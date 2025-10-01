Ο Τζόλης συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο Champions League

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και κάνει όλο και πιο «ηχηρή» την παρουσία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα από το Βέλγιο μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Αταλάντα (2-1) στη 2η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο με το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε ο Έλληνας εξτρέμ, στο 38ο λεπτό, «έσπασε» άλλο ένα ρεκόρ.

Ο Τζόλης και το 10ο γκολ στο Champions League

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος, με ωραία ενέργεια εκτός περιοχής, σημείωσε το 10ο γκολ του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που τον έκανε τον νεότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή που πετυχαίνει αυτή την επίδοση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ρεκόρ ανήκε προηγουμένως στον Φώτη Ιωαννίδη,ο οποίος σκόραρε το 10ο τέρμα του στην Ευρώπη 22 μέρες πριν κλείσει τα 25 του χρόνια. Ο Τζόλης σημείωσε αυτή την επίδοση σε ηλικία 23 ετών και 8 μηνών.