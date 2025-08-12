sports betsson
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Παυλίδης και Τζόλης… καρφί για πλέι οφ: – Μεγάλες «μάχες» στις ρεβάνς του Champions League
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 11:20

Παυλίδης και Τζόλης… καρφί για πλέι οφ: – Μεγάλες «μάχες» στις ρεβάνς του Champions League

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θέλουν να σφραγίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ του Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς.

Σύνταξη
A
A
Χωρίς ελληνική ομάδα, αλλά με ελληνική παρουσία, τέτοια που προσφέρουν ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) και ο Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), διεξάγονται σήμερα (12/8) και οι δέκα προγραμματισμένες ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Είκοσι ομάδες διεκδικούν 10 εισιτήρια για τα πλέι οφ

Αποδυναμωμένη από την ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα την Τετάρτη στην «Allianz Arena», η Νις βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καταδικασμένη σε ένα θαύμα σήμερα (12/8) το βράδυ στο «Estadio de la Luz», εναντίον της Μπενφίκα.

Παρόλο που η Μπενφίκα έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λιγότερη προετοιμασία από τους Γάλλους, «είναι πιο δυνατοί από εμάς, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο», παραδέχτηκε ο προπονητής της Νις Φρανκ Εζ. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε υπό τις συνθήκες και τα γεγονότα του αγώνα», πρόσθεσε, σαν να ήθελε να αποδεχτεί το μέλλον.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα επιδιώξει να υπερασπιστεί μπροστά στους φίλους της τη νίκη (1-0) στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσμπουργκ ενώ η Πάφος καλείται να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και να γράψει ιστορία.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League:

Τρίτη 12/8 Α’ Ματς

19:00 Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0

20:00 Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 0-0

20:00 Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 1-0

20:00 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 0-3

20:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2

20:30 Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-1

21:15 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 0-0

22:00 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1

22:00 Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0

Business
UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Αθλητική Ροή
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»
Βολές κατά Μητσοτάκη 12.08.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»

«Εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία», ανέφερε το Κίνημα Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας
ΠΑΣΟΚ 12.08.25

Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας

«Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»
«Μαύρη προπαγάνδα» 12.08.25

Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»

«Όλα καλώς καμωμένα» οι ισχυρισμοί του Άδωνι Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Οι εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμός» τον κατηγορούν ως «υπουργό εμπορίου της Υγείας» και ως «επιθεωρητή Κλουζώ»

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
