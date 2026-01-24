magazin
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24 Ιανουαρίου 2026, 00:28

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται επανάσταση στη δημιουργία περιεχομένου, αλλά για ένα μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής κοινότητας η πρόοδος αυτή έχει χτιστεί πάνω σε σαθρά θεμέλια. Με φόντο τη ραγδαία εξάπλωση των AI εργαλείων, εκατοντάδες κορυφαίοι δημιουργοί σηκώνουν συλλογικά το ανάστημά τους, καταγγέλλοντας ότι τα έργα τους αξιοποιούνται χωρίς άδεια, χωρίς αμοιβή και συχνά χωρίς καν να το γνωρίζουν.

Ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις εταιρείες AI

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Guardian, περισσότεροι από 800 ηθοποιοί, συγγραφείς, μουσικοί και συγκροτήματα στηρίζουν τη νέα καμπάνια με τίτλο «Stealing Isn’t Innovation» («Η κλοπή δεν είναι καινοτομία»). Ανάμεσά τους βρίσκονται η Σκάρλετ Γιοχάνσον, η Κέιτ Μπλάνσετ, οι R.E.M. και η συγγραφέας Jodi Picoult, που κατηγορούν ευθέως τις εταιρείες AI ότι αξιοποιούν το έργο τους χωρίς συναίνεση και χωρίς σεβασμό στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Στη δημόσια δήλωσή τους τονίζουν ότι η μαζική χρήση αμερικανικών –και όχι μόνο– δημιουργικών έργων για την εκπαίδευση μοντέλων AI γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση και κατά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. «Η κλοπή δεν είναι καινοτομία, ούτε πρόοδος», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας ξεκάθαρο πλαίσιο προστασίας της πνευματικής εργασίας.

Αδειοδότηση αντί για αντιγραφή

Κεντρικό αίτημα της καμπάνιας είναι η στροφή των εταιρειών AI προς συμφωνίες αδειοδότησης και ουσιαστικές συνεργασίες με τη δημιουργική βιομηχανία. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να συνεχιστεί χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των δημιουργών, εφόσον βασίζεται σε διαφανείς εμπορικές συμφωνίες.

Μάλιστα, αναγνωρίζονται και παραδείγματα εταιρειών που έχουν ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, έχει συνάψει συμφωνίες με μεγάλους κατόχους περιεχομένου, όπως η Disney και η Guardian, ενώ η Warner Music Group έχει προχωρήσει σε συμφωνία αδειοδότησης με τη γεννήτρια μουσικής τεχνητής νοημοσύνης Suno. Για τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, τέτοιες κινήσεις δείχνουν ότι η καινοτομία δεν προϋποθέτει παραβίαση δικαιωμάτων.

Το διαρκές αγκάθι των πνευματικών δικαιωμάτων

Παρά τις επιμέρους συμφωνίες, το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει από τα πιο αμφιλεγόμενα στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα που τροφοδοτούν chatbots και τα συστήματα εικόνων βασίζονται σε τεράστιους όγκους δεδομένων από το ανοιχτό διαδίκτυο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των απαντήσεών τους.

Οι δημιουργοί υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητα νόμιμη. Επιμένουν ότι οι εταιρείες οφείλουν να ζητούν ρητή άδεια πριν χρησιμοποιήσουν προστατευμένο υλικό και να καταβάλλουν αμοιβή όταν λαμβάνουν συναίνεση. Αντίθετα, οι εταιρείες AI επικαλούνται το αμερικανικό δόγμα της «εύλογης χρήσης», θέση που έχει οδηγήσει σε δεκάδες δικαστικές διαμάχες.

Η υπόθεση Γιοχάνσον και οι αντιδράσεις του Χόλιγουντ

Η Σκάρλετ Γιοχάνσον βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης το 2024, όταν φωνητικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποίησε φωνή που θύμιζε έντονα τη δική της. Η ηθοποιός μίλησε τότε για σοκ και οργή, με την OpenAI να αποσύρει τελικά τη συγκεκριμένη φωνή.

Στο πλευρό της βρίσκονται δεκάδες ακόμη γνωστά ονόματα, όπως ο Joseph Gordon-Levitt, η Cyndi Lauper και ο δημιουργός του Breaking Bad, Vince Gilligan, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την AI «την πιο ακριβή και ενεργοβόρα μηχανή λογοκλοπής στον κόσμο».

Πολιτική πίεση και επόμενες κινήσεις

Η καμπάνια υποστηρίζεται από ισχυρούς θεσμικούς φορείς, όπως η Ένωση Σεναριογράφων των ΗΠΑ, η Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών και το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA, που το 2023 προχώρησε σε απεργίες με βασικό αίτημα τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης AI.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση επεκτείνεται και στην Ευρώπη, με κυβερνήσεις να δέχονται πιέσεις για το πώς θα ρυθμίσουν τη χρήση προστατευμένων έργων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Για τους δημιουργούς, το διακύβευμα είναι σαφές: χωρίς κανόνες και ισορροπία, η τεχνολογία κινδυνεύει να υπονομεύσει τη βάση της ίδιας της ανθρώπινης δημιουργίας.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Markets
Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Πόλο 23.01.26

Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Νάπολι: Ο Δήμος έτοιμος να απονείμει την τιμητική υπηκοότητα σε Ντε Λαουρέντις

Ο δήμαρχος της Νάπολι Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε ότι «η τιμητική υπηκοότητα για τον πρόεδρο είναι μια ισχυρή βούληση που έχουμε και θα την υλοποιήσουμε σύντομα»

Βάιος Μπαλάφας
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τραύμα 23.01.26

Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
