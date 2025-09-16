Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Πάφο, παρών ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα και συμπεριελήφθη στην αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Πάφου – Εκτός ο τραυματίας Ζέλσον Μαρτίνς.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφο (17/9, 19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα. Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Ροντινέι, που είχε χάσει το ματς με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων, αλλά προπονήθηκε κανονικά σήμερα και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για την αναμέτρηση με την Πάφο. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ζέλσον Μαρτίνς, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.
Η σχετική ανάρτηση:
#OLYPAF: The Squad 📋#OlympiacosFC pic.twitter.com/gwkR4pxWmB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2025
Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του στο αυριανό παιχνίδι με την Πάφο θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους, που αναμένεται να γεμίσει το φαληρικό γήπεδο, όπως συμβαίνει σε όλα τα ματς του Ολυμπιακού.
Ενα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ, με τους Πειραιώτες να επιστρέφουν στο Champions League, όπου στο παρελθόν έχουν πετύχει σπουδαίες νίκες και έχουν κερδίσει μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Επιστρέφουν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στη συνέντευξη Τύπου.
«Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Κάναμε μια απαιτητική και δύσκολη προετοιμασία. Θα είμαστε χαρούμενοι εάν περάσουμε στην επόμενη φάση», ανέφερε ο έμπειρος τερματοφύλακας, που αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος από πέρσι.
