O Spike Lee θα ήθελε το «Oppenheimer» να δείχνει τι συνέβη στον ιαπωνικό λαό

Ο Spike Lee εξέφρασε τις σκέψεις του για την ταινία «Oppenheimer» του Christopher Nolan χαρακτηρίζοντάς τη μεν εξαιρετική ταινία, συμπληρώνοντας δε ότι θα ήθελε να δείξει τι συνέβη στις περιοχές, Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που υπέστησαν την απόλυτη καταστροφή έπειτα από τη ρίψη ατομικής βόμβας με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«[Ο Νόλαν] είναι ένας τεράστιος σκηνοθέτης… και αυτό δεν είναι κριτική. Είναι απλώς ένα σχόλιο», δήλωσε ο Lee μιλώντας στην Washington Post. «Αν ( η ταινία Oppenheimer ) είναι τρεις ώρες, θα ήθελα να προστεθούν μερικά λεπτά ακόμα ώστε να δει το κοινό το τι συνέβη στον ιαπωνικό λαό. Οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Πολλά χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι είναι ραδιενεργοί. Δεν είναι ότι δεν έχει εξουσία να το κάνει. Μπορεί να πει στα στούντιο ότι θέλει. Θα μου άρεσε πολύ να δείξει ίσως στο τέλος της ταινίας τα φρικτά αποτελέσματα, μετά τις δύο πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία».

Ο Lee έκανε σαφή τον σεβασμό και τη βαθιά εκτίμηση που τρέφει για τον Nolan

Η Universal Pictures, το στούντιο πίσω από την ταινία «Oppenheimer», δεν έδωσε άμεση απάντηση στα αιτήματα για σχόλιο για τις δηλώσεις του Lee.

Η ταινία του Νόλαν εστιάζει στη ζωή του θεωρητικού φυσικού J. Robert Oppenheimer, ο οποίος υπήρξε ο «εγκέφαλος» των αμερικανικών προσπαθειών για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν δύο ατομικές βόμβες, στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ιάπωνες.

Καταγγελία μέσω της σιωπής

Η ταινία βασίζεται στη βιογραφία Oppenheimer, των Kai Bird και Martin J. Sherwin με τίτλο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer». Η ταινία του Νόλαν επικεντρώνεται στην ταραχώδη ζωή και την εσωτερική πάλη του επιστήμονα μετά την επίθεση. Ωστόσο, το «Oppenheimer» δεν απεικονίζει τους βομβαρδισμούς ή τα αποτελέσματα τους στην Ιαπωνία, αντίθετα περιορίζεται ως επί το πλείστον στην οπτική γωνία του πρωταγωνιστή του.

Η ταινία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία

Αυτή η «περιθωριοποίηση» του ιαπωνικού λαού, αποτέλεσε μείζον θέμα της κριτική που ασκήθηκε στην ταινία, ενώ ο κριτικός των Los Angeles Times ,Justin Chang, υπερασπίστηκε την «σκηνοθετική» οπτική, λέγοντας ότι ο Nolan αντιμετωπίζει τις επιθέσεις «ως μια βαθιά απουσία, μια καταγγελία μέσω της σιωπής».

«Πρέπει να καταλάβετε πως όλα αυτά τα λέω με αγάπη», πρόσθεσε ο Lee. «Και βάζω στοίχημα ότι [ο Νόλαν] κάλλιστα θα μπορούσε να μου πει μερικά πράγματα που θα άλλαζε στο «Do the Right Thing» και στο «Malcolm X».

Ανεξάρτητα από το σχόλιο του για το «Oppenheimer», ο Lee έκανε σαφή τον σεβασμό και την βαθιά εκτίμηση που τρέφει για τον Nolan, λέγοντας στην Post ότι στο μάθημα κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έδειξε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τη «Δουνκέρκη».

Το «Oppenheimer» έκανε το «καλοκαιρινή ανατροπή» στις κινηματογραφικές αίθουσες, με τις εισπράξεις να αγγίζουν τα 930 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το τρίωρο δράμα έγινε η τρίτη ταινία του Νόλαν με τα υψηλότερα έσοδα, μετά από τον «Σκοτεινό Ιππότη» του 2008 και του «The Dark Knight Rises» του 2012. Η ταινία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία.

