Σπάικ Λι και Ντένζελ Ουάσινγκτον «συναντίουνται» ξανά στη ταινία «Ο Δολοφόνος του Τόκιο»

Ο Σπάικ Λι και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον θα συνεργαστούν για πέμπτη φορά, επανεκτελώντας το εγκληματικό δράμα του Ακίρα Κουροσάβα «Ο Δολοφόνος του Τόκιο» του 1963.

Το δίδυμο, στα προηγούμενα έργα του οποίου περιλαμβάνονται τα Malcolm X και He Got Game, θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της επανεκτέλεσης τον Μάρτιο. Βασισμένη στο μυθιστόρημα King’s Ransom του Ed McBain, η πρωτότυπη ταινία έχει ως πρωταγωνιστή τον Toshiro Mifune στον ρόλο ενός πλούσιου άνδρα που καταστρέφεται μετά την καταβολή των λύτρων για μια απαγωγή.

Η ιστορία αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για τη μίνι σειρά Full Circle του Steven Soderbergh το 2023. Το 2008, αναφέρθηκε ότι ο Μάρτιν Σκορτσέζε θα δημιουργούσε ένα ριμέικ σε σενάριο του Ντέιβιντ Μάμετ, αλλά αυτό δεν καρποφόρησε ποτέ.

Ο Λι έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον θαυμασμό του για τον Κουροσάβα, αναφέροντας ότι η κωμωδία του 1986 She’s Gotta Have It επηρεάστηκε από το Rashomon. Όταν ρωτήθηκε για τη μακροζωία της καριέρας του πέρυσι, ο Λι είπε: «Ο Κουροσάβα ήταν 86 ετών! Πρέπει τουλάχιστον να φτάσω στην ηλικία του Κουροσάβα».

