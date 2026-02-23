Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρέθηκαν στο Λονδίνο για το after party των βραβείων BAFTA και μοιράζονται μια σειρά από φωτογραφίες από τη μαγική τους βραδιά.

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, όπως βλέπουμε στις λήψεις που μοιράστηκε η πάντοτε εντυπωσιακή ηθοποιός, χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε

Για το πάρτυ, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα φόρεμα σε baby pink απόχρωση της σχεδιάστριας Βάσια Κωσταρά, με see-through δαντέλα και cut out πατρόν, ενώ ο Χριστόφορος Παπακαλιατής κινήθηκε σε πιο κλασικούς τόνους με ένα τρίπτυχο μαύρου κοστουμιού, λευκού πουκαμίσου και γραβάτας.

Στη λεζάντα του καρουζέλ φωτογραφιών, η ηθοποιός ανέφερε με boozy διάθεση: «Το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε — απλώς μεταφέρθηκε στο after party».

Στο πάρτυ, το οποίο διοργάνωσε η βρετανική Vogue παρευρέθηκαν διάφοροι αστέρες, όπως η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία φωτογραφήθηκε αγκαλιά με την Κλέλια Ανδριολάτου και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο Ντέμιαν Λιούις που φάνηκε να απολαμβάνει δεόντως την παρέα της Ελληνίδας ηθοποιού, κάνοντας μια ξεκαρδιστική γκριμάτσα, η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μπρίτζερτον» Όλι Χίγκινσον.

Υπενθυμίζεται ότι στα φετινά BAFTA, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, στο στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, σάρωσε το «One Battle After Another» σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον και με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ και Σον Πεν, κερδίζοντας έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία.