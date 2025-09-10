Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σίλκοτ-Ντιούμπερι ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (10/9) την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι, από τη Μπόρνμουθ.

Πρόκειται για μια ποιοτική προσθήκη για την ενίσχυση της ομάδας Β’, μεσοεπιθετικά, που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

Ποιος είναι ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι

Ο Ζέιν Ρίο Σίλκοτ-Ντιούμπερι, γεννημένος στις 9 Ιουλίου 2005 στο Χάκνεϊ του Λονδίνου, κουβαλάει μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική ιστορία. Με καταγωγή από το Μοντσεράτ, ο ταχύτατος και ευέλικτος εξτρέμ ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Νόριτς Σίτι, πριν μετακομίσει το 2017 στην Τσέλσι, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Στο Κόμπαμ, την ακαδημία των «μπλε», ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Αύγουστο του 2022 και συμμετείχε σε διοργανώσεις όπως η Premier League 2 και το UEFA Youth League. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως εξτρέμ στις δύο πλευρές, αλλά και στην επίθεση, όπου επίσης είναι πιθανό να τον δούμε αρκετά στον Ολυμπιακό Β.

Η πορεία του στην Τσέλσι, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2025 πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει και να υπογράψει συμβόλαιο 3.5 ετών με την Μπόρνμουθ. Στη νέα του ομάδα, ο νεαρός επιθετικός εντάχθηκε αρχικά στο αναπτυξιακό τμήμα, με σαφή στόχο να βρει συντομότερα τον δρόμο προς την Premier League. Και δικαιώθηκε.

Καθώς έπαιξε στην πρώτη ομάδα των «Cherries», καταγράφοντας εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο Αγγλίας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι έχει φορέσει τη φανέλα τόσο της Αγγλίας όσο και του Μοντσεράτ σε μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Μετρά μία συμμετοχή με την εθνική U16 της Αγγλίας το 2021 και άλλη μία με την U17 το 2022, διατηρώντας ανοιχτή την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του σε διεθνές επίπεδο είτε με τα «Λιοντάρια» είτε με τη Μοντσεράτ (Κ15).