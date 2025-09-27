Μέσα στους ακριβότερους εξτρέμ εκτός ευρωπαϊκού Big-5 ο Τζόλης
Το CIES δημοσίευσε τη λίστα με τους ακριβότερους εξτρέμ εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και το όνομα του Χρήστου Τζόλη φιγουράρει μια ανάσα από την κορυφή!
Οι τρομερές επιδόσεις του Χρήστου Τζόλη δεν έχουν μείνει απαρατήρητες στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο 23χρονος εξτρέμ εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας φέτος ήδη 4 γκολ και 8 ασίστ με την βελγική ομάδα, ενώ σκόραρε και με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ, στο 5-1 επί της Λευκορωσίας.
Την περασμένη σεζόν είχε 25 γκολ και 17 ασίστ συνολικά με σύλλογο και Εθνική ομάδα, νούμερα που τον έκαναν περιζήτητο στην Ευρώπη, με ομάδες όπως η Αταλάντα και η Σπόρτινγκ να τον τοποθετούν στις λίστες τους.
Η εξαιρετική πορεία του Τζόλη στην Μπριζ, τον τοποθέτησαν ψηλά στον πίνακα του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Παρατηρίου για τους κορυφαίους εξτρέμ που δεν αγωνίζονται στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση, έχοντας χρηματιστηριακή αξία 46,6 εκατομμυρίων ευρώ!
Πάνω από τον Τζόλη, βρίσκεται μόνο ο 18χρονος Τζεοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ, η αξία του οποίου, σύμφωνα με το CIES, αποτιμάται στα 59 εκατομμύρια ευρώ.
Η σχετική ανάρτηση
Top estimated transfer values, non big-5⃣ wingers
🥇 #GeovanyQuenda 🇵🇹 €59.0m #Transfermarkt €45m
🥈 #ChristosTzolis 🇬🇷 46.6m TM €25m
🥉 #SamueLino 🇧🇷 €38.8m TM €22m
Top valued player per club in 6⃣6⃣ leagues 🌏 👉 https://t.co/7gBSrArARE pic.twitter.com/U1XAaUo8JX
— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 26, 2025
