Ντένζελ Ουάσινγκτον: Τι ανακοινώνει για το κινηματογραφικό του μέλλον

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ««Empire» και άφησε υπονοούμενα για την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ενδιαφέρεται να γυρίσει νέες ταινίες, εκτός από το «Gladiator 2» του Ρίντλεϊ Σκοτ. Ο Ουάσινγκτον, ο οποίος θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, δεν αποκάλυψε πόσοι άλλοι ρόλοι βρίσκονται στο μέλλον του.

Ο γνωστός ηθοποιός ομολόγησε ότι δεν ενδαφιέρεται να συνεργαστεί σε νέες ταινίες και ότι το σίκουελ του «Gladiator» ήταν ένας από τους μοναδικούς ρόλους που του άρεσε.

«Μου έχουν απομείνει πολύ λίγες ταινίες που με ενδιαφέρουν και πρέπει να εμπνέομαι από τον σκηνοθέτη, και ο Ρίντλεϊ με ενέπνευσε τρομερά», δήλωσε ο Ουάσινγκτον στο «Empire» σχετικά με τους λόγους που συμφώνησε να συμμετάσχει στο πολυαναμενόμενο φιλμ.

Ο Ουάσινγκτον έχει συνεργαστεί με τον 86χρονο Σκοτ και στο παρελθόν. Το δίδυμο συνεργάστηκε το 2007 στο θρίλερ «American Gangster», συγκεντρώνοντας αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία για τη δουλειά τους στην ταινία.

