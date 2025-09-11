magazin
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

O συγγραφέας Σεμπάστιαν Φολκς προτείνει μια ριζικά διαφορετική ανάγνωση του πιο διάσημου ήρωά της Τζέιν Όστεν 250 χρόνια μετά τη γέννηση της εμβληματικής μυθιστοριογράφου. Ο κ. Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν είναι απλώς ο «γοητευτικός αλλά παρεξηγημένος» ρομαντικός που καλλιέργησαν οι μεταγενέστερες ταινίες και σειρές – είναι, συχνά, ένας άνθρωπος δυστυχής, μελαγχολικός και ενίοτε «αδικαιολόγητα σκληρός».

Το είναι και το φαίνεσθαι

Το μυθιστόρημα του 1813 θεωρείται μέχρι σήμερα η πιο αγαπημένη δημιουργία της Όστεν, με τον συνδυασμό χιούμορ, κοινωνικής σάτιρας και αξέχαστων χαρακτήρων. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Φολκς, από την πρώτη κιόλας φράση, η Όστεν παίζει με τον αναγνώστη: η «παγκόσμια αλήθεια» για τον πλούσιο εργένη που αναζητά σύζυγο διαψεύδεται αμέσως, καθώς η πραγματική κινητήρια δύναμη είναι οι μητέρες που κυνηγούν γαμπρούς με… προίκα. Έτσι, ολόκληρο το έργο οικοδομείται πάνω σε αντιφάσεις και σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε ό,τι φαίνεται και σε ό,τι είναι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντάρσι προβάλλει ως ο πιο αινιγματικός και αμφιλεγόμενος ήρωας της Όστεν. Συμβατικά, η ιστορία του παρουσιάζεται ως πορεία «μύησης»: ένας κακομαθημένος κληρονόμος που καλείται να αποτινάξει την αλαζονεία του και να μάθει να αγαπά ισότιμα.

Η καθιερωμένη ανάγνωση τον βλέπει να «διορθώνεται» χάρη στην ευφυΐα και το πνεύμα της Ελίζαμπεθ. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Φολκς, αυτή η εκδοχή θολώνει τις πιο σκληρές όψεις του χαρακτήρα του: την ωμή περιφρόνηση που εκφράζει στην πρόταση γάμου, την εσκεμμένη παραπλάνηση απέναντι στον Μπίνγκλεϊ, την άρνησή του να αναλάβει ευθύνες. Στις σελίδες της Περηφάνειας και Προκατάληψης, ο Ντάρσι συχνά φέρεται με τρόπο που τον καθιστά πιο αντιπαθή και από τον γελοιοποιημένο κ. Κόλινς – κι αυτό είναι κάτι που η Όστεν δεν μας επιτρέπει να το αγνοήσουμε.

Η αγάπη όλα… δεν τα μπορεί

Ο Φολκς προχωρά ακόμη παραπέρα, προτείνοντας ότι πολλά από τα «καπρίτσια» του Ντάρσι εξηγούνται αν τον δούμε ως άνθρωπο που υποφέρει από κλινική κατάθλιψη. Η αδράνεια, η έλλειψη κοινωνικής ενέργειας, η μελαγχολία που διακρίνει ακόμη και ο αφελής φίλος του, παραπέμπουν σε μια ψυχική κατάσταση που δεν θεραπεύεται απλώς με την αγάπη μιας ευφυούς γυναίκας. Η Ελίζαμπεθ, με την ενέργεια και την ανεξαρτησία της, ίσως λειτουργεί σαν «αντικαταθλιπτικό», όμως αυτό γεννά ερωτήματα: πρόκειται για έρωτα ή για μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης με ισχυρά στοιχεία κοινωνικής σκοπιμότητας;

Η αφήγηση της Όστεν, γεμάτη εναλλαγές οπτικής, αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό το παιχνίδι δημιουργεί ανασφάλεια: αν ο Ντάρσι είναι πραγματικά «έξυπνος», γιατί οι πράξεις του αποδεικνύουν το αντίθετο; Αν η Ελίζαμπεθ τον αγαπά, γιατί η ίδια δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «αγάπη» παρά μόνο μετά τον αρραβώνα; Και γιατί η μεταστροφή της έρχεται μόλις αντικρίζει την πολυτέλεια του Πέμπερλι και συνειδητοποιεί την κοινωνική της πλάνη με τον Γουίκχαμ;

Η «μαγική» πένα της Τζέιν Όστεν

Στις τελευταίες σελίδες, ο Φολκς αναγνωρίζει μια μελετημένη ασάφεια. Ο κ. Μπένετ, με το γνωστό του σαρκασμό, εκφράζει την αμφιβολία όλων. «Σου δίνω τώρα (τη συγκατάθεσή μου), αν έχεις αποφασίσει να τον πάρεις. Αλλά άφησέ με να σε συμβουλεύσω να το ξανασκεφτείς. Ξέρω τον χαρακτήρα σου, Λίζι». Είναι μια συγκατάθεση, αλλά δεν είναι σίγουρα μια ευλογία. Η Ελίζαμπεθ είναι ίσως αρκετά ερωτευμένη για να δεχθεί τον γάμο, όχι όμως τόσο ώστε να σβήσει κάθε σκιά δισταγμού. Ο Ντάρσι, με τη σειρά του, υποχωρεί κι εκείνος: αντί να αρκεστεί σε μια «ζωντανή ερωμένη» που θα του χαρίσει ενέργεια, αναλαμβάνει δια βίου ολόκληρη την οικογένεια Μπένετ. Αυτό φαίνεται να είναι μια δίκαιη αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο είχαν τα πράγματα στον κόσμο της Τζέιν Όστεν. Έτσι ήταν ο γάμος το 1813 – ένας θεσμός πνιγμένος σε συμβιβασμούς, κοινωνικούς υπολογισμούς και συναισθήματα που δύσκολα εκφράζονταν ανοιχτά.

Η διαχρονική γοητεία του Περηφάνια και Προκατάληψη βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την πολυπλοκότητα. Η Όστεν αφήνει χώρο στον αναγνώστη να αμφισβητήσει, να παρερμηνεύσει, να ερμηνεύσει ξανά. Ο Ντάρσι παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς και αμφιλεγόμενους ήρωες της αγγλικής λογοτεχνίας – όχι επειδή είναι ο τέλειος άνδρας, αλλά επειδή είναι αληθινά ατελής.

*Με πληροφορίες από: ΒΒC

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
Culture Live 11.09.25

Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Σύνταξη
«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Σφαγή στο box-office 10.09.25

«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Ο κόσμος του κινηματογραφικού franchise τρόμου Το Κάλεσμα (The Conjuring) μόλις κυκλοφόρησε την πιο δυναμική του ταινία φέρνοντας τρομακτικά έσοδα στα ταμεία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 του χρόνια με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Culture Live 10.09.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 του χρόνια με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Με αφορμή τα 130 χρόνια του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει για τη σεζόν 2025-2026 ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες παραγωγές, ιστορικές εκδηλώσεις και σύγχρονα έργα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της πόλης

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία – Δεν βρέθηκε κάτι
Κόσμος 11.09.25 Upd: 23:23

Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Δεν βρέθηκε κάτι

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σύνταξη
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
