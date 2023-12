«Όλοι ντυνόμασταν για τον Bill»: Ο φωτογράφος δρόμου που αποτύπωσε το ενδυματολογικό πνεύμα της Νέας Υόρκης

Το 2016, ο θρυλικός φωτογράφος δρόμου της Νέας Υόρκης, Bill Cunningham, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Η βιομηχανία της μόδας και όλοι όσοι είχαν την τύχη να φωτογραφηθούν από αυτόν, θυμούνται πώς αποτύπωσε την καλύτερη επίδειξη μόδας που υπήρξε ποτέ: Αυτή του δρόμου.

Ο Cunningham άρχισε να φωτογραφίζει τη δεκαετία του 1960, αφού έκλεισε το μαγαζί του ως μόδιστρος και μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον στρατό. Ανεβαίνοντας στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’80 με τη στήλη του On the Street για τους New York Times, είναι σαφές πόσο επιδέξια ο Cunningham βλέπει τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις πεζών ως μια δική τους πασαρέλα.

«Η μόδα είναι η πανοπλία για την επιβίωση στην καθημερινή ζωή» συνήθιζε να λέει ο ίδιος.

Η προσωπικότητα του Cunningham που δεν έκανε φασαρία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ικανότητά του να εντοπίζει το καλύτερο λεοπάρ σχέδιο ή το παλτό με τον ωραιότερο γιακά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bill Cunningham (@realbillcunningham)

Γι’ αυτόν, το θέμα ήταν μόνο τα ρούχα

Το ντοκιμαντέρ Bill Cunningham New York, του 2010, αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την κάμερα. Γυρισμένο στα 80 του χρόνια, το ντοκιμαντέρ τον παρακολουθεί στο ποδήλατό του – εύκολα εντοπίζεται με το χαρακτηριστικό μπλε σακάκι εργασίας του – καθώς τρέχει ανάμεσα στα κίτρινα ταξί, ευκίνητος και σβέλτος και έτοιμος να κάνει τα πάντα για τη λήψη.

Η προσωπικότητα του Cunningham που δεν έκανε φασαρία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ικανότητά του να εντοπίζει το καλύτερο λεοπάρ σχέδιο ή το παλτό με τον ωραιότερο γιακά. Είναι γνωστό ότι δεν τον ενδιέφερε το στάτους των σταρ, παρόλο που οι πρώτες «πελάτισσες» του παλμαρέ του ήταν η Τζίντζερ Ρότζερς, η Τζόαν Κρόφορντ και η Μέριλιν Μονρόε, τις οποίες φωτογράφησε απροειδοποίητα. Ενώ ήταν συντονισμένος με το ποιος είναι ποιος στις κοσμικές εκδηλώσεις, περιγράφεται ως ένας πραγματικός ισορροπιστής: Γι’ αυτόν, το θέμα ήταν μόνο τα ρούχα.

Από τα πολλά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που παίρνουν συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ – μεταξύ των οποίων οι θρυλικές Άιρις Άπφελ (πάντα εκκεντρικά ντυμένη, ακόμη και τώρα στα 102 της χρόνια) και Ανέτ Ντε Λα Ρέντα – η Άννα Γουίντουρ είναι αυτή που το περιγράφει καλύτερα: «Όλοι ντυνόμαστε για τον Bill».

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

Η ασκητική ζωή του πιο γκλάμορους φωτογράφου δρόμου

Όταν ο Bill δεν βρισκόταν στο δρόμο, βρισκόταν σε ένα γραφείο των New York Times, όπου βλέπουμε την επίπονη διαδικασία σύνθεσης των σελίδων του με υπογραφή Cunningham. Κάθε εβδομάδα ήταν θεματική, άλλοτε αφορούσε τα μπλουζάκια με σλόγκαν στο στήθος, άλλοτε τα «παπούτσια και τα πόδια», αλλά το μάτι του Cunningham απαιτούσε, πάντα, η διάταξη να είναι τέλεια και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον αναγνώστη. Γι’ αυτούς, εντόπιζε τις τάσεις (άλλωστε, τις είδε πρώτος) -τα τζιν φορέματα και τα κολάν της δεκαετίας του ’80, τα fanny packs και τα φαρδιά παντελόνια της δεκαετίας του ’90.

