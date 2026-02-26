Διατροφή: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να τρώμε για βράδυ;

Μπορεί το πρωινό να χαρακτηρίζεται ως «το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας», όμως σχεδόν κανείς δεν παραλείπει το βραδινό. Αυτό το γεύμα είναι μία καθημερινή συνήθεια, αλλά όσοι θέλουν να ζουν υγιεινά δεν αναρωτιούνται μόνο τι να φάνε για βράδυ, αλλά και τι ώρα.

Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη ώρα για βραδινό; Ίσως να μην υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα για όλους. Προτείνονται διαφορετικά χρονικά πλαίσια, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής κάθε ατόμου.

Άρα, τι ώρα πρέπει να τρώτε βραδινό;

Η απάντηση εξαρτάται από μία άλλη ερώτηση «τι ώρα κοιμάστε;». Η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί ότι το βραδινό πρέπει να καταναλώνεται τουλάχιστον τρεις ώρες πριν τον ύπνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι το φαγητό λίγο πριν ξαπλώσουμε:

δυσκολεύει την πέψη

επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ύπνου

αυξάνει την πιθανότητα παλινδρόμησης (καούρας)

ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερη πείνα αργότερα

Με λίγα λόγια, ένα πλήρες γεύμα ακριβώς πριν τον ύπνο μπορεί να ακυρώσει τα οφέλη τόσο του φαγητού όσο και του ύπνου.

Η σημασία της σταθερότητας στο βραδινό

Μια ακόμη βασική σύσταση είναι η συνέπεια. Η κατανάλωση των γευμάτων -και ιδιαίτερα του βραδινού- περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα βοηθά:

τον μεταβολισμό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά

στη διατήρηση σταθερής ενέργειας

στην αποφυγή υπερφαγίας λόγω έντονης πείνας

Όταν παραλείπουμε την κανονική μας ώρα φαγητού, συχνά καταλήγουμε να τρώμε περισσότερο.

Και αν φάτε αργά;

Αν κάποια μέρα χρειαστεί να φάτε αργότερα από το συνηθισμένο, οι περισσότεροι ειδικοί τονίζουν ότι είναι προτιμότερο να φάτε, παρά να παραλείψετε το γεύμα. Το σώμα πρέπει να τρέφεται όταν πεινά. Ωστόσο, μπορείτε να προσέξετε τα ακόλουθα:

Καλό είναι να επιλέξετε μικρότερη μερίδα

Να αποφύγετε πολύ βαριά ή λιπαρά φαγητά

Να δώσετε χρόνο στην πέψη πριν τον ύπνο

Δεν υπάρχει μία «μαγική» ώρα για όλους. Γι’ αυτό επιλέξτε μια ώρα που ταιριάζει στο πρόγραμμά σας, κρατήστε τη σταθερή όσο μπορείτε και αποφύγετε να τρώτε πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου.

* Πηγή: Vita