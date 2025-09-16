Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει το βράδυ της Τετάρτης (19:45) εκεί που ανήκει, ανάμεσα στους κορυφαίους και στη League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο, στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το πρώτο «τρίποντο» της ευρωπαϊκής σεζόν.

Ο κόσμος φυσικά θα είναι όπως πάντα ο 12ος παίκτης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλεί άπαντες να έχουν τη συμπεριφορά που αρμόζει στην περίσταση, στηρίζοντας τους «ερυθρόλευκους» μόνο με τη φωνή και το πάθος τους. «Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες», σημειώνει χαρακτηριστικά η πειραϊκή ΠΑΕ.

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας ενόψει της πρεμιέρας του UEFA Champions League.#OlympiacosFChttps://t.co/ZCo3aur29u — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Προστατεύουμε το σπίτι μας

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας ενόψει της πρεμιέρας του UEFA Champions League.

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού,

Η ομάδα μας επιστρέφει στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκεί όπου ανήκει.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) αντιμετωπίζει την ΠΑΦΟ στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα αποτελέσει ξανά τη δύναμή μας. Το γήπεδό μας είναι το σπίτι του Ολυμπιακού, το φρούριό μας. Γι’ αυτό είναι καθήκον όλων μας να το προστατεύσουμε.

Η χρήση καπνογόνων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, μπορούν να επιφέρουν βαριές τιμωρίες που θα πλήξουν την ήδη υπότροπη ομάδα μας, όπως το κλείσιμο των θυρών από όπου θα έχει προέλθει η παραβατική συμπεριφορά. Κρατάμε τις εισόδους και τις σκάλες του γηπέδου ελεύθερες.

Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες.

Στηρίζουμε τον Ολυμπιακό μας με φωνή, παλμό και πάθος.

Όλοι μαζί για τη νίκη, όλοι μαζί για τον Θρύλο!»