Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Μπερενίς Μπεγιό: Μαζί με 4.000 Γάλλους ηθοποιούς που καταγγέλλουν «οργανωμένη λεηλασία» από την ΑΙ
Culture Live 25 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

Μπερενίς Μπεγιό: Μαζί με 4.000 Γάλλους ηθοποιούς που καταγγέλλουν «οργανωμένη λεηλασία» από την ΑΙ

Η Μπερενίς Μπεγιό συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που εναντιώθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύνταξη
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Η Μπερενίς Μπεγιό υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «The Artist», ο Σουόν Αρλό  και η Λέα Ντρουκέρ είναι μεταξύ των 4.000 Γάλλων ηθοποιών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή καταγγέλλοντας αυτό που περιγράφουν ως «οργανωμένη λεηλασία» από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ζητούν επείγουσα πολιτική δράση.

Μπερενίς Μπεγιό: Τι καταγγέλει μαζί με τους συναδέλφους της

Υποστηριζόμενοι από τον Adami, οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα των ερμηνευτών, οι ηθοποιοί αναφέρουν ότι η βιομηχανία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα μης εξουσιοδοτημένης κλωνοποίησης φωνής, υποκλοπής εικόνων και συμφωνίες αδειοδότησης Τεχνητής Νοημοσύνης πολύ χαμηλής αξίας εδώ και αρκετό καιρό.

«Αυτό το εργαλείο, εξαιρετικά πολύτιμο για ορισμένα επαγγέλματα, είναι επίσης μια ύδρα που καταβροχθίζει, για τους καλλιτέχνες όπως εμείς» αναφέρεται στην επιστολή.

Οι υπογράφοντες επισημαίνουν επίσης ότι αυτή η «συστηματική λεηλασία δεν είναι φαντασίωση — συμβαίνει εδώ και τώρα» επικαλούμενοι πρόσφατη ιστορία ενός ηθοποιού στον οποίο προσφέρθηκαν πρόσφατα μόλις 250 ευρώ για να εγκρίνει τη χρήση της εικόνας του από την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια για μεγάλη γαλλική εταιρεία, με την αντικατάσταση δύο ολόκληρων ημερών γυρισμάτων.

Η μη εξουσιοδοτημένη κλωνοποίηση φωνής γίνεται επίσης ολοένα και πιο διαδεδομένη και έχει ήδη ωθήσει ορισμένους να κινηθούν νομικά.

Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ: Ανάμεσα στους καταγγέλοντες

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οκτώ Γάλλοι ηθοποιοί μεταγλώτισσης σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, καθώς και χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων όπως ο Μπαζ Λάιτγιαρ, εξέδωσαν επίσημη ειδοποίηση σε δύο εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, τη VoiceDub και τη Fish Audio, απαιτώντας να αφαιρέσουν όλα τα μοντέλα κλωνοποίησης που εκμεταλλεύονται τις φωνές τους από τις πλατφόρμες τους εντός οκτώ ημερών, διεκδικώντας αποζημίωση 20.000 ευρώ.

Στην επιστολή (η οποία δημοσιεύθηκε πριν από δύο μέρες στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien) τονίζεται ότι πολλοί λιγότερο γνωστοί ηθοποιοί, συχνά χωρίς πλεονεκτήματα, αισθάνονται ότι πιέζονται να υπογράψουν συμβάσεις που χορηγούν δικαιώματα Τεχνητής Νοημοσύνης, «παρά τους κινδύνους για την εικόνα και το μέλλον τους».

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο, ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να μπορεί να συνυπάρχει με το έργο των καλλιτεχνών και να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα, επισημαίνεται στην επιστολή.

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Champions League 25.02.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι
Η νέα της βιογραφία 25.02.26

Βρήκε τον σύζυγό της με έναν άνδρα στο κρεβάτι, είδε τη μητέρα της να δηλητηριάζεται με ηρεμιστικά – Το παζλ ζωής της Λάιζα Μινέλι

Η Λάιζα Μινέλι στο νέο βιβλίο της Kids, Wait Till You Hear This! αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για την ανατροφή της από τη μητέρα της Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία «δηλητηριαζόταν με διεγερτικά και ηρεμιστικά» όταν ήταν παιδί, πριν βρει την αγάπη με τον σύζυγό της, τον οποίο είδε στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Λουτσέσκου: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, ο Κωνσταντέλιας μου είπε ότι θα περάσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για τις πιθανότητές του κόντρα στη Θέλτα ενώ αποκάλυψε και μία συζήτηση που είχε με τον απόντα Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σύνταξη
Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Κόσμος 25.02.26

Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία

Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ

Σύνταξη
Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
Επιβεβαιώθηκε 25.02.26

Η Ισλανδία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»

Την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα έκανε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ - Το Politico σε πρόσφατο ρεπορτάζ του είχε αναφέρει πρώτο αυτή την πιθανότητα

Σύνταξη
Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο
Κόσμος 25.02.26

Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο

Μετά την επιστροφή νοτιοαφρικανών με την μεσολάβηση Πούτιν στην χώρα τους, οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται πως 1.700 Αφρικανοί πολεμούν στην Ουκρανία έχοντας επιστρατευθεί με διάφορα προσχήματα

Σύνταξη
Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 25.02.26

Η λάθος επιλογή, το μάθημα και η επόμενη μέρα του Τσιτσιπά (pics)

Η επιλογή του Ιβανίσεβιτς, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τον Τσιτσιπά, αποδείχθηκε λανθασμένη, γιατί τελικά ο Στέφανος πίστεψε περισσότερο στον Γκόραν από ότι ο Κροάτης προπονητής στον Ελληνα τενίστα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο
Κλιμάκωση της έντασης 25.02.26

Η Ιαπωνία θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν - Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο

Η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επισήμως στην ανακοίνωση της Ιαπωνίας για ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα

Απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα»

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
