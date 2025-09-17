Ο Ολυμπιακός Κ19 κάνει πρεμιέρα με την Πάφο στον Ρέντη για το Youth League και έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αφού προηγείται με 2-0 και είναι… αγκαλιά με το ιδανικό ξεκίνημα.

Οι ερυθρόλευκοι από πολύ νωρίς στο ματς έδειξαν τις προθέσεις του και πίεσαν την άμυνα της κυπριακής ομάδας, ωστόσο το γκολ που «ξεκλείδωσε» την αναμέτρηση ήρθε στο 31ο λεπτό από τον Κότσαλο. Ο νεαρός αριστερός μπακ χαφ σκόραρε για την ομάδα του Γιώργου Σίμου χάρη σε ένα όμορφο πλασέ και έκανε το 1-0.

Το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Κότσαλο:

Περίπου 14 λεπτά αργότερα και λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο τέρμα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την απόκρουση εξ επαφής του τερματοφύλακα της Πάφου, Πέτρου, η μπάλα έφτασε στον Χάμζα, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο και ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Πάφου για το 2-0.

Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού με τον Χάμζα: