Ολυμπιακός Κ19: Αυτή είναι η ενδεκάδα κόντρα στην Πάφο για την πρεμιέρα του Youth League
Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Youth League και έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Σίμος.
Ξεκινά το ταξίδι του στο Youth League ο Ολυμπιακός, με την Κ19 των Πειραιωτών να φιλοξενεί το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9, 13:30) την Πάφο, στις προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ρέντη, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Λίγο πριν από τη σέντρα του ματς, ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Σίμος, έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών. Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Καμπαγιοβάνης, με τους Καρκατσάλη, Μίλισιτς και Ρολάκη στην τριάδα της άμυνας.
Από’ κει και πέρα οι Θεοδωρίδης και Αλαφάκης θα είναι σε ρόλο μπακ-χαφ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, με τους Λιατσικούρα και Φίλη δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Χάμζα και Κότσαλο στα «φτερά» της επίθεσης, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Αγγελάκη.
Αναλυτικά η ενδεκάδα που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός:
Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Χάμζα, Λιατσικούρας, Φίλης, Κότσαλος και Αγγελάκης.
Στον πάγκο για την ομάδα του Γιώργου Σίμου θα βρίσκονται οι Νικολαϊδης, Κολοκοτρώνης, Σιόζος, Λάνα, Φλούδας, Βασιλακόπουλος, Τζαμάλης, Νουχάι και Φράγκος.
