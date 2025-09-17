Ολυμπιακός – Πάφος: Επιστροφή στα… αστέρια με μοναδικό στόχο τη νίκη

Έτοιμος για το πρώτο φετινό ματς στη League Phase του Champions League είναι ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται σήμερα (17/9, 19:45) στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την κυπριακή Πάφο.

Οι Πειραιώτες μετά την εύκολη νίκη τους επί του Πανσερραϊκού το περασμένο Σάββατο (13/9) με 5-0, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την αποστολή των Πειραιωτών.

Με απουσίες αλλά με μία επιστροφή ο Ολυμπιακός

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (16/9) στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα.

Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Ροντινέι, που είχε χάσει το ματς με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων, αλλά προπονήθηκε κανονικά σήμερα και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για την αναμέτρηση με την Πάφο. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ζέλσον Μαρτίνς, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Από την άλλη, η αποστολή της έφτασε στην Αθήνα αργότερο από το αναμενόμενο, επειδή υπήρξε ένα πρόβλημα με το βάρος των αποσκευών, καθώς είχε ξεπεραστεί το προβλεπόμενο όριο στο αεροπλάνο.

Από’ κει και πέρα, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, προπονητής των Κύπριων, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης αναφέροντας πως «το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για αύριο για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Έχουμε το δικό μας πλάνο, ότι έχουμε πετύχει είναι με τη δουλειά μας. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο όπως πάντα».