Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών

Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως απασχολεί τη Γαλατασαράι πριν εκπνεύσει η διορία για τις μεταγραφές στην Τουρκία.

Έχει… πέραση ο Χρήστος Τζόλης, που αυτές τις μέρες βρίσκεται με την Εθνική ομάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου μάλιστα σκόραρε στην πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία.

Ωστόσο, μεταγραφικά ακόμη απασχολεί την αγορά με ακόμη μία ομάδα να εξετάζει την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, η Γαλατασαράι έχει βασικό στόχο τον Έλληνα διεθνή και θέλει να τον αποκτήσει από την Μπριζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία.

Αναγκάζει τη Γαλατά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Τζόλης

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η «Τσιμ Μπομ» θεωρεί πως ο Τζόλης είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Γιλμάζ, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Στην Τουρκία αναφέρουν πως το ποσό το οποίο έχει πρόθεση να ξοδέψει η πρωταθλήτρια Τουρκίας, είναι μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζεται πως ο Τζόλης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατά.

Υπενθυμίζεται πως οι μεταγραφές στην γειτονική χώρα ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Φορολογία Eιδήσεις
Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

Φορολογία: Πόσο ενισχύονται τα εισοδήματα [πίνακες & παραδείγματα]

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
Ελλάδα 08.09.25

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Βγαίνει μπροστά 08.09.25

Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου στη ΔΕΘ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
