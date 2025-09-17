Σε διπλό ευρωπαϊκό ταμπλό σήμερα (17/9) ο Ολυμπιακός, που εκτός από την πρώτη ομάδα και η Κ19 μπαίνει στη μάχη της League Phase του Youth League, αντιμετωπίζοντας όπως και η μεγάλη ομάδα την Πάφο, για την πρώτη αγωνιστική (13:30).

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2024, αλλά και την περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη και θέλει και τη φετινή σεζόν να κάνει μία εξαιρετική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα και μετά το τέλος του προγράμματος ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα, που θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε βρίσκεται μεταξύ άλλων ο Αργύρης Λιατσικούρας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου και πλέον είναι μέλος της πρώτης ομάδας. Αναλυτικά η αποστολή: Αρσενικός, Καμπαγιοβάνης, Νικολαΐδης, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Νουχάι, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Φράγκος, Αλαφάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φλούδας, Αγγελάκης, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Κορτές, Χριστοδουλόπουλος.

Το πρόγραμμα στη League Phase του Youth League

Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» θα είναι οι Πάφος , Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ και οι αγώνες θα γίνουν τις ίδιες μέρες που η πρώτη ομάδα θα αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες στη League Phase του Champions League.

17 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός – Πάφος

1 Οκτωβρίου Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21 Οκτωβρίου Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26 Νοεμβρίου Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

Όσα πρέπει να ξέρεις για το φετινό Youth League

Στο Youth League οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο… μονοπάτια: Οι 36 ομάδες των συλλόγων που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League (Champions League path) και οι εγχώριοι πρωταθλητές Κ19 των 32 χωρών με την υψηλότερη κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA (Domestic champions path).

Αν μια ομάδα είναι επιλέξιμη και για τα δύο μονοπάτια, τότε «μπαίνει» στη διαδρομή του Champions League.

Σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση στη διαδρομή του Champions League, τα κριτήρια αντικατάστασης θα καθοριστούν από τη διοίκηση της UEFA.

Κενή θέση στο Domestic champions path, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένας σύλλογος είναι αντ’ αυτού επιλέξιμος για τη διαδρομή του Champions League, καλύπτεται από τον εγχώριο δευτεραθλητή, γι’ αυτό και η Κ19 του ΠΑΟΚ συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση, στο εν λόγω μονοπάτι.

Το μονοπάτι του Ολυμπιακού

Οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν μέσω του Champions League μονοπατιού, θα αγωνιστούν σε κοινό όμιλο, με κοινή βαθμολογία όπως και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το ίδιο πρόγραμμα αγώνων όπως και η πρώτη ομάδα, αλλά μόνο τα έξι πρώτα ματς (τρία εντός, τρία εκτός). Γι’ αυτό ο Ολυμπιακός ξεκινά με την Πάφο και σε επίπεδο Κ19 και ανδρών.

Οι 22 πρώτες ομάδες μετά τις έξι αγωνιστικές προκρίνονται στη φάση των 32. Οι ομάδες που συμμετέχουν:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ

Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους

Ισπανία: Μπαρτσελόνα (κάτοχος), Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ

Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό

Ολλανδία: Αϊντχόφεν, Άγιαξ

Πορτογαλία: Σπόρτινγκ, Μπενφίκα

Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπριζ

Τουρκία: Γαλατασαράι

Τσεχία: Σλάβια Πράγας

Νορβηγία: Μπόντο/Γκλιμτ

Ελλάδα: Ολυμπιακός

Δανία: Κοπεγχάγη

Κύπρος: Πάφος

Αζερμπαϊτζάν: Καραμπάκ

Καζακστάν: Καϊράτ Αλμάτι

Domestic champions path

Διεξάγονται τρεις προκριματικοί γύροι με διπλούς αγώνες. Οι 20 σύλλογοι από τις χαμηλότερες στην κατάταξη της UEFA χώρες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν στον πρώτο γύρο.

Οι σύλλογοι από τις 30 υψηλότερες σε κατάταξη ομοσπονδίες που θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στον δεύτερο γύρο. Ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν 20 ομάδες που θα παίξουν στον τρίτο προκριματικό, με τις 10 νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στους 32 της διοργάνωσης, μαζί με τις 22 πρώτες της League Phase του Youth League.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 2ο προκριματικό μαζί με τον ΠΑΟΚ

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Μπέτις (Ισπανία)

Κολωνία (Γερμανία)

Ναντ (Γαλλία)

ΑΖ (Ολλανδία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Τράμπζονσπορ (Τουρκία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Οστράβα (Τσεχία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)

Μπραν (Νορβηγία)

Mίντιλαντ (Δανία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λέγκια (Πολωνία)

Πάφος (Κύπρος)

Πούσκας (Ουγγαρία)

Μπρομαποϊκάρνα (Σουηδία)

Στεάουα (Ρουμανία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Κορίκου (Κόσοβο)

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στον 1ο προκριματικό και αποτελούν πιθανούς αντιπάλους του Δικεφάλου

Καϊράτ (Καζακστάν)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Γιελγκάβα (Λετονία)

Βίκιγκουρ (Νησιά Φερόε)

Ζρίνσκι (Βοσνία)

Ακουρέιρι (Ισλανδία)

Λαρν (Β. Ιρλανδία)

Ρασίνγκ (Λουξεμβούργο)

Μπε1 (Λιθουανία)

Νάξαρ Λάιονς (Μάλτα)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Σκεντερμπέου (Αλβανία)

Τρανς Νάρβα (Εσθονία)

Δυναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Ραμποτσίνσκι (Β. Μακεδονία)

Ίντερ Ντε Εσκάλντες (Ανδόρα)

Χαφερφορντουέστ (Ουαλία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Λίνκολν (Γιβραλτάρ)

Στην τελική ευθεία για τον τελικό

Από τη φάση των 32 και μετά, σε κάθε γύρο τα ματς είναι μονά, χωρίς παράταση (πάνε κατευθείαν στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας), με τους ημιτελικούς και τον τελικό να διεξάγονται με τη μορφή Final Four, στη Νιόν της Ελβετίας.