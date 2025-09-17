Ο Ολυμπιακός Κ19 έκανε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Πάφο Κ19 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και διέλυσε με 4-0 την κυπριακή ομάδα στην πρεμιέρα της League Phase του Youth League.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου ήταν κλάσεις ανώτερη και έκανε… σκόνη την Πάφο σε ένα ματς που θα μπορούσε να είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σκορ.

Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν από νωρίς με σκοπό να πιέσουν την αντίπαλο τους, όμως το σκορ άνοιξε στο 31ο λεπτό χάρη σε ένα υπέροχο πλάσε από τον αριστερό μπακ χαφ Κότσαλο.

Το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Κότσαλο:

Περίπου 14 λεπτά αργότερα και λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο τέρμα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την απόκρουση εξ επαφής του τερματοφύλακα της Πάφου, Πέτρου, η μπάλα έφτασε στον Χάμζα, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο και ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Πάφου για το 2-0.

Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού με τον Χάμζα:

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό ο Ολυμπιακός απλοποίησε την κατάσταση με τον Χάμζα να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από πολύ όμορφη σέντρα του Αλαφάκη.

Το τρίτο γκολ των Πειραιωτών και πάλι με τον Χάμζα:

Ο Ολυμπιακός από εκεί και μετά έκανε ό,τι ήθελε στο χορτάρι και δεν έριξε ρυθμό με αποτέλεσμα να κάνει και το 4-0 στο 58ο λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι πίεσαν ψηλά έκλεψαν την μπάλα με τον Αλαφάκη και ο Κότσαλος κέρδισε πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Λιατσικούρας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το 4ο γκολ με τον Λιατσικούρα: