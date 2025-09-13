Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Ο Ολυμπιακός διέσυρε τον Πανσερραϊκό με το 5-0 στο Φάληρο και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του αγώνα, τόνισε πως ο Ροντινέι είναι πανέτοιμος εν όψει της αναμέτρησης με την Πάφο την ερχόμενη Τετάρτη (17/9, 19:45) για το Champions League και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ζέλσον Μαρτίνς, με τον τραυματισμό του να μην δείχνει να είναι κάτι σοβαρό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Νομίζω ότι μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, ξεκινήσαμε δυνατά, όμως κάναμε δύο αμυντικά λάθη και έδωσαν δύο καθαρές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στη συνέχεια ήρθε η αποβολή, ήρθε μετά το γρήγορο γκολ στο β’ μέρος, άνοιξε το δρόμο και μετά ήταν πολύ καλά για εμάς».

Ποια είναι τα συναισθήματά σας βλέποντας τον Ποντένσε να πετυχαίνει ένα γκολ και τον Ταρέμι δύο γκολ μετά την είσοδό τους στο ματς;

«Είναι αλήθεια ότι μπήκαν όταν όλα ήταν υπέρ μας. Πήγαιναν όλα καλά για εμάς κι εκείνοι εκμεταλλεύτηκαν στη στιγμή. Ό,τι έκαναν, το έκαναν καλά. Μπήκαν σε κάποια καλή στιγμή. Δεν είναι εύκολο να έχεις την όρεξη να το εκμεταλλευτείς και το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε την αποβολή».

Μήπως λίγη από τη λάμψη του Ορτέγκα, έκλεψαν οι Ποντένσε και Ταρέμι;

«Ήταν ο καλύτερος».

Είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα ματς με Πάφο και Παναθηναϊκό;

«Πιστεύουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το Τσάμπιονς Λιγκ και για όλα τα άλλα ματς. Οταν έρθει η στιγμή να μπεις στο ματς, δεν μπορείς να πεις κάτι. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Σίγουρα η ομάδα μας και το ρόστερ μας είναι πιο πλήρες από πέρσι. Εχουμε πολλούς παίκτες για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ματς για την επόμενη διακοπή. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Για τον Ζέλσον δεν ξέρω κάτι. Είναι ένα χτύπημα στο γόνατο, δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό, αλλά θα το δούμε στις εξετάσεις».

Ο Ροντινέι θα είναι έτοιμος με Πάφο;

«Ο Ροντινέι δέχτηκε ένα χτύπημα χθες και θέλαμε να τον ξεκουράσουμε, ώστε να είναι έτοιμος για το ματς της Τετάρτης».

Πότε θα είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας οι Ποντένσε και Ταρέμι για να αρχίσουν να παίρνουν σερί 90λεπτα;

«Ο Ταρέμι έπαιξε κάποια ματς με την Εθνική του. Ο Ποντένσε κάποια παιχνίδια φιλικά με την Αλ Σαμπάμπ. Στην θεωρία θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι, ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής που θα είναι μικρότερο, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί. Και θα είναι μικρότερο από κάποιους άλλους».