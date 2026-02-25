magazin
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
25 Φεβρουαρίου 2026, 12:20

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Τζον Ντέιβιντσον, ο σκωτσέζος ακτιβιστής με σύνδρομο Τουρέτ και πραγματική πηγή έμπνευσης για το «I Swear», βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στα 79α Βραβεία BAFTA, όταν οι ακούσιες φωνές του διέκοψαν την τελετή, συμπεριλαμβανομένης μιας έκρηξης ρατσιστικών προσβολών με στόχο τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, όταν παρουσίαζαν ένα βραβείο.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη μέσω email με το Variety, ο Ντέιβιντσον παρουσιάζει την άποψή του για το τι συνέβη, συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων και των μέτρων ασφαλείας που περίμενε να λάβουν το BBC και το BAFTA πριν παρευρεθεί στην τελετή.

Μετά από αυτή την αντιπαράθεση, η ομάδα του Ντέιβιντσον ανακοίνωσε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με το στούντιο που χειρίζεται το «Sinners» προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη απευθείας από τον Τζόρνταν, τον Λίντο και την σκηνογράφο Χάνα Μπίχλερ.

Όταν σκέφτομαι την αίθουσα, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα μικρόφωνο ακριβώς μπροστά μου και, εκ των υστέρων, αναρωτιέμαι αν ήταν σωστό να βρίσκεται τόσο κοντά στο σημείο όπου καθόμουν, γνωρίζοντας ότι θα είχα τικ

YouTube thumbnail

Ο Τζον Ντέιβιντσον με τα δικά του λόγια

-Για πολλούς ανθρώπους, η μόνη αναφορά που έχουν για το σύνδρομο Τουρέτ προέρχεται από στερεότυπα, ιδιαίτερα από την ιδέα ότι πρόκειται «απλώς για βρισιές» ή προσβλητικές εκφράσεις με σκοπό να προκαλέσουν σοκ. Πώς περιγράφετε την πάθηση σε κάποιον που ξεκινά από αυτό το σημείο;

Πολύ συχνά, τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στον συγκεκριμένο τύπο Τουρέτ που έχω, ο οποίος ονομάζεται κοπρολαλία — η ακούσια χρήση άσεμνης ή προσβλητικής γλώσσας. Αυτό το σύμπτωμα επηρεάζει το 10% έως 30% των ατόμων με αυτή την πάθηση και δεν αποτελεί κριτήριο για τη διάγνωση. Ωστόσο, είναι ένα από τα πιο δύσκολα τικ να αντιμετωπιστεί και μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό για όσους ζουν με αυτό. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι ως αποτέλεσμα υποφέρουν από διακρίσεις και απομόνωση.

Έχω δεχτεί σωματική βία που παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή με μια σιδερένια ράβδο, αφού έκανα ένα σχόλιο σε μια νεαρή γυναίκα, της οποίας ο φίλος και συνεργός μου έστησαν ενέδρα ένα βράδυ.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι τα τικ καθαυτά, αλλά οι παρανοήσεις που τα περιβάλλουν. Η κατανόηση του πλήρους φάσματος του συνδρόμου Τουρέτ βοηθά στη μείωση του στίγματος και υποστηρίζει όλους όσοι ζουν με αυτή την πάθηση.

Όταν ξεστομίζονται κοινωνικά απαράδεκτες λέξεις, η ενοχή και η ντροπή εκ μέρους του ατόμου με την πάθηση είναι συχνά αφόρητες και προκαλούν τεράστια δυσφορία. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο αναστατωμένος και ταραγμένος ήμουν καθώς συνειδητοποιούσα τις επιπτώσεις της Κυριακής.

-Τη στιγμή πριν από ένα φωνητικό τικ, γνωρίζετε τι θα συμβεί ή το καταλαβαίνετε μόνο μετά το γεγονός;

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι άνθρωποι έχουν είτε την ικανότητα να καταστέλλουν αυτό που λένε για σύντομα χρονικά διαστήματα, είτε δεν την έχουν. Η καταστολή μπορεί να συγκριθεί με το να παίρνεις ένα γεμάτο μπουκάλι Coca-Cola και να το ανακινείς κάθε φορά που νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις το τικ. Σε λίγο, η πίεση είναι τόσο έντονη που πρέπει να απελευθερωθεί και εκρήγνυται — και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κρίση απανωτών τικ.

Για μένα προσωπικά, ο εγκέφαλός μου λειτουργεί τόσο γρήγορα και τα τικ είναι πάντα τόσο έντονα που δεν έχω ιδέα πότε θα εμφανιστούν ή τι θα είναι. Δεν έχω σχεδόν καμία ικανότητα να τα καταστείλω και όταν η κατάσταση είναι αγχωτική, δεν έχω καμία επιλογή παρά να ξεσπάσω σε τικ -απλά ξεπηδούν από μέσα μου σαν πυροβολισμός.

Το σύνδρομο Τουρέτ μπορεί να κάνει το σώμα ή τη φωνή μου να κάνουν πράγματα που δεν θέλω, και μερικές φορές αυτά τα τικ καταλήγουν στις χειρότερες δυνατές λέξεις. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι η πρόθεση πίσω από αυτά είναι μηδενική

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Variety (@variety)

-Όταν ένα τικ περιλαμβάνει μια προσβλητική ή ταμπού φράση, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θέλετε να καταλάβουν οι άνθρωποι σχετικά με τη διάκριση μεταξύ πρόθεσης και ακούσιας νευρολογικής αντίδρασης;

Θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να κατανοούν ότι τα τικ μου δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με αυτό που σκέφτομαι, αισθάνομαι ή πιστεύω. Είναι μια ακούσια νευρολογική δυσλειτουργία. Τα τικ μου δεν είναι πρόθεση, δεν είναι επιλογή και δεν αντανακλούν τις αξίες μου.

Όσοι έχουν δει το «I Swear» θα το καταλάβουν αυτό. Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια — ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επίθεσή μου στην Ντότι, τη δεύτερη μητέρας μου. Η Ντότι είναι κάποια που αγαπώ πολύ. Ποτέ δεν θα ήθελα να την πληγώσω. Την έχω χτυπήσει στο πρόσωπο ακόμα και όταν οδηγούσε με ταχύτητα, προκαλώντας σχεδόν μετωπική σύγκρουση.

Το σύνδρομο Τουρέτ μπορεί να κάνει το σώμα ή τη φωνή μου να κάνουν πράγματα που δεν θέλω, και μερικές φορές αυτά τα τικ καταλήγουν στις χειρότερες δυνατές λέξεις. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι η πρόθεση πίσω από αυτά είναι μηδενική. Αυτό που ακούτε είναι ένα σύμπτωμα — όχι ο χαρακτήρας μου, όχι η σκέψη μου, όχι η πεποίθησή μου.

Το σύνδρομο Τουρέτ μπορεί να είναι κακόβουλο και να αναζητά το πιο ενοχλητικό τικ για μένα προσωπικά και για τους γύρω μου. Αυτό που με ακούτε να φωνάζω είναι κυριολεκτικά το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που πιστεύω, είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύω. Η πιο προσβλητική λέξη που φώναξα στην τελετή, για παράδειγμα, είναι μια λέξη που δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ και θα καταδίκαζα εντελώς αν δεν είχα το σύνδρομο Τουρέτ.

Συχνά προκαλούμαι από αυτό που βλέπω ή/και ακούω, και αυτό το μέρος της πάθησης ονομάζεται ηχολαλία. Για παράδειγμα, όταν ο πρόεδρος της BAFTA άρχισε να μιλάει την Κυριακή, φώναξα «Βαρετό».

Την Κυριακή, ο Άλαν Κάμινγκ αστειεύτηκε για τη σεξουαλικότητά του και, αναφερόμενος στον Αρκούδο Πάντινγκτον, είπε: «Ίσως θα ήθελες να έρθεις μαζί μου στο σπίτι, Πάντινγκτον. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα έπαιρνα μαζί μου στο σπίτι έναν τριχωτό περουβιανό αρκούδο». Αυτό προκάλεσε ομοφοβικά τικ από μέρους μου και οδήγησε σε μια φωνή «παιδεραστής», η οποία πιθανότατα προκλήθηκε επειδή ο Αρκούδος Πάντινγκτον είναι παιδικός χαρακτήρας.

Θα ήθελα να δω αναφορές για το γεγονός που να εξηγούν ότι τη βραδιά της απονομής των βραβείων χρησιμοποίησα περίπου 10 διαφορετικές προσβλητικές λέξεις. Η λέξη που αρχίζει από «Ν» ήταν μία από αυτές και κατανοώ απόλυτα τη σημασία της στην ιστορία και στον σύγχρονο κόσμο, αλλά τα περισσότερα άρθρα δίνουν την εντύπωση ότι την Κυριακή φώναξα μόνο μία προσβλητική λέξη.

Συχνά προκαλούμαι από αυτό που βλέπω ή/και ακούω, και αυτό το μέρος της πάθησης ονομάζεται ηχολαλία. Για παράδειγμα, όταν ο πρόεδρος της BAFTA άρχισε να μιλάει την Κυριακή, φώναξα «Βαρετό»

-Τι σας οδήγησε στην απόφαση να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως και τι συζητήσεις, αν υπήρξαν, είχατε εκ των προτέρων με το BAFTA ή το BBC σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης σας και των άλλων καλεσμένων;

Ήταν μια τελετή απονομής βραβείων με έξι υποψηφιότητες που σχετίζονταν με μια ταινία που αφηγείται την ιστορία της ζωής μου με το σύνδρομο Τουρέτ. Ήταν ένα τριετές έργο για μένα, στο οποίο συνεργάστηκα με τον σεναριογράφο, τον σκηνοθέτη, την παραγωγή και τους ηθοποιούς. Είμαι επίσης ενεργός εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. Είχα το ίδιο δικαίωμα να παρευρεθώ όπως και οποιοσδήποτε άλλος.

Γνώριζα επίσης ότι, ως μέλη με δικαίωμα ψήφου, οι περισσότεροι από το κοινό θα είχαν δει το «I Swear» και θα ήταν καλά προετοιμασμένοι, ενημερωμένοι και καταρτισμένοι σχετικά με την κατάστασή μου.

Έχοντας ζήσει με το σύνδρομο Τουρέτ για σχεδόν 40 χρόνια, ήμουν συνειδητοποιημένος για το πόσο δύσκολο θα ήταν για μένα, σωματικά και ψυχικά, να παρευρεθώ. Επιπλέον, μόλις πέντε εβδομάδες πριν είχα υποβληθεί σε μια σοβαρή εγχείρηση καρδιάς. Έβαλα όλη μου την ενέργεια και τη συγκέντρωση για να μπορέσω να παρευρεθώ.

Ήμουν ενθουσιασμένος που εκείνο το βράδυ όλοι — συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους πιο σεβαστούς και διάσημους ανθρώπους του κινηματογραφικού κόσμου — επευφημούσαν το όνομά μου και χειροκροτούσαν. Σηκώθηκα και χαιρέτησα για να δείξω την εκτίμησή μου και αναγνώρισα ότι αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή στη ζωή μου, καθώς τελικά με αποδέχτηκαν. Ξεκίνησε ως μια από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες της ζωής μου.

Η StudioCanal συνεργαζόταν στενά με τα BAFTA, και τα BAFTA μας είχαν ενημερώσει όλους ότι οποιαδήποτε βρισιά θα αφαιρούνταν από την εκπομπή. Έχω γυρίσει τέσσερα ντοκιμαντέρ με το BBC στο παρελθόν και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τι να περιμένουν από το σύνδρομο Τουρέτ και να είχαν καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποτρέψουν την μετάδοση από οτιδήποτε είπα — το οποίο, τελικά, ήταν περίπου 40 σειρές πίσω από τη σκηνή.

Όταν σκέφτομαι την αίθουσα, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα μικρόφωνο ακριβώς μπροστά μου και, εκ των υστέρων, αναρωτιέμαι αν ήταν σωστό να βρίσκεται τόσο κοντά στο σημείο όπου καθόμουν, γνωρίζοντας ότι θα είχα τικ.

-Τι σκεφτόσασταν τη στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι όλοι στο δωμάτιο μπορούσαν να ακούσουν τα τικ σας;

Αρχικά, τα τικ μου ήταν θόρυβοι και κινήσεις, αλλά όσο πιο νευρικός γινόμουν, τόσο πιο έντονα γίνονταν τα τικ μου. Όταν εμφανίστηκαν τα τικ κοπρολαλίας, ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι. Όπως πάντα, ένιωσα μια κύμα ντροπής και αμηχανίας να με κατακλύζει. Θέλεις να σε καταπιεί η γη. Ήθελα να εξαφανιστώ. Ήθελα να κρυφτώ — απλά να ξεφύγω από όλα τα βλέμματα.

Ήλπιζα ότι οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν. Το μυαλό μου έλεγε: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει την ταινία. Θα καταλάβουν ότι δεν μπορώ να το αποφύγω. Θα καταλάβουν ότι δεν είμαι εγώ. Γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ. Έλεγα στο μυαλό μου: «Σας παρακαλώ, μην με κρίνετε. Σας παρακαλώ, καταλάβετε ότι δεν είμαι έτσι».

Προσπαθούσα να ηρεμήσω, να αναπνεύσω, αλλά τελικά αποφάσισα να φύγω για να μην προκαλέσω περισσότερη αναστάτωση. Τα BAFTA βρήκαν ένα ιδιωτικό δωμάτιο με οθόνη όπου παρακολούθησα το υπόλοιπο της τελετής απονομής των βραβείων.

Τα βραβεία ήταν, ειλικρινά, απλώς μια εντονότερη εκδοχή της καθημερινής μου ζωής και είναι ο λόγος για τον οποίο, για πολλές περιόδους της ζωής μου, φοβόμουν να βγω από το σπίτι — επειδή είμαι πολύ αγχωμένος και νευρικός για το τι μπορεί να κάνω και ποια μπορεί να είναι η αντίδραση των ανθρώπων.

Ήλπιζα ότι οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν. Το μυαλό μου έλεγε: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει την ταινία. Θα καταλάβουν ότι δεν μπορώ να το αποφύγω. Θα καταλάβουν ότι δεν είμαι εγώ. Γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ. Έλεγα στο μυαλό μου: «Σας παρακαλώ, μην με κρίνετε. Σας παρακαλώ, καταλάβετε ότι δεν είμαι έτσι»

YouTube thumbnail

-Έχετε περάσει χρόνια εκπαιδεύοντας και κάνοντας εκστρατείες για το σύνδρομο Τουρέτ. Πού έχετε δει πραγματική πρόοδο και πού επιμένουν πιο επίμονα οι παρεξηγήσεις;

Μερικές φορές νιώθεις ότι κάνεις πραγματική πρόοδο στην ενημέρωση των ανθρώπων για την πάθηση, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Τα σχόλια μετά τα BAFTA, όπου οι άνθρωποι έλεγαν πράγματα όπως «Πρέπει να μείνω μέσα», «Δεν θα έλεγα αυτά τα πράγματα αν δεν τα πίστευα» και «Είμαι ρατσιστής βαθιά μέσα μου», με αναστατώνουν βαθιά και δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.

Οι αρνητικές αντιδράσεις αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να δουν την ταινία και να κατανοήσουν καλύτερα μια εξαιρετικά περίπλοκη νευρολογική πάθηση. Περίμενα ότι το BBC θα έλεγχε τον ήχο κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων την Κυριακή. Ήμουν πολύ μακριά από τη σκηνή. Από την έλλειψη αντίδρασης των πρώτων παρουσιαστών στα τικ μου και το γεγονός ότι κανείς δεν γύριζε να με κοιτάξει, υπέθεσα, όπως όλοι οι άλλοι, ότι δεν μπορούσα να ακουστώ στη σκηνή.

Η μόνη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι το τικ μου είχε φτάσει στη σκηνή ήταν όταν ο Ντελρόι και ο Τζόρνταν φάνηκαν να σηκώνουν το βλέμμα τους από το ρόλο τους ως παρουσιαστές, και αμέσως μετά αποφάσισα να φύγω από την αίθουσα.

-Τέλος, υπάρχει κάποια λέξη που θα θέλατε να αποφύγουμε -λέξεις όπως «έκρηξη» ή «ανεξέλεγκτος»- υπέρ μιας πιο ακριβούς περιγραφής του συνδρόμου Τουρέτ;

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη «αναπηρία». Αυτό θεωρείται «κατάσταση» από την κοινότητα των ατόμων με σύνδρομο Τουρέτ. Θα προτιμούσα φράσεις όπως: «Ζω με την κατάσταση…».

*Με στοιχεία από variety.com

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream magazin
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δε ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
«Θανατική καταδίκη» 23.02.26

O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του

Σαράντα τρία χρόνια μετά τον οδυνηρό χωρισμό που έζησε στα 29 του, ο Τιμ Γκαν αποκαλύπτει ότι επέλεξε την αγαμία, εξηγώντας πως η απιστία του συντρόφου του, εν μέσω της κρίσης του AIDS το 1982, τον σημάδεψε οριστικά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς
Πυρά 25.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς

«Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
