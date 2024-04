Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της φωτογραφίας δρόμου της Νέας Υόρκης

Όταν μεγάλωνε στο Κουίνς, η μαμά του Τζόνι Τσιρίλο (Johnny Cirillo) πίστευε ότι μια μέρα θα γινόταν παρουσιαστής τοκ σόου. Τόσο πολύ του αρέσει να συνομιλεί με αγνώστους. «Μου έλεγε: ‘Έχεις τόσες πολλές ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να αφήσω κάποιον να περάσει χωρίς να του κάνω μια ερώτηση», λέει γελώντας.

Αντ’ αυτού, όμως, ο 44χρονος Cirillo κατέληξε να κατευθύνει τη διαπροσωπική του περιέργεια προς ένα πιο ήσυχο μέσο: Από το 2016, είναι γνωστός στο Instagram και σε όλο το διαδίκτυο ως ο φωτογράφος πίσω από το Watching New York, ένα street-style feed που μοιράζεται καθημερινά φωτογραφίες κομψών κατοίκων της πόλης που κυκλοφορούν με τα πόδια. Κατά κάποιον τρόπο, λέει, «είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων».

Πάντα ο κόσμος θα νοιάζεται για τα ντυσίματα των περαστικών

Το Watching New York, το οποίο έχει 1,3 εκατομμύρια followers στο Instagram, έχει γίνει γνωστό για το ιδιαίτερο στυλ του, το οποίο αποτελείται από κάθετες λήψεις με το θέμα απόλυτα κεντραρισμένο, περπατώντας ευθεία προς την κάμερα με το φόντο εκτός εστίασης. Ο Cirillo αρνείται ευγενικά να μοιραστεί τον εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις του, και είναι δίκαιο – ξέρει να μην προδίδει τα συστατικά της μυστικής σάλτσας.

Τώρα, μετά από οκτώ χρόνια ως ένας από τους κορυφαίους παρατηρητές της μόδας του δρόμου στην πόλη, το πρώτο βιβλίο του Cirillo με συγκεντρωμένες φωτογραφίες φτάνει στα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Το «Watching New York: Street Style A to Z» καταγράφει μερικές από τις αγαπημένες τάσεις του Cirillo: Το Κ, για παράδειγμα, είναι για τα κεντήματα, το Γ για τα γυαλιά- το Μ είναι για τα μπαλώματα, τα μοτίβα και πάει λέγοντας για τα prints, τα καρό, τα χρώματα και τα φουσκωτά μανίκια. Αν και οι εικόνες είναι περισσότερες από τις λέξεις, το βιβλίο «Watching New York» όχι μόνο τιμά τη μακρόχρονη παράδοση της street-style φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη, αλλά δείχνει επίσης τι έχει αλλάξει σε αυτήν στην εποχή του Instagram – και πώς οι street-style φωτογράφοι γίνονται γνωστές οντότητες σε ένα ολοένα και πιο πολυπληθές πεδίο.

Πρότυπό του ο Bill Cunningham

Το βιβλίο του Cirillo αναγνωρίζει στην εισαγωγή του ότι υπάρχει μόνο επειδή ο Bill Cunningham έκανε τόσο αξιομνημόνευτα δημοφιλή τη φωτογραφία μόδας δρόμου στα τέλη του 20ού αιώνα. Όταν πέθανε το 2016, «ένιωσα ένα κενό», γράφει ο Cirillo. «Σκέφτηκα ότι το να βγω και να κάνω αυτό που έκανε τόσο καλά και στο οποίο αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του θα ήταν ο τρόπος μου να τον τιμήσω».

Έτσι ξεκίνησε το Watching New York, ως ένα είδος φόρου τιμής στο έργο του Cunningham. Ο Cirillo δεν περίμενε ποτέ ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ ή ότι θα γινόταν τόσο γνωστό όσο έγινε. Ο πρόλογος είναι γραμμένος από την Gigi Hadid.

