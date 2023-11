Με το θάνατο της Νταϊάνα, το «Crown» εισέρχεται στην πιο υποβλητική εποχή του

Οι εικόνες είναι ευχάριστα οικείες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια γιατί η ιστορία στρέφεται γύρω από τη Νταϊάνα.

Σε μια σκηνή, που αναπαράγεται με απόκοσμη ακρίβεια στη νέα εποχή του ««The Crown», η Νταϊάνα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας κάθεται σε έναν βατήρα κατάδυσης στο κατάστρωμα ενός γιοτ και τα μακριά πόδια της κρέμονται πάνω από το νερό. Σε μια άλλη περίπτωση αγκαλιάζει τον νέο της φίλο, τον Ντόντι Φαγιέντ. Και σε μία τρίτη, που τραβήχτηκε από μια κάμερα ασφαλείας, το ζευγάρι πηγαίνει με το ασανσέρ στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, κατευθυνόμενο προς το αυτοκίνητό τους αργά, ένα βράδυ Αυγούστου. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβη στη συνέχεια.

Η έκτη και τελευταία σεζόν του «The Crown» αρχίζει εδώ, το 1997, στην άκρη μιας από τις πιο παράξενες και πιο μπερδεμένες περιόδους στην πρόσφατη βρετανική ιστορία. Αυτό συμβαίνει όταν η Νταϊάνα (που παίζεται εδώ από την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι) και ο Ντόντι (Χαλίντ Αμπντάλα), ένα απίθανο ζευγάρι που βρέθηκαν μαζί από τις περιστάσεις, σκοτώθηκαν σε μια συντριβή σε μια υπόγεια διάβαση, καθώς διέσχιζαν το Παρίσι, ακολουθούμενοι από μια ομάδα φωτογράφων. Η Νταϊάνα ήταν μόλις 36 ετών και ο θάνατός της οδήγησε τη Βρετανία σε παροξυσμό θλίψης για την απώλεια και οργή εναντίον της βασιλικής οικογένειας.

Δείτε το τρέιλερ της 6ης σεζόν

Έναν χρόνο μετά το διαζύγιο της Νταϊάνα με τον Πρίγκιπα Κάρολο

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε σεζόν, το «The Crown» ξετυλίγεται από δεκαετία σε δεκαετία, δημιουργώντας ένα επικό πορτρέτο της βασιλείας της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ξεκινώντας από το γάμο της με τον Πρίγκιπα Φίλιππο το 1947 και αφήνοντας την αίσθηση της επανασυσκευασμένης ιστορίας από ένα ημι-μακρινό παρελθόν.

Αλλά η νέα σεζόν, η οποία ξεκινά έναν χρόνο μετά το διαζύγιο της Νταϊάνα με τον Πρίγκιπα Κάρολο και τελειώνει με το γάμο του Καρόλου με την επί μακρόν φίλη του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς (Ολίβια Γουίλιαμς) το 2005, οκτώ χρόνια αργότερα, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της σεζόν (μια δεύτερη παρτίδα θα φτάσει στις 14 Δεκεμβρίου) εξερευνούν την ιστορία μέχρι το ατύχημα του 1997. Δίδοντας τόσο μεγάλη προσοχή σε αυτήν την περίοδο, η παραγωγή κινδυνεύει να συγκρουστεί όχι μόνο με τις αναμνήσεις των θεατών, αλλά επίσης με αμέτρητες προηγούμενες απεικονίσεις των ίδιων γεγονότων -μια ατέρμονη ροή βιβλίων, δραμάτων και ντοκιμαντέρ. Για να αναφέρουμε μόνο δύο, υπάρχει το «Diana», η ταινία του 2013 για τα τελευταία δύο χρόνια της πριγκίπισσας, με πρωταγωνίστρια την Naomi Watts, και το «Diana and Dodi: The Princess and the Playboy», ένα ντοκιμαντέρ για το ζευγάρι που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

H νέα σεζόν, η οποία ξεκινά έναν χρόνο μετά το διαζύγιο της Νταϊάνα με τον Πρίγκιπα Κάρολο και τελειώνει με το γάμο του Καρόλου με την επί μακρόν φίλη του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς

Ένα θέμα, δεκάδες εμπνεύσεις για δραματουργία

Ο Peter Morgan, ο δημιουργός και συγγραφέας του «The Crown», ανταγωνίζεται επίσης με τη δική του ταινία του 2006, «The Queen», η οποία καλύπτει την ίδια περίοδο. Πρωταγωνίστησε η Έλεν Μίρεν ως μια σαστισμένη, «σε λάθος παπούτια» Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία καταπιάστηκε με το ωμό συναίσθημα και την σχεδόν άγρια αντιβασιλική οργή που ξέσπασε στη Βρετανία μετά το θάνατο της Νταϊάνα.

«Με τις οικείες σκηνές συνομιλιών μεταξύ μελών της βασιλικής οικογένειας και δημόσιων προσώπων, όπως ο τότε πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ (Μάικλ Σιν), η «Βασίλισσα» ήταν μια προεπισκόπηση της προσέγγισης της Μόργκαν στο «The Crown” — ένα μείγμα ιστορίας και μυθοπλασίας, μια θόλωση της γραμμής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» γράφει η Sarah Lyall στους New York Times.

Σε σκηνές που έχουν ήδη προκαλέσει κάποια φλυαρία στο διαδίκτυο και στα βρετανικά ταμπλόιντ, το φάντασμα του Ντόντι επιστρέφει για να μιλήσει στον πατέρα του μετά το θάνατό του, ενώ το φάντασμα της Νταϊάνα εμφανίζεται για λίγο σε συζητήσεις με τον Κάρολο και τη βασίλισσα Ελισάβετ

Η σειρά δίνει χρόνο στην ιστορία του Mohamed al-Fayed

Η νέα σεζόν του «The Crown» δεν μπορεί παρά να επανεξετάσει τα θέματα της ταινίας του 2006. Δείχνει την Ελισάβετ (Η Ιμέλντα Στόντον χειρίζεται επιδέξια τον ήχο και τον ρυθμό της φωνής της Ελισάβετ) να φρικάρει για το αν θα μείνει στη Σκωτία με τους εγγονούς της μετά το θάνατο της Νταϊάνα, όπως θα προτιμούσε, ή να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να απευθυνθεί στο έθνος, όπως προτρέπουν οι φυλλάδες και ο πρωθυπουργός (και το οποίο καταλήγει να κάνει).

Αλλά η σειρά δίνει χρόνο, επίσης, στην ιστορία του Mohamed al-Fayed (Salim Daw), πατέρα του Ντόντι, ενός πάλαι ποτέ φτωχού και τώρα ιδιαίτερα πλούσιου και φιλόδοξου Αιγύπτιου επιχειρηματία, του οποίου οι συμμετοχές περιελάμβαναν όχι μόνο το Ritz στο Παρίσι αλλά και το πολυκατάστημα Harrods, ένα σύμβολο της ακμής των προνομιούχων, στο Λονδίνο.

Σε σκηνές που έχουν ήδη προκαλέσει κάποια φλυαρία στο διαδίκτυο και στα βρετανικά ταμπλόιντ, το φάντασμα του Ντόντι επιστρέφει για να μιλήσει στον πατέρα του μετά το θάνατό του, ενώ το φάντασμα της Νταϊάνα εμφανίζεται για λίγο σε συζητήσεις με τον Κάρολο και τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Τα φαντάσματα μίλησαν

Πόσο ακριβείς είναι οι σκηνές των φαντασμάτων σε αυτήν την τελευταία απεικόνιση του ρομάντζου Νταϊάνα-Ντόντι; Η Άννι Σουλζμπέργκερ, επικεφαλής της έρευνας της σειράς -είναι επίσης αδελφή του εκδότη των The Times, A.G. Sulzberger-, είπε ότι η ομάδα της έρευνας είχε επίγνωση της λεπτότητας γύρω από την αναβίωση μιας ιστορίας στην οποία τόσοι πολλοί συμμετέχοντες είναι ακόμα ζωντανοί.

«Οι άνθρωποι που έζησαν το θάνατο της Νταϊάνα αισθάνονται μια αίσθηση ιδιοκτησίας πάνω σε αυτήν την ιστορία, μια αίσθηση συμμετοχής, η οποία μπορεί να χρωματίσει την αντίληψή τους για αυτό» είπε σε μια συνέντευξη. «Με την πρόσφατη ιστορία, διαρκώς παλεύεις με τις προσωπικές απόψεις των ανθρώπων».

Η Άννι Σουλζμπέργκερ δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα στράφηκε σε πολλαπλές πηγές για να απεικονίσει τα γεγονότα του 1997, συμπεριλαμβανομένων απομνημονευμάτων, ντοκιμαντέρ και την επίσημη κυβερνητική έρευνα για τους θανάτους του ζευγαριού στο αυτοκίνητο μαζί με ένα τρίτο θύμα, τον Χένρι Πολ, τον οδηγό.

«Αν υπάρχει ντοκιμαντέρ, το είδαμε, αν υπάρχει άρθρο, το διαβάσαμε, αν υπάρχει βιβλίο, το έχουμε» είπε.

Η Επιχείρηση Paget

Μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή πληροφοριών ήταν μια εκτεταμένη αστυνομική έρευνα γνωστή ως Επιχείρηση Paget, η οποία διερεύνησε ισχυρισμούς από έναν όλο και πιο αβοήθητο Μοχάμεντ αλ-Φαγιέντ ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος στο μωρό του Ντόντι και ότι το ζευγάρι είχε δολοφονηθεί από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας με εντολή του Πρίγκιπα Φιλίππου, μεταξύ άλλων. (Η Νταϊάνα δεν ήταν έγκυος, η αναφορά έδειξε ότι οι θάνατοι προήλθαν από ατύχημα).

Η τελική έκθεση της έρευνας περιελάμβανε μαρτυρίες από φίλους και υπαλλήλους του ζευγαριού, αποκαλύπτοντας πώς η Νταϊάνα περιέγραψε το ειδύλλιό τους στον τεράστιο κύκλο των ανθρώπων με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά από τη Γαλλία.

Η Λαίδη Άνναμπελ Γκόλντσμιθ, φίλη της Νταϊάνα, είπε στην έρευνα ότι είχαν μιλήσει στις 29 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από το θάνατο της πριγκίπισσας. Η Γκόλντσμιθ κατέθεσε ότι όταν ρώτησε την Νταϊάνα αν σκεφτόταν να παντρευτεί τον Ντόντι, η Νταϊάνα είπε: «Ανναμπέλ, βλέπω τον γάμο σαν εξάνθημα στο πρόσωπό μου».

«Ήταν τσιμπημένη μαζί του»

Ο Ρίτσαρντ Κέι, ένας παλιός, βασιλικός ρεπόρτερ της Daily Mail και στενός φίλος της Νταϊάνα που της μίλησε την ημέρα που πέθανε, είπε ότι κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα τι συνέβη μεταξύ Ντόντι και Νταϊάνα εκείνες τις τελευταίες ώρες.

«Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας» είπε ο Κέι σε μια συνέντευξη. «Είναι απλά -τι μπορώ να πω;- είναι εικασία», είπε σχετικά με την απεικόνιση από το πρόγραμμα της τελευταίας συνομιλίας μεταξύ Ντόντι και Νταϊάνα.

Ενώ συμφώνησε ότι ήταν απίθανο η Νταϊάνα να σκεφτόταν να παντρευτεί τον Ντόντι, ο Κέι είπε ότι η Νταϊάνα ήταν «σαφώς πολύ τσιμπημένη μαζί του», εν μέρει επειδή ο Ντόντι ήταν ο πρώτος άντρας που θα μπορούσε να βγει ανοιχτά από τότε που χώρισε από τον Κάρολο, αρκετά χρόνια πριν από το διαζύγιό τους.

Τι είναι αληθινό και τι μυθοπλαστικό;

«Ο Ντόντι ήταν ένας σχετικά ευγενικός, γλυκός άνθρωπος, και υποψιάζομαι ότι έδειχνε μεγάλη προσοχή» είπε ο Κέι. «Δεν ήταν μόνο τα στολίδια που τον έκαναν ελκυστικό — τα τζετ και τα γιοτ — αλλά στη Νταϊάνα άρεσαν πολύ οι συνήθειες της οικογενειακής ζωής που είχε ο αλ-Φαγιέντ με τη δεύτερη σύζυγό του και τα μικρότερα παιδιά του».

Όπως πάντα στο «The Crown», υπάρχει μια υποκείμενη ένταση όχι μόνο μεταξύ του τι θα μπορούσε να είναι αληθινό και τι θα μπορούσε να φανταστεί, αλλά και πώς αυτό θα μπορούσε να χρωματίσει την αντίληψη του κοινού για την αλήθεια. Πέρυσι, μετά από ένα κύμα επικρίσεων από τους πραγματικούς συμμετέχοντες των σκηνών, η σειρά πρόσθεσε μια αποποίηση ευθυνών. Ήταν, είπε για πρώτη φορά, μια «φανταστική δραματοποίηση» που «εμπνεύστηκε από πραγματικά γεγονότα».

Αυτό παρέχει υψηλή δημοσιογραφική κάλυψη και προστασία από πιθανές μηνύσεις κακοποιημένων δημοσίων προσώπων. Αλλά ακόμα, «ολόκληρες γενιές καταλαβαίνουν τη σύγχρονη βρετανική μοναρχία από το δράμα», έγραψε πρόσφατα ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας και πολιτικός σχολιαστής Andrew Marr στην Times του Λονδίνου, συγκρίνοντας το φαινόμενο με τον τρόπο που τα δράματα του Σαίξπηρ έχουν διαμορφώσει δημόσιες ερμηνείες της ιστορίας έκτοτε.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το «The Crown» θα μπορούσε να απεικονίσει την κατάσταση του νου της Νταϊάνα εκείνες τις τελευταίες εβδομάδες, και επέλεξε μια ιδιαίτερα ήπια ερμηνεία των σχέσεών της τόσο με τον πρώην σύζυγό της όσο και με τον νέο εραστή της.

Περισσότερα από 25 χρόνια αργότερα, είναι δύσκολο να πούμε οριστικά αν η Νταϊάνα είχε πράγματι βρει ένα μέτρο συναισθηματικής γαλήνης μετά από τόσο μεγάλη αναταραχή. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε.

*Με στοιχεία από nytimes.com