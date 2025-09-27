Μέσα στους ακριβότερους εξτρέμ εκτός ευρωπαϊκού Big-5 ο Τζόλης

Οι τρομερές επιδόσεις του Χρήστου Τζόλη δεν έχουν μείνει απαρατήρητες στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο 23χρονος εξτρέμ εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας φέτος ήδη 4 γκολ και 8 ασίστ με την βελγική ομάδα, ενώ σκόραρε και με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ, στο 5-1 επί της Λευκορωσίας.

Την περασμένη σεζόν είχε 25 γκολ και 17 ασίστ συνολικά με σύλλογο και Εθνική ομάδα, νούμερα που τον έκαναν περιζήτητο στην Ευρώπη, με ομάδες όπως η Αταλάντα και η Σπόρτινγκ να τον τοποθετούν στις λίστες τους.

Η εξαιρετική πορεία του Τζόλη στην Μπριζ, τον τοποθέτησαν ψηλά στον πίνακα του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Παρατηρίου για τους κορυφαίους εξτρέμ που δεν αγωνίζονται στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση, έχοντας χρηματιστηριακή αξία 46,6 εκατομμυρίων ευρώ!

Πάνω από τον Τζόλη, βρίσκεται μόνο ο 18χρονος Τζεοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ, η αξία του οποίου, σύμφωνα με το CIES, αποτιμάται στα 59 εκατομμύρια ευρώ.

