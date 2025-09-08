Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως απασχολεί τη Γαλατασαράι πριν εκπνεύσει η διορία για τις μεταγραφές στην Τουρκία.
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
- Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Έχει… πέραση ο Χρήστος Τζόλης, που αυτές τις μέρες βρίσκεται με την Εθνική ομάδα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου μάλιστα σκόραρε στην πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία.
Ωστόσο, μεταγραφικά ακόμη απασχολεί την αγορά με ακόμη μία ομάδα να εξετάζει την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, η Γαλατασαράι έχει βασικό στόχο τον Έλληνα διεθνή και θέλει να τον αποκτήσει από την Μπριζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία.
Αναγκάζει τη Γαλατά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Τζόλης
Galatasaray, Club Brugge’ün 23 yaşındaki yıldızı Christos Tzolis’i listesine ekledi. 🔥
🟡 Yunan oyuncu sol açık mevkinde görev yapıyor.
🔴 Galatasaray Tzolis için 20 M €’yu gözden çıkardı.
🦁 Oyuncu Galatasaray’a sıcak bakıyor!#Galatasaray #Transfer #Tzolis pic.twitter.com/X85xn8aJya
— 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗠𝗘𝗗𝗬𝗔 (@galamedyaonline) September 7, 2025
Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η «Τσιμ Μπομ» θεωρεί πως ο Τζόλης είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Γιλμάζ, ο οποίος ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα.
Στην Τουρκία αναφέρουν πως το ποσό το οποίο έχει πρόθεση να ξοδέψει η πρωταθλήτρια Τουρκίας, είναι μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζεται πως ο Τζόλης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατά.
Υπενθυμίζεται πως οι μεταγραφές στην γειτονική χώρα ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου.
- «Τρέλα» για την Εθνική Ελλάδας: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Δανία (pic)
- Στον… δικό του κόσμο ο Λαμίν Γιαμάλ – Έχασε το διαβατήριο του μετά την 6αρα στην Τουρκία (vid)
- Ο Ντε Φρούτος έκανε ντεμπούτο με την Ισπανία και στο χωριό του «τρελάθηκαν» (vid)
- Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
- Σε ρόλο… προπονητή ο Λούκα Ντόντσιτς: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κες» (vid)
- Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις