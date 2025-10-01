Ο Τζόλης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο Champions League
Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε απέναντι στην Αταλάντα στο Champions League και έγινε ο νεότερος Έλληνας που πετυχαίνει 10 γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις
- Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σπηλιά αναζητώντας λίρες
- «Μένω δίπλα στης Λενιώς»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και κάνει όλο και πιο «ηχηρή» την παρουσία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Η ομάδα από το Βέλγιο μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Αταλάντα (2-1) στη 2η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο με το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε ο Έλληνας εξτρέμ, στο 38ο λεπτό, «έσπασε» άλλο ένα ρεκόρ.
Ο Τζόλης και το 10ο γκολ στο Champions League
Συγκεκριμένα, ο 23χρονος, με ωραία ενέργεια εκτός περιοχής, σημείωσε το 10ο γκολ του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που τον έκανε τον νεότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή που πετυχαίνει αυτή την επίδοση.
Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεκόρ ανήκε προηγουμένως στον Φώτη Ιωαννίδη,ο οποίος σκόραρε το 10ο τέρμα του στην Ευρώπη 22 μέρες πριν κλείσει τα 25 του χρόνια. Ο Τζόλης σημείωσε αυτή την επίδοση σε ηλικία 23 ετών και 8 μηνών.
- Οι παίκτες του Παναθηναϊκού «ξεφάντωσαν» στα γενέθλια του Λεσόρ (vid)
- Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα» (vid)
- Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
- Έπος με Γκάμπριελ: Μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τον Παναθηναϊκό (vid)
- Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
- Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις