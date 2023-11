Netflix: «Ξαναχτυπά» με τον μαύρο Αννίβα – Τον Καρχηδόνιο στρατηγό θα υποδυθεί ο Ντένζελ Ουάσινγκτον

Νέα ταινία, προσαρμοσμένη στις κοινωνικές επιταγές της σύγχρονης εποχής, φέρνει το Netflix και ξεσηκώνει -ξανά- θύελλα αντιδράσεων. Αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης, Αντουάν Φουκουά, θέλει να δώσει στον «μαύρο» Ντένζελ Ουάσινγκτον τον ρόλο του «λευκού» αρχαίου Καρχηδόνιου στρατηγού Αννίβα και… οι χρήστες του διαδικτύου δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά».

Το Netflix ανακοίνωσε τη συνεργασία του Ντένζελ Ουάσινγκτον και του σκηνοθέτη των ταινιών «Training Day» και «Equalizer», Αντουάν Φουκουά, για τη νέα ταινία που θέτει ως επίκεντρο της ιστορίας της τον στρατηγό Αννίβα, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς διοικητές όλων των εποχών.

Denzel Washington and Director Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) are teaming up to tell the story of Hannibal – regarded as one of the greatest military commanders in history. The film will cover the pivotal battles he led against the Roman Republic. Coming soon to Netflix! pic.twitter.com/KInIjkagSV

— Netflix (@netflix) November 13, 2023