Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της βρετανικής heavy metal σκηνής, με περισσότερες από 200 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, τις live εμφανίσεις τους να ξεπερνούν τις 2.500 και τον Eddie να είναι η πιο old time classic μασκότ στον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Iron Maiden είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής – είτε σου αρέσει είτε όχι το είδος που εκπροσωπούν.

Μια πορεία που ούτε ο Στιβ Χάρις φανταζόταν το 1975, όταν από το σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο προσπαθούσε να στήσει ένα συγκρότημα που θα πρωταγωνιστούσε στα μουσικά δρώμενα της χώρας. Άλλωστε, τα πρώτα χρόνια των Maiden θα σημαδευτούν από πολλές πρόβες και αλλαγές των μελών τους.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε η κίνηση που θα άλλαζε την πορεία τους ήταν ο ερχομός του Μπρους Ντίκινσον στα φωνητικά το 1982, χαρίζοντας στη μπάντα τον χαρακτήρα που της έλειπε και ολοκληρώνοντας το παζλ που είχε στο μυαλό του ο Χάρις.

Από τότε έχουν περάσει κοντά στις πέντε δεκαετίες, η Iron Maiden δεν κατέκτησαν απλά την Αγγλία αλλά όλο τον κόσμο και δικαίως θεωρούνται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της heavy metal.

Κι αυτή η πορεία τους θα καταγραφεί μέσα σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Iron Maiden: Burning Ambition που θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 7 Μαΐου.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάλκολμ Βένβιλ, ενώ εκτός από τα μέλη του συγκροτήματος, το φιλμ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην συνεργάτες τους, αλλά και με μερικούς από τους πιο διάσημους θαυμαστές τους.

«Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση στα επίσημα αρχεία του συγκροτήματος, το Iron Maiden: Burning Ambition καταγράφει πέντε δεκαετίες ενός από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Με συνεντεύξεις με το συγκρότημα και συνεισφορές από τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούρλιχ και Chuck D, αυτή η εντυπωσιακή ταινία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο ασυμβίβαστο όραμά τους και την ακλόνητη σύνδεσή τους με τον παγκόσμιο στρατό των θαυμαστών τους» αναφέρει η περιγραφεί του ντοκιμαντέρ.