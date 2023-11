Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Take Care of Maya» του Netflix είναι ακραία σπαρακτική

«Παρόλο που αποθαρρυνόμαστε, δε θα συμβιβαστούμε» – τα λόγια της Maya Kowalski αποτυπώνουν τον συναισθηματικό αγώνα της οικογένειας Kowalski και πολλών άλλων οικογενειών που βρέθηκαν στο στόχαστρο του συστήματος.

Η ταινία Take Care of Maya του Henry Roosevelt στο Netflix μοιάζει με ωδή σε αυτόν τον αγώνα μέχρι τη στιγμή που πέφτει η αυλαία της ιστορίας της Maya Kowalski και της οικογένειάς της. Το ντοκιμαντέρ του Netflix δεν χάνει πολύ χρόνο για να φτάσει στην ουσία του προβλήματος. Για να αναδείξει με ακρίβεια το μέγεθος της τραγωδίας που ακολούθησε, το Take Care of Maya ξεκινά ρίχνοντας φως στη ζωή της οικογένειας πριν από το χτύπημα.

Αλλά ακόμη και με την ελαφρώς ελπιδοφόρα αρχή, γίνεται φανερό ότι υπάρχει σκοτάδι στην άκρη του τούνελ, καθώς η αλήθεια πίσω από τα τραγικά γεγονότα που αντιμετώπισε η Maya και η οικογένειά της τίθεται προς εξέταση.

Ποια είναι η αληθινή ιστορία πίσω από αυτό το ντοκιμαντέρ;

Μέχρι να τελειώσει η ιστορία της 17χρονης Maya Kowalski γίνεται φανερό ότι, σε αντίθεση με τα πολλά ντοκιμαντέρ του Netflix στα οποία οι δράστες είναι λίγοι και μετρημένοι, στην περίπτωση της Maya οι υπεύθυνοι για τη συστημική βία που ασκείται είναι πολλοί.

Η πιο φρικιαστική πραγματικότητα, η οποία στοιχειώνει τον θεατή -με την οποία αποφάσισε να κλείσει το ντοκιμαντέρ του ο Χένρι Ρούσβελτ- είναι ότι και τα θύματα αυτής της βίας είναι εκατοντάδες. Μέσα από μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία, το Take Care of Maya ξεγυμνώνει ένα πρόβλημα πολύ πιο ανεξέλεγκτο και μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε ένα σχεδόν δίωρο ντοκιμαντέρ.

Η ιστορία της Maya ξεκίνησε όταν γεννήθηκε από τον Jack και την Beata Kowalski, οι οποίοι αντιμετώπιζαν αρχικές δυσκολίες στη σύλληψη ενός παιδιού. Ο Jack ήταν συνταξιούχος πυροσβέστης και η Beata εργαζόταν ως νοσηλεύτρια. Η ζωή πήγαινε καλά για τους Kowalski μέχρι μια μέρα το 2015, όταν η Maya άρχισε να αισθάνεται άρρωστη με συμπτώματα που κυμαίνονταν από θολή όραση μέχρι αφόρητο πόνο.

Αφού πέρασε από μια σειρά από γιατρούς οι οποίοι απέτυχαν να εντοπίσουν την αιτία της κατάστασης της Maya, ένας ειδικός στο Σύνδρομο Σύνθετου Περιοχικού Πόνου (CRPS), ο Dr. Anthony Kirkpatrick, διέγνωσε την ασθένεια στη Maya και άρχισε να προτείνει μια θεραπεία κεταμίνης, η οποία έδωσε αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε πολλούς ασθενείς πριν από τη Maya. Ένας ασθενής που πάσχει από CRPS περνάει από ξαφνικές εξάρσεις υπερβολικού πόνου πολύ μεγαλύτερου από τον φυσιολογικό πόνο. Ακόμη και ένα μικρό άγγιγμα μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα τεράστιου πόνου.

Να βρίσκεται υπό υψηλή δόση κεταμίνης

Ευτυχώς, η έγχυση κεταμίνης λειτούργησε για τη Maya και βελτιώθηκε σημαντικά, αν και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει ακόμα. Η κατάσταση της απαιτούσε να βρίσκεται υπό υψηλή δόση κεταμίνης. Όταν οι Kowalski δεν μπορούσαν πλέον να αντέξουν οικονομικά τη θεραπεία του Dr. Kirkpatrick, παραπέμφθηκαν στον Dr. Ashraf Hanna, ο οποίος συνέχισε να συνταγογραφεί χαμηλές δόσεις του φαρμάκου.

Η κατάσταση ήταν μια χαρά μέχρι μια τραγική ημέρα, τον Οκτώβριο του 2016, όταν η τύχη τελείωσε για την οικογένεια. Στις 7 Οκτωβρίου 2016, η Maya υποτροπίασε και οι γονείς της την πήγαν στο νοσοκομείο Johns Hopkins All Children’s Hospital, αφού παραπονέθηκε ότι υπέφερε από πόνο στο στομάχι.

Ο Jack διαπίστωσε γρήγορα ότι οι γιατροί του νοσοκομείου δεν είχαν ιδέα για την κατάσταση της Maya και τους ανάγκασε να μιλήσουν με την Beata, η οποία επέμενε στην έγχυση κεταμίνης σε υψηλές δόσεις. Αυτό φαίνεται ότι πυροδότησε τις υποψίες των γιατρών σχετικά με την κακοποίηση του παιδιού, οι οποίες γρήγορα εδραιώθηκαν όταν παρατήρησαν ότι η έγχυση κεταμίνης σε χαμηλή δόση είχε ελάχιστα αποτελέσματα στην κατάσταση της Maya. Ως αποτέλεσμα, οι γιατροί κατήγγειλαν το περιστατικό στις Υπηρεσίες Προστασίας του Παιδιού, οδηγώντας στην είσοδο της παιδίατρου παιδικής κακοποίησης Dr. Sally Smith, η οποία κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα, προφανώς μετά από μια 10λεπτη συνέντευξη με τον Jack, ότι η Maya έπρεπε να τεθεί υπό κρατική επιτήρηση.

Δείτε το τρέιλερ

Γιατί η Maya χωρίστηκε από την οικογένειά της;

H Dr. Sally Smith πίστευε ακράδαντα ότι η Maya ήταν θύμα ιατρικής κακοποίησης παιδιών και η Beata διαγνώστηκε με Σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου, μια μορφή ψυχικής ασθένειας και παιδικής κακοποίησης κατά την οποία ο φροντιστής ενός παιδιού κάνει να φαίνεται ότι το παιδί του χρειάζεται ιατρική φροντίδα, είτε με ψεύτικα συμπτώματα είτε με πραγματικά.

Το συμπέρασμα της Dr. Smith, η οποία δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η επιμέλεια της Maya από τους Kowalski. Είναι ενδιαφέρον ότι στο ντοκιμαντέρ, ο Dr. Kirkpatrick αποκαλύπτει ότι είχε προσφέρει αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τη διάγνωση της Maya στη Dr. Smith, αλλά εκείνη δεν το ανέφερε στην έκθεσή της. Το νοσοκομείο απέτρεψε κάθε επαφή μεταξύ της Maya και της μητέρας της. Αργότερα, πραγαματοποιήθηκε ψυχολογική αξιολόγηση για την Beata, η οποία αποκάλυψε ότι δεν έπασχε από το Σύνδρομο Μινχάουζεν δι’ αντιπροσώπου.

Οι αρχές προσπάθησαν να τον στρέψουν εναντίον της συζύγου του

Στο Take Care of Maya, ο Jack γίνεται ο κύριος αφηγητής καθώς παραθέτει τις λεπτομέρειες των γεγονότων που ακολούθησαν μετά την κράτηση της κόρης του, Maya. Ισχυρίζεται ότι οι αρχές προσπάθησαν να τον στρέψουν εναντίον της συζύγου του, κάτι στο οποίο συμμορφώθηκε τεχνηέντως, για να μπορεί να επισκέπτεται την κόρη του.

Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο ισχυρίζεται ότι η Maya βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, ο Jack και η Maya προβάλλουν αντίθετους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας μάλιστα πώς το προσωπικό του νοσοκομείου προσπάθησε να το κάνει να φανεί ότι η Maya έλεγε ψέματα για τον πόνο της.

Οι ανησυχίες της Beata για την ασφάλεια του παιδιού της αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο όταν έμαθε ότι η κόρη της συνοδευόταν από μια νοσοκόμα που είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση ανηλίκων. Σε αυτό το σημείο, το ντοκιμαντέρ επισημαίνει πώς η Maya και η οικογένειά της στερήθηκαν όλα τα δικαιώματά τους, καθώς τραβήχτηκαν φωτογραφίες της Maya χωρίς τη συγκατάθεσή της ή της οικογένειάς της.

Η αυτοκτονία της Beata

Παρά τον συνεχή αγώνα που περνούσε η οικογένεια, τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα για τη Maya και την οικογένειά της, καθώς τρεις μήνες αφότου η Maya τέθηκε υπό κρατική επιτήρηση, η Beata Kowalski κρεμάστηκε στο σπίτι της.

Το σημείο θραύσης για την Beata ήρθε όταν ο δικαστής την εμπόδισε να αγκαλιάσει την κόρη της στο δικαστήριο νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Πριν αυτοκτονήσει, η Beata έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οικογένειά της, αναφέροντας ρητά τους παράγοντες που οδήγησαν στην απόφασή της. Στο email κατηγορούσε τον δικαστή σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στη Maya. Πέντε ημέρες μετά το θάνατο της Beata, η επιμέλεια της Maya δόθηκε στον πατέρα της, Jack Kowalski. Η επιστροφή στο σπίτι ήταν, ωστόσο, μόνο η αρχή ενός ακόμη ατελείωτου αγώνα για τους Kowalski.

Είχε συμβεί και σε άλλες οικογένειες

Παρόλο που το δικαστήριο απαγόρευσε στη Maya να λάβει θεραπεία με κεταμίνη, η φυσιοθεραπεία βοήθησε τελικά τη Maya να ανακτήσει την ικανότητά της να περπατάει, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να φέρει την Beata πίσω στην κόρη της, που της έλειπε πολύ η μητέρα της. Σε αυτό το σημείο, αποκαλύπτεται ότι η κάλυψη της ιστορίας των Kowalski από τη δημοσιογράφο των τοπικών ειδήσεων Daphne Chen οδήγησε σε μια εισροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και επιστολών από πολυάριθμες οικογένειες που είχαν πέσει θύματα παρόμοιας συστημικής καταπίεσης, τα οποία επικεντρώνονταν γύρω από την Dr. Sally Smith.

Συνήθως όμως σε τέτοιες περιπτώσεις μάχης για την επιμέλεια των παιδιών, οι οικογένειες καταλήγουν να παίρνουν το Case Plan, μια συμφωνία από την πλευρά της οικογένειας ότι θα συμμορφωθούν με τις απαραίτητες οδηγίες για να πάρουν πίσω την επιμέλεια του παιδιού τους. Το Case Plan αφαιρεί την ευθύνη από τα νοσοκομεία. Ωστόσο, οι Kowalski δεν αποδέχθηκαν το Case Plan για τη Maya. Επιπλέον, η λεπτομερής τεκμηρίωση της Beata για το ιατρικό ιστορικό της Maya πριν και μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο Johns Hopkins All Children’s Hospital άφησε στους Kowalski μια ισχυρή υπόθεση.

Τελικά;

Τελικά, οι Kowalski αποφάσισαν να καταθέσουν αγωγή κατά του νοσοκομείου. Αν και η αντιπολίτευση προσπάθησε με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη δίκη, η αγωγή των Kowalski έφτασε σε δίκη τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το δευτεροβάθμιο εφετείο ενέκρινε μάλιστα το αίτημα των Kowalski να διεκδικήσουν ποινική αποζημίωση.

Αποκαλύφθηκε ότι η Dr. Sally Smith είχε ήδη συμβιβαστεί με το δικό της μέρος της αγωγής τον Δεκέμβριο του 2021. Τώρα, η δίκη έφτασε στο τέλος της με τον δικαστή να αποφασίζει ότι το νοσοκομείο Johns Hopkins All Children’s Hospital θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την αυτοκτονία της Beata.

Οι Kowalski εξακολουθούν να ζουν στη Φλόριντα, ενώ η Maya Kowalski συνεχίζει να ζει με τον πόνο που προκαλεί η ιατρική της κατάσταση και ο ατυχής θάνατος της μητέρας της, αν και, όπως απηχούν τα τελευταία λόγια της Maya στο ντοκιμαντέρ, είναι ανένδοτη -θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη μητέρα της και για πολλές άλλες οικογένειες που βρίσκονται εν μέσω ενός παρόμοιου, εξοντωτικού αγώνα.

*Το Take Care of Maya είναι στο Netflix.