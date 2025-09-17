MEGA Γεγονότα: Απόψε εκτάκτως στις 18.00 πριν την πρώτη μάχη του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα, με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, θα μεταδοθεί εκτάκτως στις 18.00.
- Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
Το MEGA, απόψε στις 19:45, μεταφέρει ζωντανά από το «Γ. Καραϊσκάκης» τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Πάφο, στην 1η αγωνιστική του UEFA Champions League.
Λόγω της μετάδοσης του αγώνα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό, θα μεταδοθεί εκτάκτως στις 18:00, με πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Από τις 19:00, το δημοσιογραφικό team του σταθμού θα πάρει θέση για το μεγάλο Pre-Game Show. Με απευθείας συνδέσεις από το «Γ. Καραϊσκάκης», ζωντανό ρεπορτάζ, αποκλειστικές δηλώσεις, ανάλυση και στατιστικά, το MEGA προετοιμάζει το κοινό για τη σπουδαία πρεμιέρα. Καλεσμένος του Γιώργου Χελάκη για το πρώτο του σχόλιο, τις προοπτικές και τα «κλειδιά» της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνος Τζολάκης.