Ενώ συχνά φωτογράφιζε την υπερβολή, η ζωή του Cunningham ήταν απλή και ιδιωτική. Το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο με βιβλία μόδας και ντουλάπια γεμάτα αρνητικά από κάθε φωτογραφία που είχε τραβήξει ποτέ. Οι κρεμάστρες των ρούχων του κρέμονται από τα χερούλια των ντουλαπιών- το κρεβάτι του βρισκόταν πάνω σε σανίδες, ανάμεσα σε ράφια. Δεν είχε ποτέ τηλεόραση και δεν έχει κουζίνα.

«Είναι γελοία η πεποίθηση ότι τα χρήματα φέρνουν γούστο- σίγουρα δεν φέρνουν. Για την ακρίβεια, συχνά απλώς επιτρέπουν σε κάποιον να απολαμβάνει το κακό γούστο με πιο δυνατή χυδαιότητα» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Η Άννα Γουίντουρ είναι αυτή που το περιγράφει καλύτερα: «Όλοι ντυνόμαστε για τον Bill»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bill Cunningham (@realbillcunningham)

Δίδαξε την τέχνη της παρατήρησης

Την ώρα που γυριζόταν το ντοκιμαντέρ, ο Cunningham ήταν βαρήκοος, αλλά η χαρά του ήταν αυτό που έβλεπε. Η ενέργειά του ήταν μεταδοτική: Ήταν υπεραρκετή για να σε κάνει να μην κοιτάξεις ποτέ ξανά κάτω όταν περπατάς, μήπως και χάσεις κάποιον εντυπωσιακό και εμπνευστικό περαστικό.

Διασκορπισμένες σε όλο το ντοκιμαντέρ είναι οι ιστορίες εκείνων που ο Cunningham φωτογράφισε και έμειναν στη συλλογική μνήμη περισσότερο, όπως ένας άνδρας που έφτιαξε ένα παντελόνι από το ύφασμα μιας παλιάς οθωμανικής στολής και το ασορτί σακάκι του από έναν καναπέ.

Υπάρχουν επίσης κομβικές στιγμές από τον κόσμο της μόδας: Καθισμένος στην πρώτη σειρά των επιδείξεων στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι -μια πόλη που, όπως έλεγε ο ίδιος, «εκπαιδεύει το μάτι»- ο Cunningham φωτογραφίζει με εκστατική ενέργεια, παρόλο που είναι αρκετά μεγάλος για να θυμάται την πρώτη επίδειξη έτοιμων ρούχων του Yves Saint Laurent τη δεκαετία του ’60, όπου επίσης φωτογράφιζε. Πόσο άλλαξαν οι καιροί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bill Cunningham (@realbillcunningham)

Αυτοδίδακτος και πειθαρχημένος

Το Bill Cunningham New York έχει να κάνει με τη μόδα, αλλά και με την αφοσίωση ενός ανθρώπου στην αυτοδίδακτη τέχνη του. Τι θα έκανε η Νέα Υόρκη χωρίς τον Bill Cunningham; Έδειξε στην πόλη ότι σε κάθε γωνιά του δρόμου μπορεί να υπάρχει κάτι να δει κανείς. Με τα δικά του λόγια: Όποιος αναζητά την ομορφιά θα τη βρει.

Και με τα δικά του λόγια επίσης: «Η χώρα δεν θα είχε ούτε το μισό πρόβλημα με τους ψυχικά διαταραγμένους ανθρώπους που έχει, αν οι γονείς αποδέχονταν τη θεόσταλτη προσωπικότητα του κάθε παιδιού και σταματούσαν να προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό που θεωρούν πιο κατάλληλο για τους απογόνους τους».

*Το «Bill Cunningham New York» προβάλλεται στο Prime Video και στο Apple TV+

*Με στοιχεία από theguardian.com