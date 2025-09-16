Βίντεο από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Πάφου

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει εκεί που ανήκει: Στα… αστέρια του Champions League, με στόχο να πετύχουν σπουδαίες νίκες και να γεμίσουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο τους.

Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην Πάφο, την οποία θα υποδεχθούν αύριο (17/9) στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μια αναμέτρηση, στην οποία όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, οι Πειραιώτες θέλουν πάρα πολύ το τρίποντο της νίκης, που θα τους δώσει βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Οι Πειραιώτες μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου προπονήθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, με τον Ροντινέι μάλιστα να λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και πλέον μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Πάφο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.

«Σέβομαι απόλυτα την Πάφο. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει μέσα από τα προκριματικά ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Αξίζει να βρίσκεται εδώ. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλα αστέρια, αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτοιμοι για το μεγάλο ματς

Οι Ερυθρόλευκοι χθες και σήμερα δούλεψαν υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού και πλέον είναι έτοιμοι για το αυριανό μεγάλο ραντεβού με την Πάφο.

Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου, που αναμένεται να γεμίσει το φαληρικό γήπεδο, όπως συμβαίνει σε όλα τα ματς του Ολυμπιακού.

Ενα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ, με τους Πειραιώτες να επιστρέφουν στο Champions League, όπου στο παρελθόν έχουν πετύχει σπουδαίες νίκες και έχουν κερδίσει μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Επιστρέφουν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στη συνέντευξη Τύπου.

«Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Κάναμε μια απαιτητική και δύσκολη προετοιμασία. Θα είμαστε χαρούμενοι εάν περάσουμε στην επόμενη φάση», ανέφερε ο έμπειρος τερματοφύλακας, που αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος από πέρσι.