Κοιτάζοντας το έργο του Cunningham, «μπορείς να εντοπίσεις δεκαετίες. Μπορείς να εντοπίσεις συγκεκριμένες εποχές, συγκεκριμένα πολιτικά κινήματα», λέει ο Cirillo. «Είχε το δάχτυλό του στο σφυγμό όλη την ώρα». Ο Cirillo στοχεύει να διατηρήσει αυτή την παράδοση- μάλιστα, έχει παράσχει και στο παρελθόν εξειδικευμένες αναλύσεις μόδας και τάσεων στην Washington Post, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα στυλ που ήρθαν και έφυγαν με την πανδημία.

Έχει το δικό του στυλ

Φυσικά, υπάρχουν μερικές βασικές διαφορές μεταξύ της δουλειάς του Cirillo και του Cunningham: Ο Cunningham, ως γνωστόν, αγαπούσε να φωτογραφίζει ανθρώπους από το πλάι, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των θεμάτων του Cirillo απεικονίζονται ευθεία.

Ορισμένα από τα θέματα του Cirillo κοιτάζουν κατευθείαν στο φακό του, ποζάροντας σε όποιο βαθμό μπορεί κανείς να το κάνει ενώ περπατάει – προσδίδοντας στις εικόνες μια αίσθηση αλληλεπίδρασης περισσότερο παρά παρατήρησης. (Ναι, μερικές φορές καταλήγει να τρέχει μπροστά από τους ανθρώπους όταν πιστεύει ότι δεν έχει βγάλει ακόμα τη φωτογραφία: «Θα τους προλάβω ένα τετράγωνο και θα προσπαθήσω να το ξανακάνω», όσες φορές χρειαστεί, λέει. Και ναι, επιβεβαιώνει γελώντας, είναι αρκετά γρήγορος).

Ο Cunningham μερικές φορές τραβούσε και δημοσίευε φωτογραφίες ανθρώπων που δεν είχαν ιδέα ότι ήταν φωτογραφικά θέματα. Όταν ο Cirillo άρχισε να δημοσιεύει τακτικά τις δικές του φωτογραφίες, έκανε το ίδιο – μέχρι που, όπως γράφει στο βιβλίο, «δημοσίευσα μια φωτογραφία ενός άντρα και μιας κοπέλας που κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και χαμογελούσαν. Λίγο μετά την ανάρτηση έλαβα ένα μήνυμα. ‘Αυτός είμαι εγώ στη φωτογραφία. Η κοπέλα μου και εγώ είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της δουλειάς σας- δυστυχώς, αυτή δεν είναι η κοπέλα μου στη φωτογραφία». Έκτοτε, ο Cirillo ζητά άδεια για τη δημοσίευση από κάθε άτομο που φωτογραφίζει.

Αλληλοέμπνευση

Αφού απαθανατίσει μια εικόνα, «μιλάμε πάντα μετά», λέει – για την άδεια στο Instagram, αλλά και για την προέλευση συγκεκριμένων κομματιών και για τις προσωπικές φιλοσοφίες του στυλ. Πολλοί φτιάχνουν τα δικά τους ρούχα- μια νεαρή γυναίκα περιγράφει ότι η συμβίωση με τη γιαγιά της κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποτέλεσε έμπνευση για την επαναχρησιμοποίηση παλιών ρούχων σε πιο μοντέρνα, πιο σέξι εμφάνιση – «κάνοντας τα ρούχα του μπαμπά καυτά, βασικά».

Οι συζητήσεις μετά τη φωτογράφιση είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η Cirillo γνώρισε μερικούς από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται επανειλημμένα στο «Watching New York». Μια γυναίκα ονόματι Amber, τα ρούχα της οποίας παρουσιάζονται σε μια δισέλιδη έκταση, λέει στο βιβλίο ότι της αρέσει «η επίδραση της “πυρκαγιάς” του προσωπικού στυλ στους άλλους ανθρώπους – πώς ένα ρούχο μπορεί να εμπνεύσει έναν θεατή να ενσαρκώσει με φρεσκάδα τον εαυτό του».

Στην εποχή του Instagram, προσθέτει η Cirillo, το να παίρνεις την άδεια του θέματος είναι απλά το πιο υπεύθυνο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Μια φωτογραφία που εμφανίζεται μόνο σε μια έντυπη εφημερίδα και δεν αγγίζει ποτέ το διαδίκτυο «ουσιαστικά εξαφανίζεται μετά από μερικές ημέρες», ενώ το Instagram είναι «ένα αρχείο».

Το μεγάλο αρχείο του Instagram

«Οι άνθρωποι ανατρέχουν χρόνια πίσω στο Instagram και βρίσκουν ανθρώπους που γνωρίζουν», λέει ο Cirillo. «Τι γίνεται αν είναι δύο άντρες ή δύο κορίτσια που κρατιούνται χέρι-χέρι και η οικογένεια δεν το ξέρει; Ή μπορεί ακόμη και κάποιος να μην έπρεπε να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, καταλαβαίνετε;».

Ανησυχεί ο Cirillo μήπως χάσει την ευκαιρία να μοιραστεί μια μοναδική ή συναρπαστική λήψη, αφήνοντας τα θέματά του να μην συμμετέχουν; Όχι ακριβώς: «Το 98% των ανθρώπων μου λένε αμέσως ναι. Το δύο τοις εκατό μου λένε όχι», λέει, «και συνήθως το μισό από αυτό το δύο τοις εκατό το πείθω».

Καθώς η φωτογραφία δρόμου έχει πολλαπλασιαστεί, τόσο το Instagram όσο και τα πεζοδρόμια έχουν γεμίσει. Ο Scott Schuman έχει πάνω από ένα εκατομμύριο followers ως The Sartorialist. Ο Phil Oh φωτογραφίζει μόδα δρόμου για τη Vogue και δημοσιεύει στο Instagram ως @mrstreetpeeper. Η Karya Schanilec παρέχει ανάλυση τάσεων σε πραγματικό χρόνο ως @karyastreetstyle. Το Humans of New York του Brandon Stanton διευρύνει την αποστολή, απεικονίζοντας όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης και ενίοτε ένα εντυπωσιακό ρούχο- το @ladiesofmadisonave του Joshua Kamei περιορίζει την αποστολή του στις (κυρίως) λαμπερές γυναίκες του κέντρου.

Αλλά ο Cirillo λέει ότι οι φωτογράφοι του street-style σπάνια συγκρούονται μεταξύ τους για το υλικό ή την περιοχή. Μερικοί από τους αγαπημένους του δρόμους και τα οικοδομικά τετράγωνα – όπως μερικοί στο SoHo – περιπολούνται τακτικά από άλλους street-style φωτογράφους για «χρόνια και χρόνια», ακόμη και πριν αρχίσει να φωτογραφίζει εκεί.

«Μπορεί να φωτογραφίζουμε το ίδιο θέμα, αλλά να βγαίνει εντελώς διαφορετικό», λέει. Για παράδειγμα, ο Cirillo λατρεύει να συναντά στα πεζοδρόμια τον Chaz Langley, του οποίου τη δουλειά περιγράφει ως «οικεία πορτρέτα μοντέρνων ανθρώπων»»- και τον Jean Andre Antoine, ο οποίος φωτογραφίζει κάθε θέμα σε ληγμένο φιλμ Polaroid. Ο τελευταίος «έχει το σημείο του στο οποίο στέκεται κάθε μέρα», λέει ο Cirillo.

«Μετά από καιρό, ο καθένας βρίσκει το μέρος στο οποίο νιώθει άνετα», λέει, «και όταν φτάνεις εκεί, το νιώθεις κάπως σαν το σπίτι σου».

