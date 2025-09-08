Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών

Έχει… πέραση ο Χρήστος Τζόλης, που αυτές τις μέρες βρίσκεται με την Εθνική ομάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου μάλιστα σκόραρε στην πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία.

Ωστόσο, μεταγραφικά ακόμη απασχολεί την αγορά με ακόμη μία ομάδα να εξετάζει την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, η Γαλατασαράι έχει βασικό στόχο τον Έλληνα διεθνή και θέλει να τον αποκτήσει από την Μπριζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία.

Αναγκάζει τη Γαλατά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Τζόλης

Galatasaray, Club Brugge’ün 23 yaşındaki yıldızı Christos Tzolis’i listesine ekledi. 🔥 🟡 Yunan oyuncu sol açık mevkinde görev yapıyor. 🔴 Galatasaray Tzolis için 20 M €’yu gözden çıkardı. 🦁 Oyuncu Galatasaray’a sıcak bakıyor!#Galatasaray #Transfer #Tzolis pic.twitter.com/X85xn8aJya — 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗠𝗘𝗗𝗬𝗔 (@galamedyaonline) September 7, 2025

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η «Τσιμ Μπομ» θεωρεί πως ο Τζόλης είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Γιλμάζ, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Στην Τουρκία αναφέρουν πως το ποσό το οποίο έχει πρόθεση να ξοδέψει η πρωταθλήτρια Τουρκίας, είναι μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζεται πως ο Τζόλης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατά.

Υπενθυμίζεται πως οι μεταγραφές στην γειτονική χώρα ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου.