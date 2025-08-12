Παυλίδης και Τζόλης… καρφί για πλέι οφ: – Μεγάλες «μάχες» στις ρεβάνς του Champions League

Χωρίς ελληνική ομάδα, αλλά με ελληνική παρουσία, τέτοια που προσφέρουν ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) και ο Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), διεξάγονται σήμερα (12/8) και οι δέκα προγραμματισμένες ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Είκοσι ομάδες διεκδικούν 10 εισιτήρια για τα πλέι οφ

Αποδυναμωμένη από την ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα την Τετάρτη στην «Allianz Arena», η Νις βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καταδικασμένη σε ένα θαύμα σήμερα (12/8) το βράδυ στο «Estadio de la Luz», εναντίον της Μπενφίκα.

Παρόλο που η Μπενφίκα έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λιγότερη προετοιμασία από τους Γάλλους, «είναι πιο δυνατοί από εμάς, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο», παραδέχτηκε ο προπονητής της Νις Φρανκ Εζ. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε υπό τις συνθήκες και τα γεγονότα του αγώνα», πρόσθεσε, σαν να ήθελε να αποδεχτεί το μέλλον.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα επιδιώξει να υπερασπιστεί μπροστά στους φίλους της τη νίκη (1-0) στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσμπουργκ ενώ η Πάφος καλείται να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και να γράψει ιστορία.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League:

Τρίτη 12/8 Α’ Ματς

19:00 Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0

20:00 Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 0-0

20:00 Πάφος (Κύπρος)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 1-0

20:00 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 0-3

20:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) – Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2

20:30 Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 1-0

21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-1

21:15 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 0-0

22:00 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-1

22:00 Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 2-0