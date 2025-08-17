«Η Μπριζ απέρριψε την πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Τζόλη» (pic)

Ο Χρήστος Τζόλης με τις πολύ καλές του εμφανίσεις στο Βέλγιο με την φανέλα της Μπριζ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων και σύντομα δεν αποκλείεται να ξανά ανοίξει τα φτερά του για την Premier League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό μάλιστα Κρίσταλ Πάλας προσέγγισε τους Βέλγους για την αγορά του Έλληνα εξτρέμ, με την Μπριζ ωστόσο να ξεκαθαρίζει πως δεν πωλείται.

Η Πάλας θέλει τον Τζόλη σε περίπτωση που ο Έζε αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς έχει αρκετές προτάσεις, με την Τότεναμ να είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για την απόκτηση του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δημοσίευμα από τον Ορνστάιν αναφέρει ότι οι Λονδρέζοι είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Τζόλη, που δύσκολα θα μπορεί να αρνηθεί η Μπριζ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζόλης έχει αγωνιστεί ξανά στην Premier League για λογαριασμό της Νόριτς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

