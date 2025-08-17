«Η Μπριζ απέρριψε την πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη» (pic)
Ο Ντέιβιντ Ορνστάιν αναφέρει πως η Μπριζ απέρριψε πρόταση αγοράς του Χρήστου Τζόλη από την Κρίσταλ Πάλας.
- Τα μερομήνια «μίλησαν» μέχρι το Μάρτιο - Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα
- Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του
- Απίστευτο περιστατικό: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε... θόρυβο
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Ο Χρήστος Τζόλης με τις πολύ καλές του εμφανίσεις στο Βέλγιο με την φανέλα της Μπριζ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων και σύντομα δεν αποκλείεται να ξανά ανοίξει τα φτερά του για την Premier League.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό μάλιστα Κρίσταλ Πάλας προσέγγισε τους Βέλγους για την αγορά του Έλληνα εξτρέμ, με την Μπριζ ωστόσο να ξεκαθαρίζει πως δεν πωλείται.
Η Πάλας θέλει τον Τζόλη σε περίπτωση που ο Έζε αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς έχει αρκετές προτάσεις, με την Τότεναμ να είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την απόκτηση του.
Αξίζει να σημειωθεί πως το δημοσίευμα από τον Ορνστάιν αναφέρει ότι οι Λονδρέζοι είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Τζόλη, που δύσκολα θα μπορεί να αρνηθεί η Μπριζ.
Υπενθυμίζεται πως ο Τζόλης έχει αγωνιστεί ξανά στην Premier League για λογαριασμό της Νόριτς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.
Δείτε την ανάρτηση του Ορνστάιν για Τζόλη και Πάλας
🚨 EXCL: Crystal Palace approach Club Brugge for Christos Tzolis as option (like El Khannouss) to replace Eze. Offer rejected but #CPFC plan to raise bid + also talking to 23yo’s camp. Recently signed new deal so #Clubbrugge not keen to sell @TheAthleticFC https://t.co/Uc9qxQTqLP
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 17, 2025
- Παναθηναϊκός: Ανησυχία με Γέντβαϊ, υπέστη διάστρεμμα
- Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
- «Η Μπριζ απέρριψε την πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη» (pic)
- Ο Άρης ανακοίνωσε τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς
- Ο Γουίλιαμς-Γκος έφτασε στο Κάουνας για τη Ζαλγκίρις (pics)
- Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις