Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19 4-0: Θρυλική πρεμιέρα στη League Phase του Youth League (vids)

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός Κ19, επικράτησε 4-0 της Πάφου Κ19, στην πρεμιέρα της League Phase του Youth League, που ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, σκοράροντας μάλιστα και αρκετά γκολ που ίσως χρειαστούν σε τυχόν ισοβαθμίες στην κοινή βαθμολογία της διοργάνωσης.

Δύο γκολ ο εξαιρετικός Χάμζα (45′, 47΄), τα οποία δημιούργησε ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 Αλαφάκης. Από ένα επίσης σκόραραν οι Κότσαλος (32′) και Λιατσικούρας (58′, πεν.), που συνυπέγραψαν τον «ερυθρόλευκο» θρίαμβο. Επόμενος αντίπαλος των Πειραιωτών η Άρσεναλ, εκτός έδρας (1/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Καμπαγιοβάνη κάτω από τα δοκάρια και τους Καρκατσάλη, Μίλισιτς και Ρολάκη στην τριάδα της άμυνας. Θεοδωρίδης και Αλαφάκης ήταν σε ρόλο μπακ-χαφ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, με τους Λιατσικούρα και Φίλη δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Χάμζα και Κότσαλο στα «φτερά» της επίθεσης, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Αγγελάκη.

Από την άλλη, η Πάφος παρατάχθηκε με τους Πέτρου, Σιδερένιο, Ιγνατιάδη, Σκάφ, Ιωάννου, Χριστοφόρου, Στεφάνου, Μίκαελ, Ντε Σόουζα, Μαυρούδς και Μοράες, σε διάταξη 5-3-2.

Είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός είχε με το «καλημέρα» την κατοχή και κατ’επέκταση τον έλεγχο του ματς από τα πρώτα λεπτά. Απείλησαν πρώτοι με τον Κότσαλο οι Πειραιώτες, όταν ο νεαρός χαφ έκλεψε τη μπάλα μόλις στο 1ο λεπτό, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ.

Οι Κύπριοι απάντησαν με τον Μοράες να στέλνει τη μπάλα ψηλά άουτ, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, μετά από ωραία ενέργεια του Ιωάννου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ όταν ο Θεοδωρίδης κουβάλησε ωραία τη μπάλα, πάτησε στην περιοχή και έδωσε στον επερχόμενο Κότσαλο που πλάσαρε για το 1-0.

*Το 1-0 του Κότσαλου στο 31ο λεπτό

Μάλιστα, οι παίκτες του Σίμου δεν σταμάτησαν εκεί, αφού αρχικά απείλησαν και πάλι με τον Αγγελάκη δύο φορές (35’, 37’), μέχρι που λίγο πριν την ανάπαυλα και συγκεκριμένα στο 45ο λεπτό, ο Αλαφάκης εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή, στρώθηκε στον Χάμζα και με ωραίο πλασέ με το αριστερό έκανε το 2-0.

* Το 2-0 του Χάμζα στο 45ο λεπτό

Ασταμάτητος και στο δεύτερο ημίχρονο

Με το πόδι στο… γκάζι ξεκίνησε και στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, αφού στο 47ο λεπτό, ο Αλαφάκης έκανε την κούρσα από τα αριστερά, με τον Χάζμα να σκοράρει στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 3-0.

* Το 3-0 του Χάμζα στο 47ο λεπτό

Και δεν σταμάτησαν εκεί οι Πειραιώτες, αφού ο Τζαμαλής απείλησε δύο φορές (53’, 56’), τη μία μάλιστα σημαδεύοντας το δοκάρι του Πέτρου, λίγο πριν ο Λιατσικούρας μετουσιώσει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κότσαλος, στο 58ο λεπτό.

* Το 4-0 στο 58ο λεπτό με τον Λιατσικούρα

Από εκείνο το σημείο και μετά, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε αρκετές αλλαγές, ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν την κατοχή και τον έλεγχο του ματς και διαχειρίζονταν άψογα το προβάδισμά τους. Μοναδική… παρένθεση το δοκάρι του Τζαμαλή στο 76ο λεπτό, όταν τσίμπησε τη μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά σημάδεψε την οριζόντια δοκό. Τίποτα δεν άλλαξε τα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη επί της Πάφου και κάπως έτσι ξεκίνησε με το… δεξί τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).

Πάφος: Πέτρου, Χριστοφόρου (63′ Προδρόμου), Ιωάννου (78′ Χαραλαμπίδης), Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου (84′ Αριστοδήμου), Άλβες, Μοράες (63′ Χατζημήτσης), Μαυρουδής (78′ Καρυπίδης).

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League

1 Οκτωβρίου Άρσεναλ-Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός