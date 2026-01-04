Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η στρατηγική μεταγραφών της Τότεναμ υπό τον Τόμας Φρανκ συνεχίζει να στηρίζεται έντονα στην ανάλυση δεδομένων, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του TeamTalk, έχει σημειωθεί μια πιθανώς καθοριστική στροφή στην αναζήτηση νέου αριστερού εξτρέμ. Παρά το γεγονός ότι μεγάλα ονόματα παραμένουν στο τραπέζι, πηγές αναφέρουν ότι ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ έχει ανέβει στην κορυφή της εσωτερικής λίστας της ομάδας.

Το «TeamTalk» σημειώνει ότι «ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης που απολαμβάνει τεράστιου σεβασμού από το τμήμα analytics και scouting των Σπερς», παρά το γεγονός πως η Τότεναμ κοιτάζει κι άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει ομοφωνία πίσω από τις… κάμερες. «Το προσωπικό analytics της Τότεναμ, καθώς και ένας υψηλόβαθμος σκάουτ του συλλόγου, πιστεύουν ότι ο Έλληνας εξτρέμ είναι ο παίκτης για τον οποίο πρέπει να κινηθούν».

Η πορεία του Τζόλη από τη Νόριτς έχει ενισχύσει τη φήμη του. Μετά την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ της Bundesliga 2 με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, μετακόμισε στην Κλαμπ Μπριζ το 2024 και ξεκίνησε άμεσα δυναμικά: 16 γκολ και 9 ασίστ στην πρώτη του σεζόν, και φέτος ήδη 7 γκολ και 9 ασίστ σε 17 συμμετοχές.

Αριθμοί που δείχνουν συνέπεια και χαρακτηριστικά που η Τότεναμ θεωρεί ιδανικά, ειδικά μετά την παραχώρηση του Μάνορ Σόλομον με δανεισμό στη Φιορεντίνα.

Ωστόσο, κάθε συμφωνία θα έχει κόστος. Το TeamTalk αναφέρει ότι «η Μπριζ θα ζητήσει τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 37 εκατ. που δόθηκαν για τον Ντε Κετέλαερ το 2022.

Η πρόσφατη πώληση του Τζόνσον στην Κρίσταλ Πάλας για περίπου 35 εκατ. λίρες παρέχει πλαίσιο, και ορισμένοι εκτιμούν ότι «αν η Τότεναμ καταφέρει να αποκτήσει τον Τζόλη σε αυτό το επίπεδο, θα είναι εξαιρετική επένδυση». Παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ροντρίγκο ή ο Σαβίνιο, η ομάδα θεωρεί ότι «θα μπορούσε να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά».