Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχωρεί από τα BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το περιστατικό με τη ρατσιστική λέξη που ακούστηκε στη φετινή τελετή. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ακτιβιστής για το Σύνδρομο Τουρέτ, Τζον Ντέιβιντσον, και η αντίδραση – ή η καθυστέρηση αντίδρασης – οργανωτών και τηλεοπτικής μετάδοσης.

Κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Οπτικών Εφέ, όταν στη σκηνή βρίσκονταν οι ηθοποιοί της ταινίας «Sinners», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, ο 54χρονος Ντέιβιντσον φώναξε τη ρατσιστική λέξη που αρχίζει από «n». Ο ίδιος ζει από παιδί με το Σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσια λεκτικά και κινητικά τικ.

Η μετάδοση της τελετής από το BBC One έγινε με δίωρη καθυστέρηση, ωστόσο το επίμαχο στιγμιότυπο δεν κόπηκε. Το ίδιο συνέβη και στην πλατφόρμα BBC iPlayer, όπου το απόσπασμα παρέμεινε διαθέσιμο μέχρι το πρωί της Δευτέρας, προτού τελικά αφαιρεθεί. Το BBC προχώρησε σε απολογία, αναγνωρίζοντας ότι όφειλε να έχει γίνει μοντάζ πριν από την προβολή.

Επί σκηνής, ο παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ επιχείρησε να βάλει το περιστατικό σε πλαίσιο, υπενθυμίζοντας ότι η ταινία «I Swear» – που βασίζεται στη ζωή του Ντέιβιντσον – πραγματεύεται ακριβώς τέτοιου είδους ακούσια ξεσπάσματα. Αργότερα, απηύθυνε και επίσημη συγγνώμη σε όσους ενδεχομένως ένιωσαν προσβεβλημένοι.

Η παραίτηση Ρίτσαρντσον

Ο Ρίτσαρντσον, μέλος της επιτροπής για τα ανερχόμενα ταλέντα, ανακοίνωσε μέσω LinkedIn ότι, ύστερα από «σοβαρό προβληματισμό», αποσύρεται. Χαρακτήρισε τον χειρισμό του περιστατικού «απολύτως ασυγχώρητο» και δήλωσε πως δεν μπορεί να συνδέεται με έναν οργανισμό που – όπως υποστηρίζει – δεν προστάτευσε την αξιοπρέπεια των Μαύρων καλεσμένων και της Μαύρης δημιουργικής κοινότητας.

Στο κείμενό του αναφέρθηκε και στη «μακρά ιστορία συστημικού ρατσισμού» που, κατά τη γνώμη του, βαραίνει τα BAFTA, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής αναγνώριση της βλάβης που προκλήθηκε τόσο στη Μαύρη κοινότητα όσο και στα άτομα με αναπηρία. «Η παραμονή μου θα ισοδυναμούσε με αποδοχή αυτής της στάσης», σημείωσε, καλώντας τη διοίκηση να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Οι επίσημες τοποθετήσεις

Σε ανακοίνωσή του, το BBC ξεκαθάρισε ότι η επίμαχη λέξη προήλθε από ακούσιο λεκτικό τικ που συνδέεται με το Σύνδρομο Τουρέτ και δεν είχε πρόθεση. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη που το στιγμιότυπο δεν αφαιρέθηκε εγκαίρως από τη μετάδοση.

Τα BAFTA, από την πλευρά τους, αναγνώρισαν σε ανακοίνωσή τους ότι ακούστηκε «εξαιρετικά προσβλητική γλώσσα» που προκαλεί βαθύ τραύμα, ζητώντας ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, τον Ντελρόι Λίντο και όσους επηρεάστηκαν. Δήλωσαν επίσης ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκαν οι καλεσμένοι τους και ότι θα επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους με γνώμονα τη συμπερίληψη.

Η θέση του Ντέιβιντσον

Ο ίδιος ο Τζον Ντέιβιντσον ευχαρίστησε τους διοργανωτές για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι πριν από την τελετή είχε γίνει σαφές στο κοινό πως τα τικ του είναι ακούσια και δεν αντανακλούν προσωπικές απόψεις. Όπως ανέφερε, ένιωσε αποδεκτός όταν το κοινό αντέδρασε με χειροκρότημα στην προειδοποίηση.

Παράλληλα, δήλωσε «βαθιά συντετριμμένος» στην περίπτωση που κάποιος θεώρησε ότι τα λόγια του είχαν πρόθεση ή νόημα. Υπενθύμισε ότι η ταινία «I Swear», που παρουσιάστηκε στα BAFTA, αφηγείται τη ζωή του και εξηγεί σε βάθος τη φύση του Συνδρόμου Τουρέτ. Ο ίδιος αποχώρησε νωρίς από την αίθουσα, αντιλαμβανόμενος – όπως είπε – την αναστάτωση που είχαν προκαλέσει τα τικ του.

Μετά την τελετή, ο Ντελρόι Λίντο σχολίασε ότι εκείνος και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν «έκαναν αυτό που έπρεπε» στη σκηνή, ωστόσο θα περίμενε μια προσωπική επικοινωνία από τη διοργάνωση αμέσως μετά το περιστατικό.

*Με πληροφορίες από: People