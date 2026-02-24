magazin
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
24 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχωρεί από τα BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το περιστατικό με τη ρατσιστική λέξη που ακούστηκε στη φετινή τελετή. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ακτιβιστής για το Σύνδρομο Τουρέτ, Τζον Ντέιβιντσον, και η αντίδραση – ή η καθυστέρηση αντίδρασης – οργανωτών και τηλεοπτικής μετάδοσης.

Κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Οπτικών Εφέ, όταν στη σκηνή βρίσκονταν οι ηθοποιοί της ταινίας «Sinners», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, ο 54χρονος Ντέιβιντσον φώναξε τη ρατσιστική λέξη που αρχίζει από «n». Ο ίδιος ζει από παιδί με το Σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσια λεκτικά και κινητικά τικ.

Η μετάδοση της τελετής από το BBC One έγινε με δίωρη καθυστέρηση, ωστόσο το επίμαχο στιγμιότυπο δεν κόπηκε. Το ίδιο συνέβη και στην πλατφόρμα BBC iPlayer, όπου το απόσπασμα παρέμεινε διαθέσιμο μέχρι το πρωί της Δευτέρας, προτού τελικά αφαιρεθεί. Το BBC προχώρησε σε απολογία, αναγνωρίζοντας ότι όφειλε να έχει γίνει μοντάζ πριν από την προβολή.

Επί σκηνής, ο παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ επιχείρησε να βάλει το περιστατικό σε πλαίσιο, υπενθυμίζοντας ότι η ταινία «I Swear» – που βασίζεται στη ζωή του Ντέιβιντσον – πραγματεύεται ακριβώς τέτοιου είδους ακούσια ξεσπάσματα. Αργότερα, απηύθυνε και επίσημη συγγνώμη σε όσους ενδεχομένως ένιωσαν προσβεβλημένοι.

YouTube thumbnail

Η παραίτηση Ρίτσαρντσον

Ο Ρίτσαρντσον, μέλος της επιτροπής για τα ανερχόμενα ταλέντα, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn ότι, ύστερα από «σοβαρό προβληματισμό», αποσύρεται. Χαρακτήρισε τον χειρισμό του περιστατικού «απολύτως ασυγχώρητο» και δήλωσε πως δεν μπορεί να συνδέεται με έναν οργανισμό που – όπως υποστηρίζει – δεν προστάτευσε την αξιοπρέπεια των Μαύρων καλεσμένων και της Μαύρης δημιουργικής κοινότητας.

Στο κείμενό του αναφέρθηκε και στη «μακρά ιστορία συστημικού ρατσισμού» που, κατά τη γνώμη του, βαραίνει τα BAFTA, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής αναγνώριση της βλάβης που προκλήθηκε τόσο στη Μαύρη κοινότητα όσο και στα άτομα με αναπηρία. «Η παραμονή μου θα ισοδυναμούσε με αποδοχή αυτής της στάσης», σημείωσε, καλώντας τη διοίκηση να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Οι επίσημες τοποθετήσεις

Σε ανακοίνωσή του, το BBC ξεκαθάρισε ότι η επίμαχη λέξη προήλθε από ακούσιο λεκτικό τικ που συνδέεται με το Σύνδρομο Τουρέτ και δεν είχε πρόθεση. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη που το στιγμιότυπο δεν αφαιρέθηκε εγκαίρως από τη μετάδοση.

Τα BAFTA, από την πλευρά τους, αναγνώρισαν σε ανακοίνωσή τους ότι ακούστηκε «εξαιρετικά προσβλητική γλώσσα» που προκαλεί βαθύ τραύμα, ζητώντας ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, τον Ντελρόι Λίντο και όσους επηρεάστηκαν. Δήλωσαν επίσης ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκαν οι καλεσμένοι τους και ότι θα επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους με γνώμονα τη συμπερίληψη.

Η θέση του Ντέιβιντσον

Ο ίδιος ο Τζον Ντέιβιντσον ευχαρίστησε τους διοργανωτές για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι πριν από την τελετή είχε γίνει σαφές στο κοινό πως τα τικ του είναι ακούσια και δεν αντανακλούν προσωπικές απόψεις. Όπως ανέφερε, ένιωσε αποδεκτός όταν το κοινό αντέδρασε με χειροκρότημα στην προειδοποίηση.

Παράλληλα, δήλωσε «βαθιά συντετριμμένος» στην περίπτωση που κάποιος θεώρησε ότι τα λόγια του είχαν πρόθεση ή νόημα. Υπενθύμισε ότι η ταινία «I Swear», που παρουσιάστηκε στα BAFTA, αφηγείται τη ζωή του και εξηγεί σε βάθος τη φύση του Συνδρόμου Τουρέτ. Ο ίδιος αποχώρησε νωρίς από την αίθουσα, αντιλαμβανόμενος – όπως είπε – την αναστάτωση που είχαν προκαλέσει τα τικ του.

Μετά την τελετή, ο Ντελρόι Λίντο σχολίασε ότι εκείνος και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν «έκαναν αυτό που έπρεπε» στη σκηνή, ωστόσο θα περίμενε μια προσωπική επικοινωνία από τη διοργάνωση αμέσως μετά το περιστατικό.

*Με πληροφορίες από: People 

Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της
Υπάρχει ελπίδα; 23.02.26

Η Φραν Ντρέσερ αγάπησε τη «Νταντά» αλλά πλέον δεν ξέρει αν η τηλεόραση αξίζει τον χρόνο της

Σε μια νέα συνέντευξη, η Φραν Ντρέσερ ήταν κατηγορηματική σχετικά με την επιστροφή της στις σειρές, αφού συμμετείχε για έξι σεζόν σε μια τηλεοπτική κωμωδία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Πώς γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα; Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
Μπάσκετ 24.02.26

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
