαν ως κυρία Μπένετ, ο Ρούφους Σιούελ ως κύριος Μπένετ, η Φρέγια Μάβορ ως Τζέιν Μπένετ, ο Τζέιμι Ντεμετριού ως κύριος Κόλινς, ο Ντάριλ Μακόρμακ ως κύριος Μπίνγκλεϊ, ο Λούις Πάρτριτζ ως κύριος Γουίκαμ, τη Ρέα Νόργουντ ως Λίντια Μπένετ, την Σιένα Κέλι ως Καρολάιν Μπίνγκλεϊ, την Φιόνα Σο ως Λαίδη Κάθριν ντε Μπεργκ, την Χόπι Πάρις ως Μαίρη Μπένετ και την Χόλι Έιβερι ως Κίτι Μπένετ.

YouTube thumbnail

Οι σελίδες

«Σε κάθε γενιά, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχει την ευκαιρία να ξαναδιηγηθεί αυτή την υπέροχη ιστορία και νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό», δήλωσε η Άλντερτον σε μια σχετική ανακοίνωση.

«Το μυθιστόρημα ‘Περηφάνεια και Προκατάληψη’ της Τζέιν Όστεν είναι το πρότυπο της ρομαντικής κωμωδίας – ήταν χαρά μου να ξαναβυθιστώ στις σελίδες του για να βρω τόσο γνωστούς όσο και νέους τρόπους να ζωντανέψω αυτό το αγαπημένο βιβλίο. Με τον Όρος Λιν να σκηνοθετεί το εξαιρετικό καστ μας, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ξαναπαρουσιάσω αυτούς τους ξεκαρδιστικούς και περίπλοκους χαρακτήρες σε όσους θεωρούν το ‘Περηφάνεια και Προκατάληψη’ το αγαπημένο τους βιβλίο και σε όσους δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τη Λίζι και τον κύριο Ντάρσι».

Η πλοκή του πιο διάσημου μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου 1813 ακολουθεί την προσπάθεια του κύριου και την κυρίας Μπένετ να βρουν γαμπρούς στις πέντε ανύπαντρες κόρες τους.

Και, μετά από μια σειρά ερωτικών εξομολογήσεων, απορρίψεων και άπλετης ίντριγκας, δημιουργούνται δύο πλευρές: αυτή της περηφάνιας και εκείνη της προκατάληψης.

*Mε πληροφορίες από: Variety

