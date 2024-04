Ο δικηγόρος της Wall Street που παραιτήθηκε για να φτιάχνει γλυπτά από Lego

Ζει από την κατασκευή γλυπτών από Lego και τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε 100 πόλεις και 24 χώρες, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες. Στο σπίτι του όμως δεν θα βρείτε Lego.

Ο λόγος για τον Νάθαν Σαοουάγια, ένα δικηγόρο της Wall Street που παράτησε τη δουλειά του γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος με την καριέρα του. Ο ίδιος για να χαλαρώσει έπαιζε με τα αγαπημένα του Lego όταν επέστρεφε από τη δουλειά.

Το να δημιουργεί περίτεχνα γλυπτά από το μηδέν δεν του ήταν άγνωστο – ως παιδί, όταν οι γονείς του δεν του αγόρασαν σκύλο, έφτιαξε ένα κατοικίδιο σε φυσικό μέγεθος από τουβλάκια Lego. «Ήταν πολύ πρόχειρο, αλλά ήταν αυτό που μπορούσα να κάνω ως παιδί», θυμάται.

Ο Σαοουάγια, άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες των γλυπτών του στο διαδίκτυο. Όταν η ιστοσελίδα του κατέρρευσε από τα πολλά κλικ, το εξέλαβε ως σημάδι για να εγκαταλείψει τη νομική και να ασχοληθεί με τα Lego.

Πήγε να εργαστεί για τη Lego ως master model builder (οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα μοντέλα για τη Legoland). Η διαδικασία της οντισιόν ακούγεται αρκετά απλή, αλλά απαιτεί δεξιότητα. «Σου λένε: εδώ είναι ένας σωρός από τούβλα, φτιάξε μια σφαίρα από αυτά. Φτιάχνεις τη σφαίρα και την κυλούν στο τραπέζι ή στο πάτωμα για να δουν πώς τα πήγες», περιγράφει ο ίδιος στην Guardian.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Lego, ο Σαοουάγια ξεκίνησε να εργάζεται μόνος του. Τώρα είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας της Lego, ένας τίτλος που προορίζεται για όσους έχουν φτιάξει τις δικές τους επιχειρήσεις από τα τουβλάκια. «Είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική σχέση», λέει ο Sawaya για τις σχέσεις του με τη Lego. Πρέπει να αγοράσει τα τουβλάκια, όπως όλοι οι άλλοι. «Καταλαβαίνω ότι είναι μια εταιρεία παιχνιδιών και καταλαβαίνουν ότι είμαι καλλιτέχνης».

Υπάρχει κάποια αγωνία στο να κάνεις τέχνη από ένα επώνυμο προϊόν; «Φυσικά», λέει. «Υπόκειμαι στις αποφάσεις ενός τρίτου μέρους». Για παράδειγμα, περιορίζεται στα χρώματα που παράγει η Lego – το παρακάμπτει αυτό έχοντας ένα εκτεταμένο απόθεμα περίπου 10 εκατ. τουβλάκια μεταξύ των δύο στούντιό του στο Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας.

Ο Σαοουάγια δεν βλέπει την έκθεσή του ως διαφήμιση για τη Lego.«Δεν αποκαλώ την έκθεση τέχνη της Lego», τονίζει. «Εξακολουθεί να είναι μια μάρκα, και αυτό είναι ένα μέρος της», λέει. «Όταν πλησιάζεις πολύ κοντά σε κάθε γλυπτό μου, μπορείς να δεις τη λέξη Lego σε κάθε μεμονωμένο κομμάτι».

Το The Art of the Brick, που μόλις άνοιξε στη Μελβούρνη, έχει σημειώσει παγκόσμια επιτυχία – υπάρχουν τρεις ή τέσσερις εκθέσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα κάθε φορά. «Είναι όλες διαφορετικές, αλλά υπάρχουν αγαπημένες που έχω αντιγράψει, επειδή υπάρχει μια προσδοκία ότι ορισμένα κομμάτια θα είναι εκεί», λέει.

Το πιο γνωστό έργο του Σαοουάγια είναι το Yellow του 2007, ένα γλυπτό ενός άνδρα που ανοίγει το στήθος του για να αποκαλύψει κομμάτια Lego που ξεχειλίζουν – η Lady Gaga τοποθέτησε το κεφάλι της πάνω του στο βίντεο για το single της G.U.Y. του 2014.

Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Ο Σαοουάγια δεν κρατάει λογαριασμό για το πόσα γλυπτά έχει δημιουργήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά εκτιμά ότι μπορεί να είναι κοντά στα χίλια. Έχει φτιάξει ένα Batmobile μήκους έξι μέτρων και ένα αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος του Central Perk, της καφετέριας από τα Φιλαράκια, μαζί με τον συνάδελφό του καλλιτέχνη Lego Brandon Griffith, για το οποίο χρειάστηκαν 1 εκατ. τουβλάκια.