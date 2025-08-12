Παυλίδης και Τζόλης… καρφί για πλέι οφ: – Μεγάλες «μάχες» στις ρεβάνς του Champions League
Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θέλουν να σφραγίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ του Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα των ρεβάνς.
Χωρίς ελληνική ομάδα, αλλά με ελληνική παρουσία, τέτοια που προσφέρουν ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) και ο Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), διεξάγονται σήμερα (12/8) και οι δέκα προγραμματισμένες ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Είκοσι ομάδες διεκδικούν 10 εισιτήρια για τα πλέι οφ
Αποδυναμωμένη από την ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα την Τετάρτη στην «Allianz Arena», η Νις βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καταδικασμένη σε ένα θαύμα σήμερα (12/8) το βράδυ στο «Estadio de la Luz», εναντίον της Μπενφίκα.
Παρόλο που η Μπενφίκα έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λιγότερη προετοιμασία από τους Γάλλους, «είναι πιο δυνατοί από εμάς, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο», παραδέχτηκε ο προπονητής της Νις Φρανκ Εζ. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε υπό τις συνθήκες και τα γεγονότα του αγώνα», πρόσθεσε, σαν να ήθελε να αποδεχτεί το μέλλον.
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα επιδιώξει να υπερασπιστεί μπροστά στους φίλους της τη νίκη (1-0) στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσμπουργκ ενώ η Πάφος καλείται να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και να γράψει ιστορία.
Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League:
Τρίτη 12/8 Α’ Ματς
19:00 Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0
20:00 Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 0-0
20:00 Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 1-0
20:00 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 0-3
20:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2
20:30 Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0
21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-1
21:15 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 0-0
22:00 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1
22:00 Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0
