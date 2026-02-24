«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Sinners, Michael B. Jordan και Delroy Lindo, παρουσίαζαν την τελετή απονομής των βραβείων BAFTA , όταν ο John Davidson, υποστηρικτής του συνδρόμου Tourette, φώναξε τη λέξη που αρχίζει από «n». Η σκηνή δεν κόπηκε από την εκπομπή του BBC One και παρέμεινε στο catch-up service του τηλεοπτικού σταθμού, BBC iPlayer, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, οπότε και αφαιρέθηκε.

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης εξέδωσε στη συνέχεια μια δήλωση απολογίας τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

«Στα BAFTA Film Awards χθες το βράδυ, οι καλεσμένοι μας άκουσαν πολύ προσβλητική γλώσσα που προκαλεί ασύγκριτο τραύμα και πόνο σε πολλούς. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τη ζημιά που αυτό προκάλεσε, να αντιμετωπίσουμε αυτό που συνέβη και να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους», ξεκίνησε η δήλωση.

Απίστευτη αξιοπρέπεια

«Στην αρχή της τελετής, πολλοί άνθρωποι στην αίθουσα άκουσαν μια δυνατή έκφραση με τη μορφή ενός βαθιά προσβλητικού όρου» συνέχιζε. «Ο Michael B. Jordan και ο Delroy Lindo βρισκόταν στη σκηνή εκείνη τη στιγμή και ζητάμε συγγνώμη χωρίς επιφυλάξεις από αυτούς και από όλους όσοι επηρεάστηκαν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Michael και τον Delroy για την απίστευτη αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό τους».

Ο 54χρονος John Davidson, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ (Tourette), που προκαλεί ακούσια λεκτικά και σωματικά τικ, σε ηλικία 12 ετών, παρευρέθηκε στην τελετή στο Λονδίνο εκπροσωπώντας την βραβευμένη ταινία I Swear, η οποία βασίζεται στη ζωή του και τις εμπειρίες του με την πάθηση.

«Λάβαμε μέτρα για να ενημερώσουμε τους παρευρισκόμενους, ανακοινώνοντας στο κοινό πριν από την έναρξη της τελετής και καθ’ όλη τη διάρκειά της ότι ο John βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακούσουν σκληρή γλώσσα, ακούσιους θορύβους ή κινήσεις κατά τη διάρκεια της τελετής»

«Επέλεξε να εγκαταλείψει την αίθουσα»

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το καθήκον της φροντίδας όλων των καλεσμένων μας και ξεκινάμε από μια θέση συμπερίληψης. Λάβαμε μέτρα για να ενημερώσουμε τους παρευρισκόμενους, ανακοινώνοντας στο κοινό πριν από την έναρξη της τελετής και καθ’ όλη τη διάρκειά της ότι ο John βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακούσουν σκληρή γλώσσα, ακούσιους θορύβους ή κινήσεις κατά τη διάρκεια της τελετής» δήλωσαν τα BAFTA, σημειώνοντας ότι μετά το περιστατικό, ο Davidson «επέλεξε να εγκαταλείψει την αίθουσα και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής από μια οθόνη».

Η δήλωσή τους κατέληξε: «Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι θέσαμε τους καλεσμένους μας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ζητούμε συγγνώμη από όλους. Θα μάθουμε από αυτό και θα διατηρήσουμε τη συμπερίληψη στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας, διατηρώντας την πίστη μας στον κινηματογράφο και την αφήγηση ιστοριών ως κρίσιμο μέσο για την ευσπλαχνία και την ενσυναίσθηση».

Σύνδρομο Τουρέτ

Ο παρουσιαστής των βραβείων BAFTA Film Awards, Alan Cumming, αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της λέξης «n» από τον Davidson κατά τη διάρκεια της τελετής. «Ίσως να προσέξατε κάποια άγρια γλώσσα στο παρασκήνιο. Αυτό μπορεί να είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο εκδηλώνεται το σύνδρομο Τουρέτ σε ορισμένα άτομα, καθώς η ταινία εξερευνά αυτή την εμπειρία», δήλωσε ο σταρ της σειράς Traitors από τη σκηνή. «Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και για τη συμβολή σας στη δημιουργία ενός χώρου σεβασμού για όλους».

Εκτός κάμερας, ο Lindo, 73 ετών, είπε ότι η στιγμή δεν συζητήθηκε άμεσα με τους πρωταγωνιστές της σειράς Sinners. Μιλώντας στο Vanity Fair σε ένα πάρτι της Warner Brothers μετά την τελετή, ο Lindo είπε ότι αυτός και ο Jordan «έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν» όταν ήταν στη σκηνή, παραδεχόμενος ότι θα ήθελε «κάποιος από το BAFTA να μας είχε μιλήσει μετά».

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή πολλών, μεταξύ των οποίων οι Jamie Foxx και Wendell Pierce. «Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι η πρώτη αντίδραση δεν ήταν μια πλήρης και ειλικρινής συγγνώμη προς τους Delroy Lindo και Michael B. Jordan», έγραψε ο Pierce, 62 ετών, στο X.

«Η προσβολή προς αυτούς έχει προτεραιότητα. Δεν έχει σημασία ο λόγος για τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό», πρόσθεσε ο Pierce στην ανάρτησή του στο X.

Μαύροι άνδρες

Το BBC, που μετέδωσε την τελετή, ζήτησε συγγνώμη αφού η σκηνή δεν είχε κοπεί από την εκπομπή του BBC One, δηλώνοντας στο People: «Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να άκουσαν σκληρή και προσβλητική γλώσσα κατά τη διάρκεια των βραβείων BAFTA Film Awards. Αυτό προκλήθηκε από ακούσια λεκτικά τικ που σχετίζονται με το σύνδρομο Τουρέτ και, όπως εξηγήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, δεν ήταν σκόπιμο. Ζητούμε συγγνώμη που αυτό δεν κόπηκε πριν από τη μετάδοση και τώρα θα αφαιρεθεί από την έκδοση στο BBC iPlayer».

Η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NAACP) αντέδρασε επίσης με μια δήλωση, αποκαλώντας τους Lindo και Jordan «μαύρους άνδρες που αξίζουν αξιοπρέπεια και σεβασμό, και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε ρατσιστικές προσβολές» σε μια ανάρτηση στο Instagram αφιερωμένη στους δύο σταρ.

«Αν και ο επαγγελματισμός τους στη σκηνή των BAFTA ήταν αξιοθαύμαστος, δεν έπρεπε να υποστούν κάτι τέτοιο. Το να “παραμένουν ψύχραιμοι” δεν πρέπει να είναι προϋπόθεση για να μπορούν οι μαύροι ταλαντούχοι να υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους».

Μεταξύ των νικητών των φετινών βραβείων BAFTA ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας I Swear, Robert Aramayo, ο οποίος υποδύεται τον νεαρό Davidson. Η ταινία Sinners, από την άλλη, κέρδισε τρία βραβεία, γράφοντας ιστορία ως η πιο βραβευμένη ταινία BAFTA που έχει γυριστεί ποτέ από μαύρο σκηνοθέτη.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Michael B. Jordan και Delroy Lindo (αριστερά και δεξιά), John Davidson (στη μέση) / REUTERS