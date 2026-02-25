BBC: Διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
Σάλος έχει ξεσπάσει μετά από ό,τι έγινε τη βραδιά απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας
Το BBC ανακοίνωσε σήμερα πως διεξάγει μια έρευνα σχετικά με το πώς δεν κατάφερε να αφαιρέσει μια ρατσιστική προσβολή από τη μετάδοση της βραδιάς απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας, BAFTA.
«Ήταν ένα σοβαρό σφάλμα»
Την Κυριακή το βράδυ, κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων BAFTA, ένας καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ άρχισε να φωνάζει την ώρα δύο ηθοποιοί από την ταινία «Sinners», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, βρίσκονταν στη σκηνή.
Το BBC πρόβαλε το σόου περίπου δύο ώρες αργότερα και οι προσβλητικές εκφράσεις δεν είχαν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα και από την πλατφόρμα streaming έως τη Δευτέρα το πρωί.
Τις ύβρεις φώναξε ο Τζον Ντέιβιντσον, που παρέστη στη βραδιά απονομής στο Λονδίνο, αφού η ζωή του αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «I Swear».
Ο Ντέιβιντσον είπε πως το εν λόγω σύνδρομο από το οποίο πάσχει κάνει το σώμα του και τη φωνή του να λειτουργούν με τρόπο που εκείνος δεν θέλει.
Υπογράμμισε πως νιώθει ντροπή εάν κάποιος θεωρεί πως τα ακούσια μυοσπάσματά του (τικ) γίνονται από πρόθεση.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
EXCLUSIVE: Tourette’s campaigner John Davidson is clarifying how his condition works following his outburst at the #BAFTAFilmAwards:
“My tics have absolutely nothing to do with what I think, feel or believe,” he told Variety. “It’s an involuntary neurological misfire. My tics… pic.twitter.com/B8a4zAWCk8
— Variety (@Variety) February 24, 2026
Οι ιθύνοντες των BAFTA ζήτησαν συγγνώμη από τους δύο ηθοποιούς
Το BBC τονίζει πως εξετάζει αυτό που αποκάλεσε «σοβαρό σφάλμα» και θα ενεργήσει σύντομα.
«Το BBC επανεξετάζει τι συνέβη στα BAFTA το βράδυ της Κυριακής. Ήταν ένα σοβαρό σφάλμα και ο γενικός διευθυντής ζήτησε από την Εκτελεστική Μονάδα Καταγγελιών να ολοκληρώσει γρήγορα μια έρευνα ώστε να παράσχει πλήρεις απαντήσεις στις καταγγελίες», επισήμανε ένας εκπρόσωπος Τύπου σε μια ανακοίνωση.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ιθύνοντες των BAFTA ζήτησαν συγγνώμη από τους δύο ηθοποιούς και γνωστοποίησαν πως αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό.
