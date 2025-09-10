Ποντένσε: «Πάμε δυνατά όλοι μαζί, ραντεβού στο Καραϊσκάκη»

Πλησιάζει η στιγμή που ο Ντάνιελ Ποντένσε θα βγει στο γήπεδο και θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού.

Όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον επερχόμενο αγώνα των νταμπλούχων Ελλάδας κόντρα στον Πανσερραϊκό το ερχόμενο Σάββατο (13/9, 18:00), στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και αυτή θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στην τρίτη του θητεία με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Ο Ποντένσε δήλωσε πως του έχει λείψει πολύ η ατμόσφαιρα από το Φαληρικό γήπεδο και έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος φέτος.

«Πλησιάζει η στιγμή που θα σας συναντήσω και πάλι. Η ατμόσφαιρα στο μοναδικό αυτό γήπεδο μου έχει λείψει πολύ. Το συναίσθημα να αγωνίζομαι στο πλευρό σας είναι μαγικό. Θα σας δω το Σάββατο στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε νικηφόρα, να βάλουμε τις βάσεις για το επόμενο πρωτάθλημα, το 49ο! Ραντεβού στο Καραϊσκάκη».

Από Σεπτέμβρη μέχρι παραμονές Χριστουγέννων: Το καλεντάρι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την Κυριακή 21 του μηνός στις 21:00.

Από εκεί και πέρα, την 6η αγωνιστική ο νταμπλούχος Ελλάδας θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 20:30, ενώ την 15η αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την Κηφισιά, το Σάββατο 20 του Δεκέμβρη στις 20:30.

Τα ματς του Ολυμπιακού με τον Άρη θα διεξαχθούν την 1η Νοεμβρίου (20:00) στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (20:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος του 2025:

4η αγωνιστική

Κυριακή 21/09, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, 21:00

5η αγωνιστική

Σάββατο 27/09, Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, 18:00

6η αγωνιστική

Κυριακή 05/10, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 20:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 18/10, ΑΕΛ – Ολυμπιακός, 17:00

8η αγωνιστική

Κυριακή 26/10, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, 21:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 01/11, Ολυμπιακός – Άρης, 20:00

10η αγωνιστική

Κυριακή 09/11, Κηφισιά – Ολυμπιακός, 15:00

11η αγωνιστική

Σάββατο 22/11, Ολυμπιακός – Ατρόμητος, 20:00

12η αγωνιστική

Κυριακή 30/11, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, 17:00

13η αγωνιστική

Σάββατο 06/12, Ολυμπιακός – ΟΦΗ, 17:00

14η αγωνιστική

Κυριακή 14/12, Άρης – Ολυμπιακός, 20:00

15η αγωνιστική

Σάββατο 20/12, Ολυμπιακός – Κηφισιά, 20:30